Trânsito no trecho da MT-251 no Portão do Inferno foi liberado às 14h nesta quinta-feira (04)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito na região do Portão do Inferno, na MT-251, foi liberado às 14h desta quinta-feira (04.01), conforme divulgado antecipadamente pela Pasta.

O trecho foi fechado na manhã desta quinta-feira para o início dos trabalhos de implantação das telas de contenção na região. Os serviços serão realizados todas as manhãs, de segunda-feira a sábado, das 8h às 14h, considerando as possibilidades meteorológicas.

A medida faz parte das intervenções emergenciais propostas pelo Governo de Mato Grosso diante dos riscos geológicos identificados na região do Portão do Inferno.

A liberação do trânsito no local depende das condições climáticas. Apenas veículos leves são autorizados a passarem pelo Portão do Inferno. Contudo, em caso de chuva, o tráfego é interrompido e apenas volta a ser liberado após vistoria dos técnicos da Sinfra.

Veículos pesados que precisam passar pela região devem buscar vias alternativas. A rota indicada é ir pela BR-163 e 070 até Campo Verde e, de lá, seguir pela MT-140 e MT-251 até Chapada dos Guimarães.

A Sinfra-MT ressalta que o Governo tem monitorado a situação no local 24 horas por dia, por meio de técnicos da Sinfra, Defesa Civil e câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar faz o controle do tráfego na região.

As informações sobre liberação ou bloqueio da pista são divulgadas diariamente pelo Governo de Mato Grosso no site oficial e nas redes sociais.