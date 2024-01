Trânsito no Portão do Inferno é bloqueado devido a chuva na noite desta segunda (22)

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar por sequestro, roubo e tráfico de drogas, nesta segunda-feira (22.01), em Campo Novo do Parecis e Sapezal. Eles roubaram uma propriedade rural em Tangará da Serra, durante a madrugada, e levaram uma caminhonete e um cofre contendo armas de fogo, que foram recuperados pela polícia.

As equipes de inteligência da PM conseguiram identificar que os suspeitos tinham se dividido e deixado duas vítimas de sequestro abandonadas em uma área de plantação de cana, em Campo Novo do Parecis. As vítimas procuraram a unidade policial do município e informaram as características dos suspeitos.

Ainda em Campo Novo do Parecis, a PM abordou um veículo Sandero com dois suspeitos, no qual foram encontradas porções de maconha e cocaína. Os criminosos foram conduzidos para a sede da PM, onde foram reconhecidos pelas duas vítimas e presos em flagrante por roubo e sequestro.

Os suspeitos informaram aos policiais o local onde tinham escondido o cofre levado da residência. No endereço indicado, a PM encontrou o objeto e recuperou um fuzil, espingardas e pistolas, de uma das vítimas, que possui documentação de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) para possuir o armamento. Já a equipe da PM de Sapezal informou ter abordado uma caminhonete com dois suspeitos, que confessaram participação no crime. As vítimas reconheceram o veículo e os homens detidos. Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Sapezal.

Todos os quatro suspeitos foram encaminhados para a Polícia Civil.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

