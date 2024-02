Trânsito no Portão do Inferno está bloqueado das 9h às 11h

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que na segunda-feira (05), apenas no período da manhã, as salas de vacina do município estarão com os atendimentos suspensos, devido a uma capacitação dos vacinadores. Os profissionais receberão orientações, instruções e atualizações sobre mudanças de fluxo e estratégia de imunização.

A SMS ressalta que no período da tarde os atendimentos nas salas serão retomados, nas UBS’s o atendimento será das 13h às 16h30 e nos CIA’s das 13h às 17h30. E a partir de terça-feira (06) os atendimentos voltam ao normal, nas unidades de saúde das 7h às 11h e das 13h às 16h30 e nos CIA’s das 6h30 às 17h30, sem intervalo.

O coordenador de imunização João Gustavo Breganó, ressalta a importância do treinamento. “Os vacinadores precisam estar sempre atualizados com as mudanças. Em janeiro, por exemplo, o Ministério da Saúde incorporou a vacina da Covid-19 pediátrica no Calendário Nacional de Vacinação para crianças entre seis meses a menores de cinco anos. E os nossos profissionais precisam estar preparados para essa nova demanda”, explicou.

A capacitação vem para aprimorar o serviço já oferecido para toda a população. “Os profissionais de saúde estão na porta de entrada do SUS, atendendo a população que vai ser imunizada. Então é necessário conhecer a vacina, a faixa etária para a qual ela é indicada, o número de doses que é aplicada, e saber orientar o usuário sobre os possíveis efeitos colaterais, esses são alguns requisitos importantes para uma boa cobertura vacinal”, pontuou o coordenador de imunização.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT