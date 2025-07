Transparência – TRE-MT avança na gestão de valores judiciais auditados pelo CNJ

A unidade móvel da Justiça Eleitoral em Mato Grosso estará presente na maior feira agropecuária do noroeste do estado: a ExpoJuína, que será realizada entre os dias 6 e 10 de agosto, no Parque de Exposições “Serjão” de Juína, município distante a 741 km de Cuiabá. A presença do ônibus do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) compõe estratégia da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), de ampliar a identificação biométrica de eleitores no estado.

Conforme dados dos organizadores, a ExpoJuína reúne um público aproximado de 14 mil pessoas ao dia. O evento atrai pessoas de pelo menos 10 cidades da região como Aripuanã, Colniza, Brasnorte, Juara, Cotriguaçu, Juruena e Castanheira, além de municípios do vizinho estado de Rondônia.

“Com população estimada em cerca de 50 mil habitantes, Juína é um município reconhecido como polo regional do noroeste estadual. A expressiva concentração de público prevista para o evento representa uma oportunidade singular para promover, com capilaridade e eficiência, o alcance da biometria eleitoral, com expectativa de atender cerca de 100 eleitores por dia, de forma acessível, descentralizada e eficiente”, avalia o juiz eleitoral da 35ª Zona Eleitoral, Patrick Coelho Campos Gappo.

O ônibus da Justiça Eleitoral Móvel (JEM), todo adesivado na cor azul, ficará estacionado em um prédio instalado na entrada do Parque de Exposições. Para a ExpoJuína, o Cartório Eleitoral da 35ª ZE vai levar toda a estrutura necessária para o cadastramento biométrico de eleitores. Serão seis servidores da Justiça Eleitoral e seis kits biométricos. Cada kit eleitoral é formado por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para cenário e para o transporte de equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Durante intervalos, a ExpoJuína vai exibir, nos quatro telões de led posicionados na arena de rodeio e na praça de alimentação, vídeo institucional da Justiça Eleitoral, falando da importância da biometria para o exercício do voto e informando a presença da unidade móvel do TRE-MT no Parque de Exposições”, explica o chefe do Cartório da 35ª Zona Eleitoral, Waldomiro Junior Ormond dos Santos.

Panorama eleitoral municipal

Dados da Justiça Eleitoral em Mato Grosso indicam que o município possui um contingente de 32.828 pessoas aptas a votar, das quais 22.627 eleitores e eleitoras já fizeram o cadastramento biométrico, o correspondente a 70%. Enquanto isso, um eleitorado formado por 10.201 (30%) ainda não fez o cadastramento biométrico. Embora o índice de coleta biométrica no município seja expressivo, ela está abaixo da meta mínima idealizada pela campanha Biometria 100% que é de pelo menos 98%.

Por isso, além da unidade móvel da Justiça Eleitoral na ExpoJuína, a campanha no município busca amplificar as ações para cadastramento biométrica com participação em mutirões e eventos, além de spots em rádios, faixas em vias públicas e assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Juína.

Parceria com Sindicato Rural

O presidente do Sindicato Rural de Juína (SRJ), José Lino Geraldo Martins Rodrigues, enalteceu a importância do voto e da Justiça Eleitoral e reforçou as parcerias, que se apoiam na visibilidade do evento para levar serviços de utilidade pública à população. “É um trabalho de grande importância. A Justiça Eleitoral organiza as eleições e o nosso foco é trabalhar no coletivo, envolvendo várias instituições e entidades, trazendo além de shows, serviços para a população”, disse.

Trata-se de um evento muito aguardado pela população da região pela oportunidade de assistir a shows nacionais. Na edição 2025 do evento, haverá shows de Jiraya Uai (06/08), Simone Mendes (07/08), Gustavo Mioto (08.08) e Ana Castela (09.08). Durante a exposição também ocorre a 3ª Expoleite, desfile de cavaleiros e show de prêmios, além da aguardada etapa da Liga Nacional de Rodeio, reunindo os melhores peões do país em provas como 3 tambores, laço comprido e laço em dupla.

A ExpoJuína 2025 é uma realização do Sindicato Rural de Juína, com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal e patrocínio de entidades ligadas ao agronegócio.

Biometria: avanço tecnológico

A biometria adotada pela Justiça Eleitoral representa um avanço tecnológico, pois fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação do eleitor de forma rápida e automática, reduz filas, otimiza o tempo para o exercício do voto, promove a acessibilidade e a inclusão, além de aumentar a confiabilidade no resultado das eleições.

Jornalista Anderson Pinho

#PraTodosVerem – A imagem mostra vista aérea noturna da arena de rodeio do Parque de Exposições de Juína, completamente lotada por uma multidão. As arquibancadas estão cheias e o centro da arena também está repleto de pessoas, durante show artístico. Ao redor, há diversas tendas iluminadas, áreas de alimentação e uma grande quantidade de veículos estacionados, demonstrando a alta presença de público. A cena transmite a grandiosidade e o sucesso do evento, com estrutura organizada e movimentação intensa.

Fonte: TRE – MT