ELEIÇÕES
TRE-MT aprimora acompanhamento de produtividade processual com painel integrado
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) implementou painéis de acompanhamento da produtividade processual, acessível aos Cartórios Eleitorais e à administração do Tribunal. Por meio dos sistemas, é possível acompanhar a gestão dos processos eleitorais, com ênfase nas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e pela Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-MT.
A iniciativa é fruto do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Soluções Corporativas (CSCOR), vinculada à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI). Segundo o coordenador de Soluções Corporativas, Carlos Henrique Cândido, os painéis agora disponibilizados representam um avanço no acompanhamento processual. “As informações, anteriormente obtidas exclusivamente da base de dados do PJe (Processo Judicial Eletrônico), agora são complementados com informações de processamento, recebidas diretamente do CNJ. Isso possibilitou agregar uma camada especial de inteligência na análise dos dados”, explicou.
Ainda de acordo com o coordenador, esta solução é uma das entregas do Plano de Transformação Digital, orientado pela Resolução Nº 370, de 28 de janeiro de 2021.
Ao acessar os painéis, magistrados, magistradas, servidores e servidoras da Justiça Eleitoral de Mato Grosso podem acompanhar o andamento do cumprimento das Metas Nacionais do CNJ, a litigiosidade e a taxa de congestionamento dos processos.
Para a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, a implantação desses painéis representa um salto qualitativo no acompanhamento da produtividade e fortalece a governança do Tribunal. “Ao integrar dados do PJe e informações fornecidas diretamente pelo CNJ, ganhamos uma visão mais precisa, transparente e estratégica do andamento dos processos. Isso nos permite aprimorar a tomada de decisões, identificar gargalos e orientar esforços para o cumprimento das Metas Nacionais, sempre com foco na eficiência e na prestação de um serviço cada vez melhor à sociedade. Parabenizo a equipe da STI e da CSCOR pelo trabalho técnico e pela dedicação em entregar uma ferramenta moderna, alinhada ao nosso compromisso permanente com a inovação e a melhoria contínua da Justiça Eleitoral de Mato Grosso”.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um layout institucional do TRE-MT com destaque para o painel “Painéis 365 MT” no centro, representado por um gráfico de seta ascendente. Abaixo dele, há três ícones em formato de hexágono indicando áreas monitoradas: Metas Nacionais, Litigiosidade (Em homologação) e Taxa de Congestionamento (Em homologação). No canto inferior esquerdo aparece a indicação de desenvolvimento pela SECD, e no superior esquerdo, o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O fundo é composto por linhas curvas em tom claro, criando um visual moderno e clean.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Palestra online sobre letramento racial no serviço público ocorre nesta segunda (24); inscrições ainda estão abertas
Em razão da celebração do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) incentiva servidores e servidoras a participarem da palestra “Letramento Racial no Serviço Público”, proferida pela professora Ynaê Lopes dos Santos. A ação educacional, organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocorre nesta segunda-feira (24.11), das 15h às 16h (horário de Brasília), em formato online pela plataforma Teams. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até uma hora antes do evento, às 13h (horário de MT). Para se inscrever, clique aqui.
A palestra busca atender à necessidade do enfrentamento ao racismo estrutural e institucional. Dessa forma, a Justiça Eleitoral procura valorizar a diversidade e promover a equidade racial no serviço público, além de estimular uma cultura de reconhecimento e respeito às diferenças. Para os(as) servidores(as) do Tribunal, a iniciativa é uma oportunidade de refletir sobre seu papel na desconstrução de práticas discriminatórias.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com um ambiente de trabalho mais justo e consciente. “Iniciativas como esta nos convidam a ampliar nossa percepção sobre desigualdades ainda presentes na sociedade e a reconhecer o impacto das nossas atitudes no cotidiano institucional. Que este momento de aprendizado fortaleça nosso empenho em construir relações mais respeitosas, ampliar oportunidades e assegurar que cada pessoa seja tratada com dignidade no serviço público”, destacou.
Palestrante
Ynaê Lopes dos Santos é pesquisadora e especialista em História da Escravidão nas Américas, Relações Raciais e História da População Negra no Brasil; doutora, mestra e bacharel em História Social pela Universidade de São Paulo (USP); professora adjunta de História da América na Universidade Federal Fluminense (UFF); atua no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH-UFF); bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq; vice coordenadora do Grupo de Trabalho Afro-Américas da Associação Nacional de História (ANPUH); e é autora dos livros “Além da Senzala” e “História da África e do Brasil Afrodescendente”.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) em um dia ensolarado. O edifício é grande, de vários andares, com detalhes arquitetônicos em amarelo e estruturas brancas. Na parte superior, aparece a identificação “Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso”. Em frente ao prédio há bandeiras hasteadas, algumas palmeiras e plantas ornamentais. Um portão metálico branco compõe a entrada.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Mutirão tem início hoje (24.11) e vai até sexta-feira (28.11) em Porto dos Gaúchos
Tem início, nesta segunda-feira (24.11), um mutirão de atendimento da 27ª Zona Eleitoral, no município de Porto dos Gaúchos (610 km de Cuiabá). Os serviços serão oferecidos na sede da Secretaria Municipal de Educação, até a sexta-feira (28.11), das 8h às 17h. O órgão está localizado na Rua Rio de Janeiro, no centro, prédio da antiga Câmara de Vereadores.
O foco do mutirão é a coleta biométrica dos eleitores e eleitoras. Em Porto dos Gaúchos, o índice de eleitorado com biometria cadastrada na Justiça Eleitoral está em 79,01%, razão pela qual a 27ª Zona Eleitoral determinou a realização da iniciativa itinerante. No município, do total de 4.354 pessoas aptas ao voto, 3.440 já fizeram o cadastro biométrico, e ainda faltam 914, ou seja, 20,99%.
Serão realizados, ainda, os atendimentos de alistamento (emissão do 1º título eleitoral), revisão, transferência eleitoral e expedição de segunda via do título de eleitor, além de emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multas e regularização da situação eleitoral. A estimativa é atender cerca de 200 pessoas ao longo de toda a semana.
A 27ª Zona Eleitoral possui, ao todo, 40.097 pessoas aptas ao voto, das quais, 31.189 possuem a biometria cadastrada, o equivalente a 77,78%. Além de Porto dos Gaúchos, são abrangidas pela 27ª ZE os municípios de Juara (sede do Cartório Eleitoral), Novo Horizonte do Norte e Tabaporã.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra o momento do cadastramento biométrico. Uma servidora da Justiça Eleitoral auxilia um eleitor a registrar sua digital em um equipamento próprio, enquanto um computador está conectado ao processo. Na mesa também há um celular e outros dispositivos de apoio.
Fonte: TRE – MT
Economia & Finanças
