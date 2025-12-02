CIDADES
Trânsito na região da Praça da Bíblia é alterado em razão do Natal dos Sonhos
A principal mudança ocorre no fluxo de ligação no cruzamento das avenidas Júlio Campos e Jacarandás, onde funciona um semáforo. Quem segue pela avenida dos Jacarandás, em direção bairro/centro, terá duas opção: seguir reto na avenida dos Jacarandás ou fazer conversão à direita acessando a avenida Governador Júlio Campos, em direção à Catedral Sagrado Coração de Jesus.
Para quem transita pela avenida Júlio Campos sentido Catedral/UFMT, terá apenas um opção: fazer conversão à direita, acessando a avenida dos Jacarandás em direção à avenida das Embaúbas. Neste local, o fluxo de veículos continuará sendo organizado pelo sinal semafórico.
A rotatória da Praça das Bandeiras (junção das avenidas das Embaúbas, Figueiras e Governador Júlio Campos) permanecerá seu fluxo normal, com exceção da impossibilidade de conversão para avenida Governador Júlio Campos. Para quem segue na direção UFMT/Centro, ao acessar a rotatória deverá, apenas, sair pela avenida das Figueiras em direção aos bairros.
Para quem segue pela avenida das Figueiras em direção à avenida das Embaúbas, o percurso segue naturalmente, mas com lentidão para garantir a segurança dos pedestres que estiverem circulando pelas praças do cruzamento.
Natal dos Sonhos
O Natal dos Sonhos, iniciará, oficialmente, no sábado (06). A programação oficial será divulgada em coletiva de imprensa pelo prefeito Roberto Dorner, vice-prefeito Paulinho Abreu e secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos. A coletiva acontecerá amanhã (03), quarta-feira, na Praça da Bíblia, às 9h.
Sinop se torna centro da discussão sobre combate à Aids com realização de simpósio
A Prefeitura de Sinop, por meio do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) — ligado à Secretaria de Saúde —, em conjunto com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), promoveu ontem (01) o 1º Simpósio de Prevenção ao HIV: Olhares e Avanços que Salvam Vidas, destinado a profissionais da saúde da cidade e da região Norte de Mato Grosso. Um espaço amplo de debate e troca de experiências profissionais sobre o combate à infecção.
O encontro aconteceu no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e transformou o ambiente em um centro de discussão sobre o tema. A ação abre o mês de conscientização e combate à Aids, o Dezembro Vermelho. O médico ginecologista, especialista e coordenador do SAE, Walter Steves, explica que a importância de abrir espaços públicos para debate sobre a infecção está em combater o preconceito, fomentar o acesso e capacitar os profissionais que atuam na linha de frente no combate à doença.
“A gente [Sinop] tem uma grande importância no atendimento e também na capacitação e na prevenção da infecção pelo HIV/Aids. A gente sabe que tivemos grandes avanços nos últimos anos em tratamento, em acompanhamento e também na questão laboratorial, na capacidade do diagnóstico, no acompanhamento clínico e laboratorial dos pacientes. Mas o preconceito continua sendo um problema. O Brasil aumentou, nos últimos dez anos, mais de 161% os casos de infecção pelo HIV. Sinop não está diferente. A nossa região, as nossas cidades também não estão. Então é preciso, sim, que a gente fale sobre isso, que capacite profissionais e que atenda todos os usuários da rede SUS”, comenta.
O professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e palestrante do evento, enfermeiro Cezar Flores, esclarece que o maior legado do simpósio é justamente ampliar o conhecimento sobre as formas de transmissão, o tratamento, a conscientização sobre a necessidade da testagem rápida para ISTs e, consequentemente, diminuir o preconceito com a doença e com os pacientes.
“Eu acredito que o mais importante do simpósio é justamente diminuir essa questão do preconceito, trazer informação para as pessoas. Hoje o HIV é uma doença séria, uma doença crônica, mas extremamente tratável quando diagnosticada precocemente. Então a pessoa que é diagnosticada a tempo tem um bom prognóstico e pode viver uma vida normal fazendo uso dos antirretrovirais”, avalia.
Durante a palestra, o professor destacou a importância dos autotestes, uma ferramenta que pode ser usada pelo paciente dentro de seu próprio ambiente, garantindo sigilo e conforto. “Nós trouxemos hoje, aqui na nossa palestra, a questão do teste rápido e do autoteste como uma ferramenta a ser utilizada pelos profissionais da saúde e pela população, justamente para esse diagnóstico precoce. De acordo com a Unaids [Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids], hoje nós temos 9% da população brasileira vivendo com HIV sem saber que é portadora do vírus. Então nós queremos ampliar o acesso ao diagnóstico dessas pessoas, para que elas iniciem o tratamento e, consequentemente, reduzam e interrompam o ciclo de transmissão da doença no Brasil”, explica.
Educação
No entendimento do palestrante Cezar Flores, o simpósio também cumpre a função de servir como formação complementar para os acadêmicos presentes no evento. São esses alunos que estarão, amanhã ou depois, na linha de frente no combate às enfermidades e no tratamento dos pacientes que procurarem atendimento na rede SUS.
“Tem muitos estudantes aqui hoje. Eu acho que esse simpósio vem justamente para agregar ao conhecimento que esses acadêmicos adquirem na universidade. Trazendo esses acadêmicos aqui, oportunizamos a eles observar a importância desse trabalho desenvolvido na rede e, quando se tornarem profissionais, já estarão mais comprometidos com a causa, principalmente das ISTs”, avalia.
Tratamento e acompanhamento
Em Sinop, o SAE — localizado na Avenida das Itaúbas, nº 2.715, Setor Comercial — é o ponto de referência municipal no combate e tratamento das ISTs, inclusive e especialmente da Aids. A enfermeira do órgão, Lucia Mendes Tomas, explica que, além da dispensação de medicação, o serviço conta com uma equipe especializada no acolhimento e condução do tratamento de cada paciente.
“O SAE é um serviço onde os pacientes ficam vinculados para ter acesso ao tratamento. Não é somente em relação ao tratamento medicamentoso. Temos uma equipe de profissionais — entre eles médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, enfim, uma série de profissionais — que estarão dentro desse serviço para ouvir, acolher e direcionar esse usuário para que realize o tratamento. Por ser um tratamento ao longo da vida, esse usuário pode passar por diversas situações, e essa equipe está ali para ajudá-lo a conduzir o processo, evitando a descontinuidade do tratamento”, explica.
Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionam como porta de entrada para o diagnóstico e o tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As equipes de enfermagem das unidades dispõem de testes rápidos e os realizam diariamente. O resultado é emitido em poucos minutos e pode ser obtido concomitantemente à procura por atendimento médico de rotina.
O município de Sinop mantém, também em parceria com a UFMT, uma unidade de autotestes destinada à comunidade acadêmica, que funciona como reforço no rastreio e diagnóstico das ISTs.
Educação abre período de matrícula para novos alunos nesta segunda (01); veja o cronograma
As matrículas são apenas para a rede municipal de ensino de Sinop. A secretária de Educação, Salete Rodrigues, esclarece que, de hoje (01) até sexta-feira (05), ocorre a primeira etapa das matrículas. “Nós já concluímos a etapa de rematrícula para os alunos que já estão na rede municipal de ensino, e agora, nesta semana, abrimos o prazo para que os pais que desejam colocar seus filhos na rede municipal e que se enquadram como ‘novos alunos’ procurem as escolas e realizem a matrícula”, comentou.
A orientação é que os pais procurem as unidades escolares mais próximas da residência do aluno ou que estejam mais próximas dos bairros em que moram. “O nosso interesse é que todas as crianças e alunos estejam matriculados, com a educação em dia e garantida para o ano letivo de 2026. A prioridade é que cada aluno esteja o mais próximo possível de sua residência, para facilitar o deslocamento dos pais”, esclareceu.
Cadastro Online
O período de cadastramento dos alunos de zero a três anos na rede municipal de educação infantil começa em 14 de janeiro de 2026 e segue até 2 de outubro de 2026. O link para essa solicitação é: Lista de Espera Sinop-MT 2025.
Documentos Necessários
Responsáveis: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Comprovante de endereço;
Aluno: Certidão de Nascimento, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Declaração de esquema vacinal atualizada (emitida pelo setor responsável da saúde), Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), Número de Identificação Social (NIS) – caso seja beneficiário do Bolsa Família, Documento original de transferência, uma foto 3×4 (para crianças da educação infantil).
