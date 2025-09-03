ELEIÇÕES
TRE-MT abre as portas para acadêmicos de Direito da Unemat de Barra do Bugres
Mais de 40 estudantes do curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) – campus Barra do Bugres participaram de uma visita guiada ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na manhã desta quarta-feira (03.09). O objetivo da iniciativa, desenvolvida pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MT), foi promover a aproximação entre a Justiça Eleitoral e a comunidade acadêmica, por meio do compartilhamento de conhecimentos sobre a atuação prática do Direito especializado.
Acomodados no Plenário do Tribunal, onde ocorrem as sessões de julgamento, os estudantes conheceram melhor a estrutura administrativa do órgão, que foi apresentada pelo diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MT), juiz-membro Welder Queiroz. “Nós temos um Colegiado formado por desembargadores, juízes de Direito das esferas estadual e federal, procurador regional eleitoral e por juízes da categoria jurista, que são advogados. Então, é uma composição bastante diversa, que contribui muito para a pluralidade de ideias e a fundamentação jurídica dos votos”, pontuou.
O diretor também frisou a importância da visita guiada para a formação acadêmica. “É importante os estudantes verificarem como é a estrutura da Justiça Eleitoral e verem de perto o funcionamento, a organização e planejamento das eleições. A visita é uma oportunidade para que eles possam ver de perto e se aproximar da urna eletrônica. Acho que isso ganha uma grande relevância, pois ao estudarem as matérias de Direito Eleitoral, vão conseguir visualizar o funcionamento e as regras eleitorais de forma mais próxima”, acrescentou Welder Queiroz.
Sobre o processo de votação eletrônico, o coordenador de Soluções Corporativas do TRE-MT e colaborador voluntário da EJE-MT, Carlos Henrique Cândido, detalhou o funcionamento e ressaltou que o processo atual é totalmente auditável. “Nós temos um sistema seguro hoje, que foi pensado para atender às necessidades do nosso país, cada país tem uma questão cultural diferente, por isso cada um possui seu próprio sistema eleitoral. A cultura de um determinado país determina a organização da sociedade e o processo de votação acompanha as mudanças culturais e tecnológicas”, explicou, detalhando o sistema brasileiro e comparando com os de outros países, como Estados Unidos da América e Alemanha.
Após o Plenário, eles conheceram também outras estruturas do TRE-MT, como a Galeria de Presidentes e Corregedores, o Depósito de Urnas e o Memorial Eleitoral. Participaram acadêmicos do 6º, 7º, 9º e 10º semestres do curso. De acordo com o professor da Unemat, André Luiz Conrado Mendes, a intenção da visita guiada foi aproximar os estudantes da Justiça Eleitoral, que é um possível campo de atuação profissional para eles. “Para além da disciplina de campo, voltada para que o aluno se aproxime da realidade, organizamos a visita pensando na ideia do acesso à Justiça, para que o estudante possa aplicar os conhecimentos já na prática, conhecendo os sistemas de Justiça. A ideia é que ele possa concatenar os conhecimentos teóricos e ver como ele se materializa na prática, e se aproximar cada vez mais, porque eles já começam a procurar agora os estágios. Então, é uma oportunidade ímpar de conhecer, poder estar mais próximo de algo que futuramente possa vir a ser o dia a dia deles”, afirmou.
Conhecimento prático
Para Larissa Costa da Silva, que está no 6º período do curso de Direito, a visita foi muito importante por se tratar de uma justiça especializada. “É fundamental para a gente conhecer, entender a importância da Justiça Eleitoral para a segurança da nossa democracia. Então, o estudante de Direito tem que estar atento a todas as atualizações, a como funciona esse sistema, porque é o sistema que protege a nossa sociedade, a nossa democracia”, avaliou.
Já o estudante do 7º semestre, Barony Lucas Barbosa de Arruda, disse que achou a visita muito interessante. “Foi um imenso prazer estar no Tribunal Regional Eleitoral, acredito que a atividade vai agregar, não somente na questão teórica, mas na prática do nosso dia a dia. Penso em seguir na área criminal, mas eu acho importante conhecer um pouco do Direito Eleitoral e saber como funciona”.
Também do 7º período, Maria Eduarda dos Santos, destacou a importância de a Justiça Eleitoral difundir as informações sobre as eleições e a democracia. “Nós vivenciamos uma crise política, em questão de fake news, então, trazer esse tipo de informação, mostrar que realmente o nosso sistema de votação é um dos mais seguros do mundo é muito importante. Essa visita, além de nos trazer um conhecimento jurídico muito bom, também contribui para que as pessoas saiam daqui conscientes de que o nosso sistema é extremamente seguro e que podemos confiar nele”.
O colega, Luiz Henrique dos Santos Lima, concordou. “Essa visita está sendo de extrema importância para nós, acadêmicos do Direito, pois proporciona para a gente aprender, ver na prática como é aquilo que a gente aprende na sala de aula. Para nós, traz uma sensação de que estamos no caminho certo. Achei interessante e bem explicativo o conteúdo sobre como funciona o processo eleitoral e é importante para nós, principalmente dessa área, termos a noção de como é que funciona para evitar espalhar notícia falsa que pode causar grande repercussão”.
Além dos representantes do TRE-MT, a visita guiada contou com a participação do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Estácio Chaves.
#PraTodosVerem: A imagem principal mostra um grupo de estudantes sentados em um auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), atentos à fala do diretor da EJE-MT, um homem em pé, de terno azul e gravata vermelha, que se dirige ao público. Ao fundo, aparece a mesa do plenário, com cadeiras, o brasão do TRE-MT e bandeiras oficiais. A cena transmite um momento de visita guiada ou palestra institucional. Ao final da matéria, tem mais fotos da visita.
Pontos de Inclusão Digital ampliam acesso à Justiça Eleitoral em Mato Grosso
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) tem investido em iniciativas que aproximam a Justiça da população. Entre elas, destacam-se os Pontos de Inclusão Digital (PIDs), espaços criados em municípios onde não há unidades físicas da Justiça Eleitoral ou de outros ramos do Judiciário, mas que possibilitam à comunidade realizar atos administrativos e processuais com segurança e eficiência.
Os PIDs funcionam em órgãos parceiros, a exemplo do Tribunal de Justiça, outros Tribunais e Prefeituras, e permitem que cidadãos e cidadãs tenham acesso aos serviços da Justiça de forma mais prática, sem precisar se deslocar até cidades que possuem sedes de comarca. A proposta é garantir mais inclusão digital, democratizando o acesso aos serviços e fortalecendo a cidadania.
Segundo a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, a instalação desses pontos é fundamental, especialmente para localidades mais distantes. “São locais onde muitas vezes o deslocamento até a sede da Justiça representa custos e dificuldades para a população. Além de atender demandas da Justiça Eleitoral, os PIDs podem ser utilizados por outros ramos do Poder Judiciário, ampliando o alcance da prestação jurisdicional”, destaca.
O secretário Judiciário do TRE-MT, Carlos Luanga Ribeiro Lima, ressalta que os Pontos de Inclusão Digital localizados no distrito de Primavera, pertencente ao município de Sorriso, e nos municípios de Boa Esperança do Norte e de Nova Bandeirantes, estão disponíveis para uso imediato. “Esses espaços foram estruturados para viabilizar a realização de audiências virtuais e o acesso ao balcão virtual da Justiça Eleitoral, promovendo inclusão digital e ampliando o alcance dos serviços prestados à população. Contamos com o apoio de todos para divulgar essa informação às comunidades locais e incentivar o uso dos PIDs como canais de cidadania e acesso à Justiça”, convoca.
Atualmente, o TRE-MT conta com três PIDs em funcionamento:
Cartório Extrajudicial do Distrito de Primavera, em Sorriso/MT
Acordo de Cooperação Técnica nº 19/2024
Endereço: Rua da Itaúba, 590 – Distrito Primavera, Sorriso – MT
Contato: [email protected] | (66) 3584-1250
Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT
Acordo de Cooperação Técnica nº 20/2024
Endereço: Av. Comendador Luiz Meneguel, 62 – Centro, Nova Bandeirantes – MT
Contato: [email protected] | (66) 3572-1950
Cartório Extrajudicial de Boa Esperança do Norte/MT
Acordo de Cooperação Técnica nº 21/2024
Endereço: Rua dos Crisântemos, 479, sala 1 – Boa Esperança do Norte – MT
Contato: [email protected] | (66) 98145-0807
Clique aqui e saiba mais sobre os PIDs.
#PraTodosVerem: A imagem apresenta uma arte institucional dos Pontos de Inclusão Digital (PID). À esquerda, há um fundo em tons de azul com linhas conectadas por pontos e ícones que representam pessoas, simbolizando a rede de acesso e conectividade. À direita, está o logotipo dos PIDs, que combina um marcador de localização com sinal de internet, acompanhado do texto “Ponto de Inclusão Digital”, reforçando a ideia de acesso democrático à tecnologia e à Justiça.
Abrigo Bom Jesus de Cuiabá recebe nesta sexta (5) mutirão para coleta biométrica
A Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá será atendida nesta sexta-feira (5) por um mutirão eleitoral voltado exclusivamente ao seu público interno, formado pela população idosa que vive na casa, trabalhadores e voluntários. O espaço é a moradia de 96 idosos e idosas com idades entre 60 e 108 anos, alguns vivendo no local há até 42 anos. O foco da ação é o cadastramento biométrico, mas outros serviços também serão oferecidos, como alistamento, revisão e transferência. No local funciona uma seção eleitoral. O abrigo está localizado na Av. Dr. Hélio Ponce de Arruda, 178 (acesso pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), ao lado da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (13ª BIMtz).
A ação faz parte da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que busca ampliar o cadastramento biométrico de eleitores em 2025 para, no mínimo, 98% no Estado. Mutirões eleitorais em abrigos e casas de acolhimento de idosos integram o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e visam oportunizar a regularização eleitoral para o exercício do direito ao voto de todos os cidadãos. A realização do mutirão na Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá foi uma determinação da juíza eleitoral Rita Soraya Tolentino de Barros.
De acordo com o chefe do Cartório da 51ª Zona Eleitoral, Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento, toda a estrutura necessária será levada ao abrigo para o atendimento, sendo três servidores e três kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos.
Os itens são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitem que o eleitor obtenha na hora o título eleitoral e a indicação para baixar o título digital (com foto) pelo aplicativo e-Título. “O cartório eleitoral já fez a vistoria técnica e está tudo pronto para esse atendimento”, afirmou.
A Fundação
Na Fundação Abrigo Bom Jesus atuam cerca de 75 profissionais, entre cuidadores, técnicos de enfermagem, apoio administrativo, serviços gerais, profissionais da lavanderia, da cozinha, da portaria, do almoxarifado e dos plantões, além dos 96 idosos que vivem no local.
“É uma instituição filantrópica que sobrevive do trabalho voluntário, das doações e das contribuições da sociedade. A casa não possui fonte própria de renda; o trabalho vem exclusivamente da ajuda das pessoas”, relata Valéria Costa da Silva, assistente administrativa da Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá. Segundo ela, as doações garantem alimentação, atendimento e tratamento da população acolhida.
Atualmente, a instituição necessita de doações de sacos de lixo, itens de higiene pessoal (como desodorante aerossol) e luvas descartáveis. Saiba como doar e contribuir com tempo e produtos, acessando o site da instituição: https://abrigobomjesus.com.br/.
Biometria representa avanço tecnológico
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada pessoa vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra no momento da votação. No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica.
Além das digitais, no cadastro biométrico também são atualizados outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Crédito da Imagem: Divulgçaão | Abrigo Bom Jesus de Cuiabá
#PraTodosVerem – A imagem mostra um grupo de idosos nas dependências da Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, muitos em cadeiras de rodas, reunidos em um salão decorado com enfeites coloridos de papel. Algumas pessoas, possivelmente cuidadoras ou voluntárias, interagem com eles, oferecendo atenção e carinho. O ambiente transmite a ideia de uma atividade recreativa ou momento de convivência.
