TRE-MT adota padronização de fundo virtual em sessões plenárias

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por ordem da presidente, desembargadora Serly Marcondes Alves, e conforme a Resolução n° 465/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), adota a padronização de fundo em videoconferências das sessões plenárias. A medida entra em vigor nesta semana.

A Resolução institui diretrizes na realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciário, a fim de facilitar a compreensão dos jurisdicionados. Também busca aprimorar os serviços no meio digital.

Caso um ou mais participantes estiverem em locais diversos, o magistrado ou magistrada fica responsável por garantir a identificação na plataforma e sessão, vestimenta adequada e fundo estático padronizado.

A identificação abarca o cargo, a ocupação, a função no ato, nome e sobrenome. Os participantes devem vestir-se adequadamente, como ternos, togas ou becas. Também devem participar da videoconferência com a câmera ligada. O TRE-MT procurou unificar o fundo contendo a marca do Tribunal, embora a Resolução flexibilize a utilização de fundo com o modelo padrão disponibilizado pelos tribunais, imagens semelhantes a salas de audiência, fórum local ou tribunal, além de fundos neutros, com paredes simples e estantes.

Com a padronização, segundo a presidente do Tribunal, desembargadora Serly Marcondes Alves, o TRE-MT reafirma seu compromisso com a transparência, a clareza e a segurança institucional. “Essa medida, em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, garante maior uniformidade na comunicação e aproxima ainda mais o Judiciário da sociedade. Nosso objetivo é proporcionar aos cidadãos e cidadãs um ambiente virtual que reflita a seriedade, a credibilidade e o respeito que norteiam a atuação da Justiça Eleitoral em Mato Grosso”.

Autora: Laís Guilherme (Supervisão de Nara Assis)

#PraTodosVerem: A imagem mostra o painel institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), com o logotipo e o nome da instituição em destaque na parede. Ao lado, estão posicionadas as bandeiras do Brasil e do estado de Mato Grosso, e à frente há uma mesa com microfones, indicando um espaço destinado a reuniões e audiências.

Fonte: TRE – MT