Trânsito no Portão do Inferno é liberado em meia pista até 8h desta sexta-feira (05)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trecho do Portão do Inferno na MT-251, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, foi interditado para o trânsito de veículos a partir das 19h desta quinta-feira (04.01). A paralisação ocorreu devido às chuvas na região e, no momento, não há previsão de quando o trânsito será retomado.

A liberação ocorrerá após vistoria dos técnicos da Sinfra.

Os motoristas que precisam trafegar entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães precisam buscar rotas alternativas. A rota indicada pela Sinfra é ir pela BR-163 e 070 até Campo Verde e de lá seguir pela MT-140 e MT-251 até Chapada dos Guimarães.

A Sinfra reforça que, todas as manhãs, das 8h às 14h, o trânsito na região é interrompido para a implantação de telas de contenção na região do portão do inferno. O serviço, que é uma medida emergencial, começou na manhã desta quinta-feira.

Fonte: Governo MT – MT