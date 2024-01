Trânsito no Portão do Inferno está liberado em meia pista para veículos leves

Equipes da Polícia Militar prenderam dois homens, de 23 e 37 anos, após o furto de um veículo, na manhã desta sexta-feira (12.01), em Cuiabá. A dupla foi identificada por meio de câmeras do Vigia Mais MT e foi detida após perseguição policial, no bairro Santa Isabel.

De acordo com o boletim de ocorrência, o 1º Batalhão de PM foi acionado via Ciosp, após câmeras do Vigia Mais MT monitorarem dois homens em atitude suspeita, na região do bairro Porto, próximo a um comércio. Ao chegarem no local, os militares foram informados pelo Ciosp que a dupla teria ido em direção a um carro Jeep Renegade branco.

Os policiais localizaram o veículo e se aproximaram para abordagem, momento em que os suspeitos iniciaram fuga em alta velocidade, desobedecendo todas as ordens de parada dadas pela PM. Durante a fuga, os criminosos transitavam em áreas de contramão e colidiram contra outros carros que estavam nas vias.

Equipes da Rotam e do helicóptero Águia do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foram acionadas para ajudar na captura dos suspeitos, e identificaram que o Jeep Renegade estava transitando pela avenida Miguel Sutil, adentrando o bairro Santa Isabel.

Após alguns minutos de acompanhamento, os criminosos perderam o controle da direção do veículo, próximo de um campo de futebol do bairro. Neste momento, o condutor saiu do carro com uma arma em mãos e efetuou disparos contra as equipes policiais, que revidaram a ação.

O homem foi atingido no ombro e se entregou, sendo resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde. O segundo criminoso tentou fugir por uma região de mata, mas foi preso pelos militares.

Diante dos fatos, o suspeito detido foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com a arma de fogo utilizada no crime, para registro da ocorrência. O veículo Jeep Renegade foi direcionado para a Companhia Comunitária do bairro Santa Izabel, onde será recuperado pela vítima do furto.

