Trânsito no Portão do Inferno é interditado por conta das chuvas nesta sexta-feira (12)

Mais duas turmas dos cursos de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial e Pintor de Obras Imobiliárias foram concluídas nesta sexta-feira (12.01), no Comando de Fronteira JAURU/66º Batalhão de Infantaria Motorizada, no município de Cáceres (219 km de Cuiabá). Os cursos foram concedidos gratuitamente pelo Governo de Mato Grosso, por meio do Programa SER Família Capacita, nesta sexta-feira (12.01).

Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o programa já concluiu mais de 350 turmas em 117 municípios de Mato Grosso.

A secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Marilene Marchese, representou a secretária da Setasc, Grasi Bugalho, na solenidade. De acordo com Marilene, a secretária Grasi tem se empenhado para que o programa consiga formar cada vez mais alunos nos cursos ofertados pelo Governo do Estado.

“Temos que lembrar que são 50 mil vagas em diversos cursos de excelência. No ano de 2023, tivemos um número de turmas formadas bastante representativo. Hoje é um dia de muita alegria, pois estamos entregando os certificados para mais duas turmas completas. Porque para nós é muito importante que não haja nenhuma desistência e principalmente, por estarmos formando alunos de um Comando de Fronteiras”, declarou a secretária adjunta Marilene.

Segundo o coronel do Exército Brasileiro, Leandro Basto Pereira, a parceria com o Governo de Mato Grosso, Senai e Exército é importante porque dá oportunidade de o público interno obter uma qualificação.

“Já tivemos vários cursos no nosso Batalhão, como o de gesso e pintura de imóveis, entre vários outros que têm nos ajudado a qualificar o nosso militar. Aqueles militares que ‘dão baixa’ saem com uma qualificação e aptos ao mercado de trabalho”, afirmou o coronel Leandro.

O cabo José Claudio Eguez finalizou, junto com outros 19 alunos, o curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial. Ele conta que o curso agregou muito à sua experiência e que o auxiliará a ter uma profissão após o seu desligamento da área militar.

“Como eu estou na reta final da área militar, com 26 anos, este curso foi muito importante nesta fase da minha vida. Foi gratificante ter essa oportunidade e agradeço, porque o meu pensamento é evoluir e conseguir um bom emprego e futuramente dar aulas, capacitando outras pessoas”, declarou.

Já o curso de Pintor de Obras Imobiliárias formou 20 alunos, entre eles o soldado Edilson Ferreira Nascimento Júnior. Ele aponta que os cursos contribuem para a qualificação e auxilia na busca de um emprego.

“Há uma escassez de trabalhadores profissionais qualificados, e quando há a oportunidade de fazer um curso como este temos que fazer. Foi um curso muito bom, com um professor excelente e o Batalhão deu todo o apoio, junto com o Governo do Estado de Mato Grosso para nós fazermos tanto este, como outros cursos. Eu já estou colocando em prática o que aprendi, pintando a minha casa e o comércio do meu pai”, finalizou.

Cursos do SER Família Capacita

Para saber mais sobre o Programa SER Família Capacita e seus cursos, basta acessar o site da Setasc por meio do endereço eletrônico www.setasc.mt.gov.br/serfamiliacapacita.

No local é disponibilizado o link para a pré-inscrição nos cursos oferecidos em todos os 141 municípios de Mato Grosso e também o link do Senai, com informações sobre os cursos oferecidos.

As informações também podem ser acessadas por meio dos telefones 0800 777 9737 e (65) 9 9806-3806 (Whatsapp).