Trânsito no Portão do Inferno está bloqueado das 9h às 11h

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) listou alguns cuidados essenciais que podem ser tomados pela população durante o período de Carnaval, já que nessa época os índices de ocorrências tendem a aumentar. Com o objetivo de evitar acidentes e promover um ambiente seguro para todos, o órgão lista uma série de cuidados essenciais que podem ser adotados durante a folia.

Para festividades próximas a piscinas, cachoeiras e rios, é fundamental ficar atento e respeitar as sinalizações do local. Os cuidados precisam ser redobrados com as crianças, que devem estar sempre sob a supervisão de adultos.

Além disso, é importante evitar entrar na água durante ou após chuvas, devido à possibilidade de cabeça d’água, que é um fenômeno da natureza que causa o aumento repentino do volume de água de cachoeiras e rios, podendo arrastar e afogar banhistas. Também é aconselhável evitar nadar após o consumo de bebidas alcoólicas ou alimentos em excesso.

Para aqueles que pretendem viajar durante o feriado prolongado, é necessário tomar algumas precauções. Antes de sair de casa, é recomendado fechar os registros de água e gás, desconectar os eletrodomésticos da tomada e não deixar animais de estimação desassistidos dentro de casa.

O CBMMT destaca também a importância de adotar medidas de segurança no trânsito para quem decidiu viajar de carro. A revisão do veículo que será utilizado é fundamental para garantir a segurança nas estradas. Os motoristas devem dar preferência para viajar durante o dia, quando a visibilidade é melhor e evitar pegar a estrada em condições desfavoráveis, como chuva ou neblina. O uso do cinto de segurança por todos os passageiros e a correta utilização das cadeirinhas para crianças são indispensáveis.

Quem optar por festas em locais fechados ou abertos com concentração de público também precisa ter atenção. A instituição orienta a localizar as saídas de emergência, manter as crianças em constante vigilância e dar preferência para locais que possuam alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar;

No período do Carnaval, é comum a realização de festas e comemorações que envolvem o consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, é fundamental que todos os cidadãos assumam a responsabilidade de não dirigir sob o efeito do álcool. Além de ser uma infração grave, é uma atitude que coloca em risco a segurança do condutor, dos passageiros e de outras pessoas nas vias públicas. Se pretende ingerir bebidas alcoólicas, faça um planejamento prévio para garantir um meio de transporte seguro de volta para casa. Considere utilizar serviços de táxi, transporte por aplicativo, carona solidária ou designar um motorista da rodada.

Covid-19

Além das orientações gerais de segurança, é importante ressaltar que devido ao aumento de casos de Covid-19, é fundamental seguir as orientações das autoridades de saúde para prevenir uma nova disseminação do vírus. Isso inclui o uso de máscara, a higienização frequente das mãos, e o distanciamento social.

Operação Carnaval 2024

A partir desta sexta-feira (09.02), o CBMMT irá intensificar as ações preventivas em todo o Estado para reforçar a segurança dos foliões e prevenir acidentes neste período de festividades.

Durante a Operação, o CBMMT contará com um efetivo reforçado e equipes especializadas em diferentes áreas, como prevenção e combate a incêndios, resgate e salvamento, atendimento pré-hospitalar, entre outros.

Estrategicamente, foram estabelecidos pontos de atuação em locais de maior concentração de pessoas, tais como áreas turísticas, praias, praças e eventos públicos.

O comandante-geral do CBMMT, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, ressaltou que o órgão está empenhado em promover ações de conscientização e prevenção durante o Carnaval, visando evitar acidentes e garantir a segurança da população.

“Nossa missão é proteger vidas e garantir a segurança da comunidade. Durante o Carnaval, intensificamos nossos esforços para conscientizar sobre os perigos e promover a importância de agir com responsabilidade. Contudo, é fundamental que cada pessoa faça a sua parte, seja prudente e siga as orientações de segurança para evitar acidentes”, enfatizou o coronel.

A Operação Carnaval 2024 segue até o dia 13 de fevereiro.