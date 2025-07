Trânsito no Portão do Inferno funcionará em pare e siga até sexta-feira (11)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema) abriu inscrições para as instituições interessadas em participar da primeira reunião do Grupo de Trabalho responsável pela revisão do Decreto Estadual nº 1.455/2025, que trata da destinação adequada e a logística reversa de produtos no estado.

O encontro será realizado em formato híbrido, na sexta-feira (11.7), às 14h, no Plenarinho da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), com transmissão via Microsoft Teams. Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição. Após o envio, os participantes receberão por e-mail e telefone a confirmação e o link de acesso à reunião.

A reunião é aberta a todos os interessados no tema, especialmente aos representantes de órgãos e entidades indicados na Portaria nº 751/2025/SEMA/MT, que instituiu o grupo de trabalho no dia 26 de junho.

Durante o encontro, será iniciado o processo de revisão do decreto, abordando a definição de metas, prazos, fluxos obrigados e demais instrumentos de regulamentação da logística reversa no estado de Mato Grosso.

A reunião acontece em um momento estratégico, logo após o lançamento do Sistema de Logística Reversa (SISREV-MT), realizado no dia 30 de junho. A nova plataforma é a ferramenta oficial para a consolidação das informações prestadas pelos responsáveis por sistemas de logística reversa no estado, promovendo uma melhoria da rastreabilidade, eficiência e transparência da política estadual de resíduos sólidos.

*Com supervisão de Clênia Goreth

