Tratamento ofertado pelo MT Hemocentro melhora sintomas de pacientes com doenças crônicas

O MT Hemocentro é referência em Mato Grosso no tratamento com aférese terapêutica, indicada para pacientes com doenças crônicas, como autoimune, neurológicas e reumatológicas. O tratamento consiste na retirada de forma automatizada dos anticorpos que estão no sangue e atacam o organismo e a substituição deles por plasma, possibilitando a melhora substancial do quadro clínico.

Juliane Cristina Costa é paciente do MT Hemocentro e já realizou três sessões da aférese terapêutica ou plasmaférese, como também é conhecida. Juliane tem encefalite e faz o tratamento para amenizar as crises que a doença causa.

“Depois que eu comecei o tratamento tive uma melhora substancial dos sintomas da encefalite. Não tenho mais crises de tremor e dor de cabeça. A plasmaférese me ajudou bastante, além de ser indolor e tranquila. Durante as sessões, eu até descansava. Agradeço a equipe do MT Hemocentro por me receber tão bem”, disse a paciente.

Conforme a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, o atendimento ocorre no ambulatório da unidade e, em situações excepcionais e caso haja indicação médica, a equipe também vai até os pacientes que estão hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do SUS.

“Esse é um serviço que oportuniza melhor qualidade de vida a muitos pacientes. Nós estamos contentes com os resultados e trabalhamos diariamente para melhoria e modernização dos serviços ofertados pelo MT Hemocentro”, ressaltou Gian.

A médica hematologista e hemoterapêuta do MT Hemocentro, Paloma Borges de Santos Valk, explicou que durante as sessões o paciente fica conectado em uma máquina extracorpórea que remove seletivamente células anormais ou substâncias no sangue que atacam o organismo.

“A continuidade desses ataques pode levar à morte ou incapacitar o indivíduo e a plasmaférese auxilia justamente nisso, porque é como se todo o sangue fosse trocado e, dessa forma, são interrompidos esses ataques”, acrescentou a médica.

As sessões do tratamento podem levar entre uma e duas horas, a depender do peso do paciente, e o número de sessões é definido pelo médico. No decorrer dos atendimentos, as equipes monitoram a pressão arterial e temperatura do paciente.

Serviço

O MT Hemocentro é a única unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) que oferta a plasmaférese em Mato Grosso. Para a realização do procedimento no banco de sangue, é necessário que a unidade de saúde onde o paciente é atendido entre em contato com o hemocentro pelo e-mail [email protected] ou telefone (65) 98464-5563 para receber as orientações necessárias da regulação.