Trânsito no Portão do Inferno está bloqueado das 8h às 14h

A programação de oficinas gratuitas do Museu de História Natural de Mato Grosso neste mês de janeiro conta com pintura em aquarela, desenho, colagem e prática de ioga. As atividades são realizadas nos finais de semana pela manhã, na extensa área verde do espaço cultural. Para participar, é preciso fazer inscrições antes pela internet.

Além de oferecer exposições permanentes de arqueologia e paleontologia, o Museu promove atividades gratuitas rotineiramente ao público, com o objetivo de aproximar a população do equipamento cultural. Além de ser um centro de divulgação científica, o Museu também vem se consolidando como um espaço de convivência e lazer para famílias de Cuiabá.

As vagas para a oficina de desenho, que ocorre neste sábado (06.12), já estão preenchidas. As atividades dos próximos fins de semana de janeiro ainda terão inscrições online abertas. Entre elas estão colagem criativa, pintura em aquarela, desenho e brincadeiras, ioga, desenhos e cenários pré-históricos.

As inscrições são feitas via link disponibilizado na biografia do Instagram do Museu (@museuhistorianaturalmt – https://linktr.ee/mhnmt). As vagas são concorridas, então é preciso ficar atento ao horário de abertura das inscrições, que começam às 17h das quartas-feiras que antecedem as atividades. As inscrições terminam assim que as vagas são preenchidas.

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), que funciona em gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Instituto Ecoss).

Com uma extensa área verde cercada por árvores nativas e pequenos animais silvestres, o passeio ao espaço cultural inclui conhecer duas réplicas de dinossauro em tamanho real, trilha sensorial e, para as crianças, brincar no parquinho.

Programação de janeiro

13/01 – Oficina de Colagem Criativa – Maira Telles

Esta oficina é um convite para explorar o mundo das texturas. As crianças terão a oportunidade de criar uma colagem única com elementos da natureza coletados no jardim do Museu de História Natural de Mato Grosso, como galhos, folhas secas e verdes. A ideia é desvendar suas propriedades de forma lúdica, criativa e sustentável.

Horário: 9h às 11h

Abertura das inscrições dia 10/01 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

20/01 – As Cores do Museu – Kadinne Strobel

Nesta oficina, serão explorados os fundamentos básicos da aquarela: o uso das cores. Os participantes terão a chance de explorar a teoria das cores e coletar elementos do Museu, como flores e pedras, para criar suas próprias paletas.

Horário: 9h às 11h

Abertura das inscrições dia 17/01 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

21/01 – Oficina de desenho, formas e brincadeiras – Danilo Barreto

Com técnicas de desenho simples e brincadeiras lúdicas, a proposta é mostrar que qualquer pessoa pode criar desenhos usando formas geométricas básicas e materiais do dia a dia.

Horário: 9h às 11h

Abertura das inscrições dia 10/01 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

27/01 – Ioga no Jardim do Museu – Amanda Cristhie

A prática de ioga na área verde do Museu oferece benefícios físicos, mentais e emocionais. Além das vantagens tradicionais do Hatha Yoga, a conexão com a natureza proporciona serenidade, equilíbrio e revitalização. O ambiente ao ar livre contribui para uma experiência mais ampla e confortável, criando uma oportunidade única para quem busca bem-estar.

Horário: 8h às 9h

Abertura das inscrições dia 24/01 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

27/01 – Oficina de Desenho de Cenários Pré-Históricos – Fernanda Fidellis

Nesta oficina, aprenda a desenhar cenários inspirados na fauna e flora jurássica. Fernanda compartilhará seu processo criativo com o passo a passo, mostrando como criar ilustrações imaginárias incríveis.

Horário: 9h às 11h

Abertura das inscrições dia 24/01 às 17h: https://linktr.ee/mhnmt

Serviço

Museu de História Natural de Mato Grosso

Endereço: Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá.

Funcionamento: Quarta a domingo, das 8h às 18h.

Entrada: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). Entrada gratuita aos domingos e feriados.

Mais informações: telefone (65) 99686-7701 e Instagram @museuhistorianaturalmt