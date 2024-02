Trânsito no Portão do Inferno está liberado em meia pista

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), César Miranda, e o presidente da Companhia de Mineração de Mato Grosso (Metamat), Juliano Jorge, participam da 21ª edição da Vitória Stone Fair, no Espírito Santo, a principal feira do setor de rochas ornamentais no Brasil. Os expositores apresentam as principais tecnologias e a diversidade de pedras naturais no evento.

Mato Grosso deve se tornar um player significativo na indústria de rochas ornamentais.

Nesta quinta-feira, eles visitam um showroom em Cachoeiro do Itapemirim (ES), onde são expostos mármores oriundos de todo país. Pela primeira vez, peças do estado participam de uma exposição.

“Temos a expectativa de avançar na produção de mármore em Mato Grosso mantendo o compromisso com a sustentabilidade. Foram feitas descobertas recentes do potencial da produção de mármore na Serra do Boi Morto, em Cáceres. Os primeiros blocos extraídos foram enviados ao Espírito Santo no ano passado, onde análises e estudos detalhados foram conduzidos. Os resultados indicam a integração dessas jazidas em um novo mercado, abrindo oportunidades na mineração para Mato Grosso”, pontuou o secretário.

Para o presidente da Metamat, a participação de Mato Grosso na feira mostra o potencial econômico do setor da mineração no Estado.

“É muito importante essa presença no mercado nacional e na maior feira do setor. É um material que tem futuro e estamos muito felizes, orgulhosos de ter aí uma mina que pode trabalhar 50, 60 anos, produzindo para o mundo inteiro”, destacou.

Miranda ressalta a importância estratégica do evento para a promoção do mármore de Mato Grosso. Há um ano, ele iniciou seu contato com o segmento, visando impulsionar a produção e tornar o mármore mato-grossense uma referência internacional. Empresas como a Magramar já expõem o mármore do estado, revelando avanços no setor em curto prazo.

O secretário expresou a confiança no potencial das recentes descobertas na Serra das Araras, em Cáceres, enfatizando a qualidade e sustentabilidade do mármore de carrara. Os primeiros blocos extraídos foram enviados ao Espírito Santo ano passado, onde análises e estudos detalhados foram conduzidos. Os resultados indicam a integração dessas jazidas em um novo mercado, abrindo oportunidades na mineração para Mato Grosso.

Em agosto de 2023, a Sedec já previa o impacto econômico dessas descobertas, antecipando a abertura de um novo sistema econômico na mineração mato-grossense.

Com a produção avançando e o compromisso com a sustentabilidade, o secretário visualiza um futuro onde empresários comercializam o mármore de Mato Grosso globalmente. A expectativa é que, daqui a um ano, esse cenário se concretize, consolidando o estado como um player significativo na indústria de rochas ornamentais.

