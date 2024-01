Trânsito no Portão do Inferno é reaberto em meia pista

Nesta quarta-feira (24), mais 288 famílias selecionadas para morar no Residencial Nico Baracat assinam os contratos junto à Caixa Econômica Federal, somando, com as assinaturas realizadas ontem (23), o total de 576 famílias documentadas. A mobilização hoje começou cedo, no clube dos idosos Dom Henrique, com a presença de 144 famílias da etapa 4 e mais 144 assinaram os documentos no período da tarde.

Pedreiro por profissão, seu Francisco de Assis Rodrigues enfrentou tempos difíceis sem moradia própria, mas hoje pôde assinar o documento que garante a realização de conquistar seu lar. “Eu vivia na rua, arrumei um lugar passei para lá e de repente surgiu o Nico Baracat. Agradeço quem me ajudou, eu estava no meio da rua. Agora estou na benção, é levar a vida do jeito que estou levando, trabalhando e zelar pelo que tem. Pra mim é uma moradia digna, levei sorte de ter ganhado”, agradeceu.

A cerimônia oficial de entrega das chaves será ainda essa semana, na sexta-feira (26), marcando a realização do sonho de centenas de famílias. “Para nós é uma alegria muito grande estar entregando os apartamentos do Nico Baracat e a gente vê no rosto das pessoas a alegria de estar recebendo sua moradia digna. Teremos a presença do Ministro Carlos Fávaro representando o Governo Federal e do governador do estado, Mauro Mendes, que também se empenhou, com um grande aporte, para que fosse possível a entrega dos apartamentos”, considerou o chefe do Executivo, Roberto Dorner.

Bruna Cristiane Engster sonha com sua mudança há alguns anos e desde o dia da vistoria começou a preparar as coisas necessárias para o futuro lar. “Estou aguardando o apartamento desde 2013 e lá vou morar com meus dois filhos, tenho um de 11 anos e um menininho de três. É muita felicidade estar conseguindo sair do aluguel já que estava há tanto tempo na espera. É muito emocionante saber que a gente vai ter o nosso canto para construir todo o sonho que estávamos planejando”, contou.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT