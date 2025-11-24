TRE-MT aprimora acompanhamento de produtividade processual com painel integrado

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) implementou painéis de acompanhamento da produtividade processual, acessível aos Cartórios Eleitorais e à administração do Tribunal. Por meio dos sistemas, é possível acompanhar a gestão dos processos eleitorais, com ênfase nas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e pela Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-MT.

A iniciativa é fruto do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Soluções Corporativas (CSCOR), vinculada à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI). Segundo o coordenador de Soluções Corporativas, Carlos Henrique Cândido, os painéis agora disponibilizados representam um avanço no acompanhamento processual. “As informações, anteriormente obtidas exclusivamente da base de dados do PJe (Processo Judicial Eletrônico), agora são complementados com informações de processamento, recebidas diretamente do CNJ. Isso possibilitou agregar uma camada especial de inteligência na análise dos dados”, explicou.

Ainda de acordo com o coordenador, esta solução é uma das entregas do Plano de Transformação Digital, orientado pela Resolução Nº 370, de 28 de janeiro de 2021.

Ao acessar os painéis, magistrados, magistradas, servidores e servidoras da Justiça Eleitoral de Mato Grosso podem acompanhar o andamento do cumprimento das Metas Nacionais do CNJ, a litigiosidade e a taxa de congestionamento dos processos.

Para a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, a implantação desses painéis representa um salto qualitativo no acompanhamento da produtividade e fortalece a governança do Tribunal. “Ao integrar dados do PJe e informações fornecidas diretamente pelo CNJ, ganhamos uma visão mais precisa, transparente e estratégica do andamento dos processos. Isso nos permite aprimorar a tomada de decisões, identificar gargalos e orientar esforços para o cumprimento das Metas Nacionais, sempre com foco na eficiência e na prestação de um serviço cada vez melhor à sociedade. Parabenizo a equipe da STI e da CSCOR pelo trabalho técnico e pela dedicação em entregar uma ferramenta moderna, alinhada ao nosso compromisso permanente com a inovação e a melhoria contínua da Justiça Eleitoral de Mato Grosso”.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra um layout institucional do TRE-MT com destaque para o painel “Painéis 365 MT” no centro, representado por um gráfico de seta ascendente. Abaixo dele, há três ícones em formato de hexágono indicando áreas monitoradas: Metas Nacionais, Litigiosidade (Em homologação) e Taxa de Congestionamento (Em homologação). No canto inferior esquerdo aparece a indicação de desenvolvimento pela SECD, e no superior esquerdo, o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O fundo é composto por linhas curvas em tom claro, criando um visual moderno e clean.

Fonte: TRE – MT