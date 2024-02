Trânsito no Portão do Inferno está liberado em meia pista

A primeira Etapa do Campeonato Municipal de Xadrez de Sinop já tem data marcada, o evento será realizado no dia 24 de fevereiro, no Estádio Gigante do Norte. Os interessados em se inscrever devem solicitar a ficha de inscrição no whatsapp da Gerência de Esportes, (66) 99998-3978. A participação é gratuita.

O evento será realizado a partir das 13h, no Estádio Gigante do Norte, nas categorias sub 06, 07 e 08. Sub 12 e 14. Universitário, Sênior, Feminino, Absoluto. “Fica aqui o convite para todos participarem, e prestigiarem o evento, que é gratuito. Essa é a primeira edição, estamos preparando um extenso calendário esportivo, para incentivar ainda mais os nossos atletas e jogadores”, destacou o Gerente de Esportes, Gabriel Vasconcelos.

Serão premiados o primeiro lugar com troféu e medalhas ao segundo e terceiro colocados.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT