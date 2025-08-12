TRE-MT adere ao Juizado Especial Itinerante e próximos atendimentos são em Castanheira

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) entrou em contagem regressiva na organização e planejamento das Eleições 2026. A instituição promoveu, nesta quinta-feira (7) pela manhã, a primeira reunião de planejamento do pleito do próximo ano, que abre o ciclo preparatório para estruturação do Plano Integrado das Eleições (PIE) 2026. O encontro reuniu, no Plenário da Justiça Eleitoral no Estado, gestores de várias áreas envolvidas como assessores, secretários e coordenadores em torno do alinhamento das demandas para consolidar as diretrizes do PIE 2026.

Cerca de 50 pessoas participaram da reunião, que apresentou no telão o panorama para a elaboração do PIE: o que é, sua estruturação e fases de acompanhamento (pré-eleição, campanha eleitoral, votação e pós-eleição); o trabalho das unidades (gestora ou responsável); ações e tarefas no plano; o funcionamento do Sistema de Gestão de Planos (SGPLAN); aprendizados e sugestões para 2026; requisitos para alcançar o selo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e gestão de crise. As apresentações foram feitas pelo assistente de Processos Organizacionais da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), Gabriel Fernandes dos Santos, e pelo coordenador de Auditoria Interna do TRE-MT, Daniel Ribeiro Taurines.

O PIE é um instrumento que coordena as ações de todas as unidades do TRE-MT no contexto eleitoral e cuja elaboração exige o comprometimento institucional de todas as áreas envolvidas. A reunião representa um primeiro passo para a elaboração da edição 2026 do plano, tendo em vista que o objetivo é aprovar esse planejamento um ano antes das eleições.

O juiz auxiliar da Presidência do TRE-MT, Luís Aparecido Bortolussi Júnior, defendeu que o momento é trazer a experiência do passado, dos acertos e das dificuldades encontradas nas eleições anteriores, para tirar boas lições, rever ações e corrigir posturas, caso seja necessário, ou mesmo manter caminhos e estratégias que deram certo. De acordo com o magistrado, o PIE 2026 é o melhor caminho para executar o trabalho de maneira positiva, evitando intempéries, que porventura tenham ocorridas na eleição anterior.

“Por isso, esse plano estratégico não é engessado, ele não é fixo, é passível de alterações na medida em que vamos avançando nos trabalhos, porque vão surgindo as necessidades, em situações que possam exigir essa adaptação do programa. Ele é fundamental para que saibamos aonde queremos chegar. O papel da Justiça Eleitoral é fazer o seu trabalho com independência, com lisura, e com transparência. Pois teremos uma eleição desafiadora, uma vez que a polarização e os ânimos no período em que antecede a eleição, são fatos que a gente já está acostumado a enfrentar. Isso é a democracia. Nosso papel é trabalhar com isenção”, pontuou.

Eleição: o maior evento

Na análise do diretor-geral do TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, uma eleição não se faz no ano da eleição, pois exige planejamento em todos os aspectos, especialmente nas partes orçamentária, em capacitação e em logística.

“A logística é a maior do estado de Mato Grosso. Não tem nenhum evento no Estado que seja maior do que as eleições. Então, a gente tem que trabalhar desde agora. Temos que checar a tomada de uma sala de aula, porque a urna eletrônica é ligada em uma tomada. A gente tem que ver a questão de acesso, das condições das estradas, de locação de veículos. Uma série de coisas. A alimentação para mais de 30 mil mesários, locação de aeronaves e parcerias com as Polícias Militar e Federal, por exemplo”, relacionou.

Próximos passos

De acordo Gabriel Soares dos Santos, o próximo passo é o encaminhamento de um link (com acesso ao sistema) que deverá ser acessado pelos gestores para instrumentalizar a produção do PIE 2026. As unidades têm até o dia 22 de agosto para o preenchimento das informações no sistema SGPLAN e da planilha de gestão de riscos.

“A unidade vai observar as ações da eleição passada, vai verificar a legislação vigente, se precisa excluir uma atividade, se ela não faz mais sentido, ou se precisa adicionar nova atividade. O preenchimento vai atualizar os dados, porque todo o planejamento precisa de dados para ser para ser executado, para ser monitorado”, explicou.

O passo seguinte é a compilação, editoração e diagramação do PIE 2026, sob a responsabilidade da AGE, até o dia 5 de setembro. A fase final é o envio do documento pela Diretoria Geral à Presidência TRE-MT, que por sua vez colocará o plano para análise e avaliação do Pleno da instituição. A expectativa é que em 3 de outubro de 2026, exatamente 12 meses antes da eleição, o PIE esteja aprovado e publicado.

