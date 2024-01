Trânsito no Portão do Inferno está bloqueado das 8h às 14h

Sete exames especializados de média e alta complexidade que não eram ofertados pela Saúde de Cuiabá foram implantados pelo Gabinete Estadual de Intervenção: cateterismo, videoencefalograma, e cinco tipos de biópsias (broncoscopia, mama, próstata, tireoide e pele). Com o serviço feito diretamente pelo Saúde Municipal, as filas de espera por cateterismo e por biópsias foram zeradas, com os exames passando a ser agendados em data próxima à solicitação.

As biopsias passaram a ser feitas no Hospital Municipal São Benedito, na Central de Biópsias Maria Gabriela Boabaid Teixeira. De julho, quando foi implantada, a dezembro, 884 exames foram realizados na unidade, atendendo uma demanda antiga de pacientes oncológicos que dependem desses exames para darem sequência ao tratamento.

Disponibilizado anteriormente apenas na rede particular, o exame de videoencefalograma foi implantado no Hospital Municipal de Cuiabá. Já o cateterismo, no Hospital São Benedito, após a Intervenção ter colocado em funcionamento o aparelho de hemodinâmica que estava desde 2016 na unidade sem ser usado.

Em junho, logo que o serviço foi implantado, Maria José Pinheiro da Silva conseguiu fazer um procedimento de cateterismo cardíaco pelo qual aguardava há mais de um ano. “Eu estava ansiosa para ser atendida e poder, enfim, fazer o tratamento adequado. Sinto muito cansaço, dor no peito, falta de ar, não consigo subir escadas e, às vezes, só de falar já fico cansada”, afirmou Maria, já pronta para realizar o exame.

Mais agendamentos de exames e consultas

Sob a gestão do Gabinete Estadual de Intervenção, a Central de Regulação de Cuiabá realizou, de março a novembro de 2023, 395.495 agendamentos em consultas em diversas especialidades médicas e exames especializados, via Sistema Nacional de Regulação (SISREG). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 26% nos agendamentos de procedimentos ambulatoriais, que de março a novembro de 2022 registrou 312.858 agendamentos.

Foram agendadas 161.976 consultas em 2023, 23% a mais que em 2022, em que foram agendadas 131.550 consultas. Dentre as mais de 30 especialidades médicas disponíveis na rede, a área de oftalmologia foi a que registrou o maior número de agendamentos, com 32.129 consultas, seguido pela ginecologia e obstetrícia com 22.229 agendamentos, em cirurgia 17.953, ortopedia com 16.018, e cardiologia com 15.272.

Já o agendamento de exames aumentou em 29%. De março a novembro de 2023 foram marcados 233.519 exames, e no mesmo período de 2022 foram agendados 181.308 exames. Só em tomografias foram realizadas 40.440. Além de 26.665 ultrassonografias, 16.467 fundoscopias, 16.219 tonometrias, 12.395 eletrocardiogramas, 11.035 mamografias e muitos outros exames.

A moradora de Cuiabá, Alverina da Silva, de 76 anos, é paciente de hemodiálise há quase três anos e faz o tratamento pelo SUS. A filha de Alverina, a senhora Maria Vieira de Moraes, acompanha a mãe nos tratamentos e afirma que a autorização para o exame foi rápida. “Ela tinha um pedido para fazer uma tomografia do abdômen, solicitada em janeiro deste ano, foi autorizada pela Central de Regulação no dia 28 de março, e o exame foi realizado no dia 10 de abril. Foi bem rápido o atendimento”, afirmou Maria Moraes.

Deisi Bocalon frisou que o esforço de todos os servidores envolvidos nesse processo, sob gestão do Gabinete, fez a diferença para os avanços no atendimento à população com o aumento o número de agendamentos ambulatoriais e redução o tempo de espera para a realização de consultas e exames especializados.

“Estes dados não se tratam apenas de números, mas, sim de vidas. Vidas que tiveram seu diagnóstico descartado ou confirmado, que tiveram a possibilidade de buscar um tratamento digno e precoce, evitando danos maiores. Vidas que foram curadas, que foram salvas”, destacou Deisi Bocalon.