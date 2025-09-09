ELEIÇÕES
TRE-MT adota padronização de fundo virtual em sessões plenárias
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por ordem da presidente, desembargadora Serly Marcondes Alves, e conforme a Resolução n° 465/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), adota a padronização de fundo em videoconferências das sessões plenárias. A medida entra em vigor nesta semana.
A Resolução institui diretrizes na realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciário, a fim de facilitar a compreensão dos jurisdicionados. Também busca aprimorar os serviços no meio digital.
Caso um ou mais participantes estiverem em locais diversos, o magistrado ou magistrada fica responsável por garantir a identificação na plataforma e sessão, vestimenta adequada e fundo estático padronizado.
A identificação abarca o cargo, a ocupação, a função no ato, nome e sobrenome. Os participantes devem vestir-se adequadamente, como ternos, togas ou becas. Também devem participar da videoconferência com a câmera ligada. O TRE-MT procurou unificar o fundo contendo a marca do Tribunal, embora a Resolução flexibilize a utilização de fundo com o modelo padrão disponibilizado pelos tribunais, imagens semelhantes a salas de audiência, fórum local ou tribunal, além de fundos neutros, com paredes simples e estantes.
Com a padronização, segundo a presidente do Tribunal, desembargadora Serly Marcondes Alves, o TRE-MT reafirma seu compromisso com a transparência, a clareza e a segurança institucional. “Essa medida, em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, garante maior uniformidade na comunicação e aproxima ainda mais o Judiciário da sociedade. Nosso objetivo é proporcionar aos cidadãos e cidadãs um ambiente virtual que reflita a seriedade, a credibilidade e o respeito que norteiam a atuação da Justiça Eleitoral em Mato Grosso”.
Autora: Laís Guilherme (Supervisão de Nara Assis)
#PraTodosVerem: A imagem mostra o painel institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), com o logotipo e o nome da instituição em destaque na parede. Ao lado, estão posicionadas as bandeiras do Brasil e do estado de Mato Grosso, e à frente há uma mesa com microfones, indicando um espaço destinado a reuniões e audiências.
#PraTodosVerem: A imagem mostra o painel institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), com o logotipo e o nome da instituição em destaque na parede. Ao lado, estão posicionadas as bandeiras do Brasil e do estado de Mato Grosso, e à frente há uma mesa com microfones, indicando um espaço destinado a reuniões e audiências.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Cartório Eleitoral de Campo Verde realiza mutirões em parceria com Prefeitura
O Cartório da 12ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Verde, realiza uma série de mutirões de alistamento eleitoral e coleta de dados biométricos. As atividades iniciaram no dia 1º de setembro e seguem até 10 de outubro deste ano, passando por diferentes locais do município, como escolas, praças, centros comunitários e assentamentos rurais.
O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos e cidadãs ao cadastramento biométrico e garantir que todos e todas estejam regularizados para o próximo pleito. A Prefeitura disponibilizou servidores para apoiar os trabalhos, em cumprimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº 017/2025, firmado com a Justiça Eleitoral.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) reforça que o comparecimento ao mutirão é fundamental para os eleitores e eleitoras que ainda não realizaram o cadastro biométrico, evitando transtornos futuros quanto à regularização do título eleitoral. “Nosso propósito é ampliar o atendimento, alcançar toda a população e reforçar a segurança do processo democrático”, destacou o técnico judiciário da 12ª Zona Eleitoral, Djuliani Fernando Ceccato.
A série de mutirões teve início na Escola Estadual Ledy Anita Brescancin, onde os serviços foram oferecidos de 1º a 05 de setembro. Na ocasião, foram realizados 176 atendimentos.
Cronograma
Os próximos mutirões ocorrerão nos seguintes locais e datas:
- Praça João Paulo II – 08 a 12 de setembro
- Centro de Atendimento ao Idoso (CAI) – 15 a 19 de setembro
- SECITECI/IFMT – 22 a 26 de setembro
- Creche Cora Coralina – 29 de setembro a 03 de outubro
- Assentamentos e comunidades rurais – entre 30 de setembro e 10 de outubro
Ações externas
Além dos mutirões próprios, o Cartório da 12ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Verde, participou dos principais eventos do município neste mês. A iniciativa integra o Termo de Cooperação nº 017/2025, que busca unir esforços da Justiça Eleitoral e da Prefeitura para ampliar o atendimento à população e facilitar a regularização do título eleitoral.
Os servidores da Justiça Eleitoral e do município estiveram em regime especial de trabalho para atender o público nos seguintes eventos:
- 25ª Feira Comercial de Campo Verde (de 04/09 a 06/09)
- Ao Vivo na Praça (06/09)
- Dia C do Sicoob (06/09)
Segundo o juiz da 12ª Zona Eleitoral, André Guanaes Simões, o objetivo é levar o atendimento até os cidadãos e cidadãs, aproveitando a concentração de público em eventos locais. “Estamos ampliando o acesso à coleta biométrica e garantindo que todos tenham a oportunidade de regularizar sua situação eleitoral em horários e locais de grande movimento”, destacou. Ele reforçou, ainda, que o cadastro biométrico é fundamental para assegurar a regularidade eleitoral e a segurança do processo democrático.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra duas mulheres em uma sala escolar. Uma delas, vestida de verde, está sentada mexendo no celular, enquanto a outra, de óculos e blusa preta, trabalha em um notebook sobre a mesa. Há cartazes afixados na parede, incluindo um aviso de proibição do uso de celular.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Atuação da Justiça Eleitoral na fase de cumprimento de sentença é tema de curso
Teve início, nesta segunda-feira (08.09), o curso “Atuação da Justiça Eleitoral na fase de cumprimento de sentença: o uso estratégico das ferramentas eletrônicas de pesquisa e constrição patrimonial”. Realizada pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MT) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), a capacitação ainda terá aulas nos dias 10 e 12 de setembro, das 8h30 às 11h50 (horário de MT).
Na abertura, o vice-diretor da EJE-MT, juiz-membro Raphael Arantes, deu as boas-vindas aos cerca de 100 participantes do curso e ao professor. “Este é um assunto de extrema importância e tenho certeza de que o curso será de muita valia para todas e todos os participantes. A Justiça Eleitoral lida diariamente com desafios que exigem não apenas conhecimento técnico, mas também o domínio de ferramentas modernas de investigação e execução. Esse aprendizado vai fortalecer o trabalho desenvolvido em nossas unidades, garantindo maior efetividade no cumprimento das decisões judiciais e, consequentemente, mais credibilidade e transparência perante a sociedade”.
As aulas são ministradas na modalidade telepresencial, para magistrados, magistradas, promotores, promotoras, servidores e servidoras do TRE-MT, pelo oficial de Justiça avaliador federal do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Gianfranco Leskewscz. Ele também integra a Divisão de Pesquisa Patrimonial e Execução Concentrada, é instrutor e monitor de cursos de pesquisa patrimonial básica para TRTs e TREs, e pós-graduado em Direito Processual Civil e em Execução Civil e Trabalhista, com ênfase em recuperação de crédito e pesquisa patrimonial.
O curso possui o total de 10 horas de carga horária, e busca introduzir aos participantes os sistemas de pesquisa, além das funções, aplicações, conceitos e ferramentas utilizadas. “Nós temos uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n° 584/2024, que dispõe sobre o uso dos sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. É uma demanda que está surgindo para todo o âmbito do judiciário e que irei abordar ao longo de todo o curso. Porém, sugiro a criação de núcleos especializados para aprofundamento do tema de forma constante”.
O servidor Armando Sussia Rosa disse que o curso está excelente, principalmente por focar no aspecto prático. “Claro que a teoria é sempre importante, mas o professor está mostrando mesmo onde clica, o que vai acontecer se você escolher tal menu, o que pode dar errado, e também está sendo prestativo com os colegas que estão apresentando dúvidas. De novo, não menosprezando a teoria, mas essa parte prática mesmo de abrir o sistema, de mostrar e, inclusive, apontar possíveis soluções para problemas que ele vivencia, é muito importante”.
Segundo o chefe de cartório da 19ª Zona Eleitoral, com sede em Tangará da Serra, Renato Cabral, o tema do curso é muito relevante. “Temos vários processos nesta fase de cumprimento de sentença, oriundos, em especial, de prestação de contas eleitorais e anuais. Na Justiça Eleitoral, devido a sazonalidade, não temos o hábito de lidar com essas ferramentas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) corriqueiramente. Então, após a edição da Resolução n° 23.709, que tratou do cumprimento no âmbito da Justiça Eleitoral, esses cursos são importantes para entendimento e padronização”, avaliou.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma reunião virtual com vários participantes. Em destaque, aparecem dois homens em janelas principais: um deles, o vice-diretor da EJE-MT, usando terno escuro com camisa clara, e o outro, o professor do curso, de óculos e blazer preto. Na parte superior, estão as miniaturas dos demais participantes conectados à videoconferência.
Fonte: TRE – MT
Abertas inscrições para escolha de desembargador e juiz estadual no CNJ; prazo vai até dia 12
Ministério da Saúde implementa o método Wolbachia no DF e em GO para combater a dengue
Comissão de Defesa do Consumidor promove debate e anuncia projeto para participação popular
TRE-MT adota padronização de fundo virtual em sessões plenárias
Wilson Santos reúne com Fávaro para discutir soluções das 2,5 mil famílias do Contorno Leste
Segurança
Três menores são apreendidos suspeitos por furto de veículos em Sinop
Três adolescentes foram apreendidos, na madrugada desta terça-feira (9.9), por policiais militares do 11º Batalhão, suspeitos por furtar veículos, no...
PM conduz três faccionados suspeitos de participação em tentativa de homicídio para delegacia
Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam um homem e uma mulher e apreenderam uma adolescente por porte ilegal de...
Polícia Civil recupera carga de celulares furtados em show em Várzea Grande avaliada em R$ 97 mil
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), apreendeu, nesta segunda-feira (8.9),...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil7 dias atrás
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Saúde fiscal não é apenas uma questão contábil
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Sinop sedia 2º Workshop Estadual da Sema sobre Segurança de Barragens
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde intensifica ações contra o sarampo com Dia D de vacinação em Mato Grosso do Sul
-
Cuiabá6 dias atrás
Desfile de 7 de Setembro terá novo trajeto em Cuiabá e destaque para o civismo nas escolas
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 37 incêndios florestais nesta quarta-feira (3)
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
TRE-MT promove atendimentos em Pontal do Araguaia, no “Mutirão da Cidadania”
-
CIDADES7 dias atrás
Festeja: Prefeitura entrega amanhã (03) escrituras para moradores do Vila Santana II e mais 5 bairros