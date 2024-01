Trânsito no Portão do Inferno está liberado em meia pista

A Assembleia Legislativa promove discussões que envolvem o cidadão mato-grossense e também oferta serviços para a população como a confecção de documento de identidade, atendimentos do Detran, Procon e Defensoria Pública no Espaço Cidadania da Casa de Leis. Por isso, é importante saber como chegar à sede da ALMT no Centro Político e Administrativo da capital. Além das linhas de ônibus comuns, o acesso é facilitado pelo Ligeirinho Paiaguás, ofertado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag/MT).

“A secretaria disponibiliza o Ligeirinho para facilitar o acesso aos serviços públicos presentes dentro do Centro Político. Então, tem ponto em todos os principais órgãos públicos dentro do Centro Político. Esse serviço é gratuito para qualquer cidadão, seja servidor ou não. Não é necessário apresentar nenhum tipo de documento para utilizar e o cidadão pode parar onde deseja ser atendido”, explica a secretária adjunta de Patrimônio e Serviços da Seplag, Karollyne Martimiano.

Ela destaca ainda que são dois ônibus e duas rotas diferentes. “Ambas terminam no ponto do Pantanal Shopping. Ali como é Avenida do CPA, é possível ter acesso a várias linhas de ônibus para ir para qualquer outro local”, explica a secretária adjunta. O Ligeirinho Paiaguás transita de segunda a sexta-feira das 6h30 às 19h45. O período para passar em cada ponto é de aproximadamente 40 minutos. Durante o funcionamento, há dois períodos de 30 minutos em que as linhas param para intervalo de forma alternada. Assim, sempre há um dos dois ônibus rodando. Na rota interna o ônibus para às 8h40 e às 14h45, enquanto na externa o primeiro intervalo é às 10h e o segundo às 16h10.

“Hoje, tem rota que está atendendo todos os serviços, inclusive a Procuradoria Geral do Estado. Nossa previsão para o ano de 2024 é melhorar os ônibus, trocar a frota por uma mais nova, mais acessível e que seja mais confortável pro cidadão. Em caso de qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato com a Seplag que nós passamos todas as informações sobre o serviço do Ligeirinho”, completa Karollyne Martimiano.

Além desse serviço, existem algumas opções de linhas comuns que têm parada no ponto em frente à Assembleia. São elas 107 (Santa Amália/Terminal do CPA 1), 213 (Jd. União/Fórum/Três Poderes) e 323 (Terminal CPA 1/CR D. Aquino Côrrea). É possível consulta-las em aplicativos como Meu Ônibus MTU e Moovit.