TRE-MT adere ao Juizado Especial Itinerante e próximos atendimentos são em Castanheira
Com foco na ampliação do cadastramento biométrico do eleitorado, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso aderiu à iniciativa do Juizado Especial Itinerante (JEI), realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Entre os dias 11 e 15 de agosto, a ação estará no município de Castanheira, que fica a mais de 700 km de Cuiabá. Lá, os atendimentos eleitorais serão coordenados pela 35ª Zona Eleitoral, com sede em Juína.
Os serviços serão oferecidos em frente ao Centro de Referência em Atendimento Social (CRAS), das 8h às 11h e das 14h às 17h. O foco da Justiça Eleitoral é o cadastramento biométrico de eleitores e eleitoras, já que em Castanheira, o índice está em 50,38%. Do total de 5.788 pessoas aptas ao voto, somente 2.916 já fizeram a biometria, enquanto 2.872 ainda precisam cadastrar a digital.
Segundo o juiz da 35ª Zona Eleitoral, Patrick Coelho Campos Gappo, a participação no JEI visa otimizar a logística dos atendimentos, “aproveitando a expressiva concentração populacional da área central do município, que concentra aproximadamente 80% dos eleitores ainda não biometrizados”. O magistrado também destacou que está em curso uma ampla campanha de mobilização e sensibilização do eleitorado. “Contamos com o apoio de rádios locais, faixas informativas em vias públicas, realização de mutirões sucessivos e celebração de Acordos de Cooperação Técnica com às Prefeituras, a fim de fomentar a atuação conjunta e coordenada na elevação dos índices de biometria na região”.
Além da coleta biométrica, diversos outros serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) estarão disponíveis, como alistamento (confecção do 1º título), revisão, transferência de domicílio eleitoral, emissão de guias para pagamento de multas eleitorais, entre outros. O Juizado Especial Itinerante também disponibiliza atendimentos jurídicos gratuitos para auxiliar a população em diversas questões, como: cobranças indevidas (telefone, água, luz, etc.), restrições indevidas (SPC/SERASA), cobranças bancárias, cheques sem fundo, notas promissórias e outros títulos de crédito, entre outros.
Atendimentos iniciaram em Juruena
O primeiro município a integrar a ação foi Juruena, pertencente à 48ª Zona Eleitoral, onde o JEI começou os atendimentos no último da 04 de agosto e termina nesta sexta-feira (08.08). Ao longo destes três dias, até o momento, foram realizados 26 atendimentos. Os serviços continuam sendo oferecidos até as 17h desta-seta-feira (08.08).
“O Juizado Especial, como ferramenta da Justiça para ofertar resoluções de conflitos de forma rápida, simples e econômica, é fundamental para a população que necessita de agilidade e eficiência em suas demandas, em especial nos casos menos complexos. Ao mesmo tempo em que beneficia a população interessada, agiliza e torna menos onerosas para o poder público essas demandas. A parceria com outros serviços, como o Eleitoral, gera benefícios para a população, que, em um único dia, vê a possibilidade de resolver suas demandas, sejam documentais ou processuais. Atualmente, a 48ª ZE – Cotriguaçu busca contemplar 100% do eleitorado com a coleta biométrica no cadastro eleitoral, e essa parceria é fundamental para nos ajudar a alcançar esse objetivo. Quando unidas em várias ações, as instituições públicas conseguem entregar o melhor para a população”, ressaltou o chefe de cartório da 48ª Zona Eleitoral, Ítalo Jose Scolari Cararo.
Entre as recomendações aos juízes e juízas eleitorais, para adesão ao JEI, estão: priorizar equipes dos Postos Eleitorais em municípios com postos fixos; optar por locais com maior número de eleitores sem biometria em caso de conflito de agendas; envolver as Secretarias de Educação (estadual e municipal) no chamamento do eleitorado via alunos(as) e gestores(as) escolares; realizar busca ativa por aplicativos de mensagens e agendamentos prévios; e usar estratégias de divulgação como rádio, carro de som, faixas e parceria com associações e órgãos públicos.
Os próximos municípios em que o JEI estará serão:
Setembro/2025
08 a 12 – Itanhangá
15 a 19 – Ipiranga do Norte
Outubro/2025
06 a 10 – Nova Bandeirantes
13 A 17 – Carlinda
Novembro/2025
03 a 07- Nova Santa Helena
10 a 14 – Santa Carmem
Dezembro/2025
02 a 05 – Nova Marilândia
08 a 12 – Denise
#PraTodosVerem: A imagem mostra um ônibus branco identificado como “Juizado Especial Itinerante”, estacionado em via urbana, com a porta dianteira aberta. Em destaque, sobreposta à foto, está a frase “Juizado Especial Itinerante” em letras brancas grandes, e na parte inferior direita há o texto “Edição Castanheira” em fonte cursiva branca sobre fundo azul.
TRE-MT entra em contagem regressiva para organização e planejamento das Eleições 2026
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) entrou em contagem regressiva na organização e planejamento das Eleições 2026. A instituição promoveu, nesta quinta-feira (7) pela manhã, a primeira reunião de planejamento do pleito do próximo ano, que abre o ciclo preparatório para estruturação do Plano Integrado das Eleições (PIE) 2026. O encontro reuniu, no Plenário da Justiça Eleitoral no Estado, gestores de várias áreas envolvidas como assessores, secretários e coordenadores em torno do alinhamento das demandas para consolidar as diretrizes do PIE 2026.
Cerca de 50 pessoas participaram da reunião, que apresentou no telão o panorama para a elaboração do PIE: o que é, sua estruturação e fases de acompanhamento (pré-eleição, campanha eleitoral, votação e pós-eleição); o trabalho das unidades (gestora ou responsável); ações e tarefas no plano; o funcionamento do Sistema de Gestão de Planos (SGPLAN); aprendizados e sugestões para 2026; requisitos para alcançar o selo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e gestão de crise. As apresentações foram feitas pelo assistente de Processos Organizacionais da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), Gabriel Fernandes dos Santos, e pelo coordenador de Auditoria Interna do TRE-MT, Daniel Ribeiro Taurines.
O PIE é um instrumento que coordena as ações de todas as unidades do TRE-MT no contexto eleitoral e cuja elaboração exige o comprometimento institucional de todas as áreas envolvidas. A reunião representa um primeiro passo para a elaboração da edição 2026 do plano, tendo em vista que o objetivo é aprovar esse planejamento um ano antes das eleições.
O juiz auxiliar da Presidência do TRE-MT, Luís Aparecido Bortolussi Júnior, defendeu que o momento é trazer a experiência do passado, dos acertos e das dificuldades encontradas nas eleições anteriores, para tirar boas lições, rever ações e corrigir posturas, caso seja necessário, ou mesmo manter caminhos e estratégias que deram certo. De acordo com o magistrado, o PIE 2026 é o melhor caminho para executar o trabalho de maneira positiva, evitando intempéries, que porventura tenham ocorridas na eleição anterior.
“Por isso, esse plano estratégico não é engessado, ele não é fixo, é passível de alterações na medida em que vamos avançando nos trabalhos, porque vão surgindo as necessidades, em situações que possam exigir essa adaptação do programa. Ele é fundamental para que saibamos aonde queremos chegar. O papel da Justiça Eleitoral é fazer o seu trabalho com independência, com lisura, e com transparência. Pois teremos uma eleição desafiadora, uma vez que a polarização e os ânimos no período em que antecede a eleição, são fatos que a gente já está acostumado a enfrentar. Isso é a democracia. Nosso papel é trabalhar com isenção”, pontuou.
Eleição: o maior evento
Na análise do diretor-geral do TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, uma eleição não se faz no ano da eleição, pois exige planejamento em todos os aspectos, especialmente nas partes orçamentária, em capacitação e em logística.
“A logística é a maior do estado de Mato Grosso. Não tem nenhum evento no Estado que seja maior do que as eleições. Então, a gente tem que trabalhar desde agora. Temos que checar a tomada de uma sala de aula, porque a urna eletrônica é ligada em uma tomada. A gente tem que ver a questão de acesso, das condições das estradas, de locação de veículos. Uma série de coisas. A alimentação para mais de 30 mil mesários, locação de aeronaves e parcerias com as Polícias Militar e Federal, por exemplo”, relacionou.
Próximos passos
De acordo Gabriel Soares dos Santos, o próximo passo é o encaminhamento de um link (com acesso ao sistema) que deverá ser acessado pelos gestores para instrumentalizar a produção do PIE 2026. As unidades têm até o dia 22 de agosto para o preenchimento das informações no sistema SGPLAN e da planilha de gestão de riscos.
“A unidade vai observar as ações da eleição passada, vai verificar a legislação vigente, se precisa excluir uma atividade, se ela não faz mais sentido, ou se precisa adicionar nova atividade. O preenchimento vai atualizar os dados, porque todo o planejamento precisa de dados para ser para ser executado, para ser monitorado”, explicou.
O passo seguinte é a compilação, editoração e diagramação do PIE 2026, sob a responsabilidade da AGE, até o dia 5 de setembro. A fase final é o envio do documento pela Diretoria Geral à Presidência TRE-MT, que por sua vez colocará o plano para análise e avaliação do Pleno da instituição. A expectativa é que em 3 de outubro de 2026, exatamente 12 meses antes da eleição, o PIE esteja aprovado e publicado.
#PraTodosVerem – A imagem mostra uma apresentação realizada no Plenário do TRE-MT com várias pessoas sentadas em poltronas vermelhas, assistindo à explanação do juiz auxiliar da Presidência do TRE-MT, segurando ao microfone, tendo o diretor-geral do lado direito da foto e o assistente do lado esquerdo. Duas telas exibem a mesma apresentação, com o título “Vamos construir juntos o PDI 2026? Conte com a Gente!”. Ao fundo, há uma mesa de autoridades e bandeiras posicionadas ao lado esquerdo. O ambiente é bem-iluminado e tem painéis acústicos vermelhos nas paredes laterais.
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
Estudantes do SoleTRE, programa de alfabetização realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), ganharam mais um incentivo para continuarem os estudos. Nesta quinta-feira (07.08), foram entregues, para cada um e cada uma, os 120 kits educacionais doados pelo Programa Mais MT Muxirum, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), com materiais que adotam uma linguagem e ilustrações adequadas ao letramento de jovens e adultos.
São 50 kits escolares voltados para alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), contendo caderno espiral, caderno de desenho, lápis de cor, estojo, apontador, borracha e outros itens, e 70 kits pedagógicos, contendo dois livros: um de Língua Portuguesa e outro de Matemática, com o conteúdo focado na alfabetização de pessoas jovens e adultas.
Para Elza Martins de Arruda, de 59 anos de idade, o material didático vai auxiliar o aprendizado. “Vai ajudar bastante. Estou muito animada, estou aprendendo bastante, desenvolvendo bastante. Era o meu sonho saber ler, já estou conseguindo ler umas palavras hoje e estou muito feliz com as professoras, que são ótimas e dão aula para a gente com carinho. Então, tudo isso aqui é carinho, é amor, gostei muito e estou muito feliz com o material”, ressaltou ela, que não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever antes, porque morava em uma comunidade rural afastada da escola.
Este também foi o caso de Márcia Maria Luciana de Jesus. “A gente já estava aprendendo e, agora, com esse material, vai ajudar muito. Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse material. Quando eu cheguei no SoleTRE não tinha conhecimento nenhum das letras, hoje já estou aprendendo a ler e a minha sensação é de felicidade, porque eu sempre falava para o meu esposo que eu queria aprender a ler. Eu tenho a minha Bíblia, só que ela só fica aberta e eu sem saber uma palavra, então, meu sonho é aprender para conseguir ler minha Bíblia.
Rubens Venâncio dos Santos aprendeu pouco quando era criança e agora retomou os estudos para, finalmente, aprender a ler e a escrever. Aos 73 anos de idade, ele destacou que o kit recebido agora vai fazer parte da rotina dele. “O material faz parte do nosso ensino e nós precisamos, porque sem o material a gente não pode trabalhar. O material nos ajuda a fazer o trabalho, tem os desenhos nos livros. Ainda não tenho uma caligrafia boa, porque estudei muito pouco, de 60 e poucos anos para cá, mudou muita coisa, mas a gente não perde o jeito, a gente recorda e vai pegando uma prática”.
O diretor-geral do TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, frisou a importância da parceria com a Secretaria de Estado de Educação para o fortalecimento do SoleTRE. “A gente abraçou esse programa social e essa parceria com a Seduc-MT é essencial para o desenvolvimento desse trabalho. Então, os alunos receberam um kit com materiais adequados, visando melhorar e incentivar a educação deles. Por parte do Tribunal, esperamos que esta cooperação continue por muito tempo”.
A coordenadora de Impacto Educacional da Seduc-MT, Brígida Couto Mendes, a doação dos kits do Mais MT Muxirum vai ao encontro do principal objetivo do órgão, que é garantir o aprendizado de todas as pessoas. “Essa parceria foi proposta pelo TRE-MT para auxiliar o programa SoleTRE. Para nós, é uma grande honra contribuir para a aprendizagem de todos os cidadãos para que todos tenham os mesmos direitos na sociedade”.
O conteúdo dos livros entregues aos alunos e alunas do SoleTRE foi elaborado pela professora integrante do programa Mais MT Muxirum, Juana da Costa Oliveira, que orientou as professoras voluntárias do SoleTRE quanto à ministração do conteúdo. “Os livros foram pensados no pertencimento e no aprendizado dessas pessoas que, por algum motivo, deixaram de ser alfabetizadas na idade certa. Os materiais são ilustrados com ambientes e itens que fazem parte do dia a dia dessas pessoas. Em toda página, tem uma orientação de como fazer e de como tratar esses conteúdos para que facilite o aprendizado”, explicou.
Também presente na entrega dos kits, o secretário de Gestão de Pessoas do TRE-MT, Gilvan de Oliveira, afirmou que os estudantes do SoleTRE são uma inspiração. “É inspirador ver a dedicação de todos, este é um projeto muito importante e que promove uma transformação na vida das pessoas. A parceria da Seduc-MT soma muito com isso e tenho certeza de que os materiais serão muito bem utilizados”.
O SoleTRE
O programa SoleTRE já alfabetizou, desde a 1ª edição em 2019, 169 pessoas. Trata-se de um importante serviço voluntário, que promove a cidadania, o acesso e a inclusão social. As aulas são ministradas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, nas salas de aula nº 01 e 02 da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso (EJE-MT), localizada na Casa da Democracia, prédio anexo ao TRE-MT, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 4750, no Centro Político e Administrativo (CPA), em Cuiabá.
#PraTodosVerem: A imagem mostra um grupo diverso de pessoas reunidas em uma sala de aula, muitas delas usando camisetas pretas com estampa colorida e segurando os kits educativos recebidos. O ambiente é organizado, com cadeiras escolares e piso de porcelanato preto. As pessoas estão sorrindo, sugerindo um momento de confraternização. Ao fundo, nota-se a presença de servidores do TRE-MT e da Seduc, e facilitadores, indicando uma ação institucional. Ao final do texto, tem uma galeria com mais fotos da entrega.
