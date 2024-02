Trânsito no Portão do Inferno está liberado em meia pista

Valorizar, fomentar, dar visibilidade e respeito à cultura hip-hop e todos os seus elementos como expressão artística fazem parta das inciativas instituídas na Semana Estadual do Hip-hop, por meio da Lei nº 12.400, sancionada no início deste ano pelo governo do estado, de autoria do deputado Beto Dois a Um (PSB).

De acordo com a lei, serão promovidas ações de divulgação, formação e capacitação, ligadas às modalidades artísticas características da cultura Hip-hop, bem como, as demais manifestações artísticas, além de atividades que visem à discussão, à troca e ao debate de ideias relativas às políticas públicas para a o desenvolvimento da juventude, identidade, pertencimento, promoção da cultura e turismo e da diversidade e inclusão.

A grafiteira, Slam (batalhas de poesia falada) e produtora cultural, Ligia Viana, disse que Semana Estadual do Hip-hop representa a valorização e empoderamento dessa cultura, oriunda da periferia e tem dentro da sua perspectiva de ação cultural a luta pelos povos negros da periferia.

“Ela vem carregada de simbolismo dessa população que tem a sua própria forma de se manifestar, que tem no seu cotidiano essa organização comunitária, com o intuito de elevar a cultura da periferia de uma forma construtiva e, ao mesmo tempo, também de empoderamento”, destacou a produtora.

Ligia disse também que a Semana Estadual do Hip-hop deve vir instituído de investimento. “ O empoderamento também perpassa por essa parte dos recursos financeiros, para que possa desenvolver diversas ações e mostrar a sociedade o que é o movimento e o impacto que ele tem na sociedade em desmistificar essa rusga com a população periférica”, finalizou.

Pela lei, fica assegurada a realização de rodas culturais, batalhas de rimas, e demais manifestações artísticas urbanas no território de Mato Grosso, cujo objetivo é valorizar suas atividades, incentivar seu potencial turístico cultural alternativo, promover capacitações e integração dos seus gestores para que a população e a juventude sejam beneficiadas com acesso à cultura de forma segura.

O deputado Beto Dois a Um falou que o Hip-hop é uma das mais contundentes expressões culturais de contestação da desigualdade social. “ A importância dessa lei surge para que políticas públicas permanentes sejam pensadas em favor desses artistas tão combativos. Em Mato Grosso, já há algum tempo, o movimento realiza um trabalho extraordinário de manifestação da cultura urbana de forma legítima. Alinhado com o cinquentenário do hip-hop, a intenção é estimular, amplificar vozes e valorizar esse movimento que vem crescendo exponencialmente desde que foi criado”, justificou.

O parlamentar acrescenta também que “ainda que os registros dominantes voltem os olhares para São Paulo e Rio de Janeiro, o movimento Hip-hop tem uma história muito relevante em Mato Grosso. Diversos municípios têm seus próprios representantes que levam o nome de Mato Grosso para festivais e encontros, Brasil afora”, finalizou.

O movimento Hip-hop está se organizando para comemorar os cinquenta anos de existência no mundo. No Brasil, são quarenta anos e toda essa movimentação e traz uma grande reflexão na sociedade com seus trabalhos, já que trabalha com formação e não é só uma apresentação artística.

Adnilson da Silva, o DJ Taba, vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura, afirma que os 50 anos de Hip-hop representa a movimentação, a articulação do movimento nacional, onde celebra e aprofunda o diálogo em todas as esferas de governo, para que nós possamos articular, não só o reconhecimento, mas também a implementação de leis e de um canal de diálogo entre o estado e os municípios. O deputado Beto Dois a Um tem sido um parceiro nesse sentido, fortalecendo a cultura e aproximando o setor artístico de Mato Grosso com o parlamento e a sociedade”, disse o DJ Taba.

As manifestações da cultura urbana

– Breaking (B.Girls e B. Boys)

– Graffiti;

– Rap (Rapper);

– MC;

– Batalha de Rima;

– SLAM – Batalha de poesia falada;

– DJ;

– Beatbox;

– Pinturas, grafites, esculturas, apresentações de caráter teatral, musical ou circense, estátuas vivas e demais apresentações.

A cultura Hip-hop – É um movimento artístico e cultural que surgiu nos Estados Unidos na década de 1970 e se disseminou pelo mundo, incluindo o Estado de Mato Grosso. Essa expressão cultural engloba elementos como a música, dança, arte urbana e a palavra falada, e se tornou um importante meio de expressão e identidade para diversas comunidades e grupos sociais.