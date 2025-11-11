ELEIÇÕES
TRE-MT celebra mais de nove décadas com homenagens e compromisso com a democracia
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) celebrou, na manhã desta terça-feira (11), os seus 93 anos de instalação. Uma sessão solene, conduzida no plenário da sede da instituição, reuniu magistrados, servidores, autoridades e convidados para homenagear a trajetória da Justiça Eleitoral mato-grossense — uma história marcada pela inovação, pelo compromisso com a transparência e pela defesa incondicional da vontade do eleitor. A cerimônia foi transmitida pelo canal do TRE-MT no YouTube.
Criado em 11 de novembro de 1932, o TRE-MT consolidou-se como o guardião da legalidade e do voto no Estado. Desde a sua instalação, a instituição tem se reinventado para acompanhar as transformações políticas e tecnológicas do país. Mato Grosso tem um eleitorado de 2.543.192 pessoas aptas a votar, distribuídas em 142 municípios, que integram 57 zonas eleitorais. Hoje, nove em cada dez eleitores já possuem o cadastro biométrico. A cada eleição, são 50 mil pessoas envolvidas, entre servidores, colaboradores e mesários, na maior operação logística de Mato Grosso.
Ao dar boas-vindas ao público presente e ao que assistia à solenidade de forma virtual, a desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente do TRE-MT, reforçou a evolução da Justiça Eleitoral com segurança, agilidade e credibilidade, garantindo a cada cidadão o direito de votar e ser votado. Citou a cooperação entre as instituições públicas e privadas e enalteceu a contribuição de membros e servidores na construção de uma Justiça Eleitoral quase centenária.
“Somos ricos em pessoas e em instituições. Essa plateia é uma fonte de inspiração, uma esperança para continuarmos servindo à nossa sociedade. A nossa Justiça Eleitoral tem identidade, reconhecida por estas instituições aqui representadas. Temos uma Justiça Eleitoral comprometida em fazer o enfrentamento à desinformação. Temos um sistema legal, trazido pelo TSE, por meio de suas resoluções, capilarizadas junto aos Tribunais Regionais Eleitorais. São legítimas, resultados de audiências públicas, da escuta da sociedade. Continuamos fortes, resolutos e de cabeça erguida, a serviço da democracia”, destacou a magistrada.
O corregedor Regional Eleitoral substituto, desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, pontuou que o momento é de celebrar, mas de preparar para as eleições de 2026. Conforme o magistrado, existe um propósito muito grande de combater a desinformação, porque o eleitor precisa trabalhar com aquilo que é verdade, para que, efetivamente, ele consiga escolher o melhor.
“Esse é o principal desafio do ano que vem. Mato Grosso é um expoente nacional na execução da eleição. É um estado distinto, pois não somente a execução do processo eleitoral é bastante complexa, em razão do nosso bioma, que também é altamente complexo, mas a desinformação é hoje o foco da Justiça Eleitoral, para que, efetivamente, tenhamos eleições limpas e transparentes. Mato Grosso tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico e temos produzido, inclusive, ideias para o TSE, que daí expande para o Brasil todo”, resgatou Lídio Modesto.
Comenda Ouvidor Antônio de Oliveira
Durante o evento, foram concedidas honrarias a magistrados que contribuíram para o engrandecimento da Justiça Eleitoral em Mato Grosso. A Comenda Ouvidor Antônio de Oliveira, que leva o nome do primeiro ouvidor da Justiça brasileira, representa a concepção do ideal de transparência, ética e diálogo permanente entre o Estado e o cidadão. “Instituída por resolução, tem por finalidade reconhecer e enaltecer pessoas e instituições que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da Justiça Eleitoral e para o aprimoramento da escuta cidadã, princípios que norteiam a Ouvidoria”, disse o juiz-membro e ouvidor do TRE-MT, Luis Otávio Pereira Marques.
A honraria foi conferida a oito personalidades que colaboraram com o fortalecimento do TRE-MT, entre elas os desembargadores Lídio Modesto da Silva Filho, Márcio Vidal, Marilsen Andrade Addário, Rui Ramos Ribeiro, Rodrigo Roberto Curvo, além dos juízes federais Juliana Maria da Paixão Araújo e Pedro Francisco da Silva e a juíza de Direito Suzana Guimarães Ribeiro.
“Em nome de todos os homenageados, dirijo-me aos presentes para expressar nosso reconhecimento por tão significativa distinção. Hoje, este plenário se reveste de um brilho especial: o brilho da memória institucional, do reconhecimento e da gratidão. Reunimo-nos para celebrar não apenas nomes, mas trajetórias; não apenas cargos, mas ideais”, enalteceu o desembargador Márcio Vidal, em nome dos homenageados.
Broches de Lapela
A cerimônia também foi marcada pelo reconhecimento público ao trabalho dos servidores pela dedicação e pelo tempo de carreira junto à Justiça Eleitoral, simbolizado com a entrega dos Broches de Lapela. O grupo homenageado tem mais de 100 servidores, representados por dois servidores em cada uma das três categorias.
Os servidores Adriano Pereira Bueno e Fernanda da Silva Rondon, com 10 anos de Justiça Eleitoral, foram agraciados com broches na categoria Bronze. Na categoria Prata, para aqueles com 20 anos de serviços prestados, os broches foram para Kelly Shiroma Fortaleza e Norberto Aurélio Van Hager. E, na categoria Ouro, com 30 anos de carreira, a honraria foi concedida a Alexander Frederico Navarro Vieira e Nair Regina dos Santos Corrêa.
Diploma de Honra ao Mérito
Parceiros institucionais também foram agraciados com o Diploma de Honra ao Mérito, em reconhecimento à cooperação nas ações, parcerias e projetos do Tribunal. Os homenageados foram: o presidente do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), José Wenceslau de Souza Júnior, representado pela diretora de Educação Profissional da instituição, Rosana Abutakka Vasconcelos dos Anjos; o vice-presidente do Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), Edgar Teodoro Borges; e o tabelião do Cartório do 4º Ofício de Cuiabá, Fabiano Pereira Almeida do Amaral.
Medalha de Mérito Eleitoral
Já a Medalha de Mérito Eleitoral foi concedida a personalidades de destaque, entre elas o secretário de Estado de Educação (Seduc-MT), Alan Porto; o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), coronel PM César Augusto de Camargo Roveri; o analista do Ministério Público da União (MPU), Eduardo Catusso Guibor; o assessor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), Marlus Boletta Gomes de Oliveira; o secretário Judiciário do TRE-MT, Carlos Luanga Ribeiro Lima; e a assessora da Presidência, Sueli Sanae Shimada Ueda.
“Essa homenagem é para todas as forças de segurança, para todo o Poder Executivo, pois demonstra que a parceria do Executivo com o TRE-MT é muito forte, ela é muito vitoriosa. A exemplo das últimas eleições, nas quais entregamos o Vigia Mais Mato Grosso — que são as câmeras de segurança pública — em praticamente todos os colégios eleitorais, permitindo que o TRE acompanhasse, e acompanhe inclusive em tempo real, as eleições”, enfatizou o titular da Sesp, coronel PM Cesar Roveri.
Colar de Mérito Eleitoral
O Colar de Mérito Eleitoral foi conferido ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), desembargador Mário Crespo Brum; à desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Maria Erotides Kneip; e ao juiz de Direito Antônio Veloso Peleja Júnior. As ministras Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Vera Lúcia Santana Araujo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o desembargador Carlos Eduardo Conar, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), receberão suas honrarias posteriormente.
“Essa honraria é fruto, primeiro, de um carinho muito grande do TRE por mim e pelo meu trabalho. Significa também que, enquanto eu pude trabalhar para a Justiça Eleitoral, eu fiz com muito cuidado, com muito zelo. Porque eu sei que, se a Justiça Eleitoral estiver bem-representada, se ela tiver cumprindo verdadeiramente o seu papel, ela vai permitir que o eleitor — do mais longínquo local de moradia —, que a voz dele, que o voto dele venha, que seja computado de maneira íntegra, de maneira correta. A Justiça Eleitoral vai permitir que esse cidadão seja ouvido verdadeiramente e vai garantir, com isso, a soberania popular”, destacou a desembargadora Maria Erotides Kneip Macedo.
Participaram da solenidade como convidados: a defensora pública-geral do Estado de Mato Grosso, Luziane Castro; a juíza Jaqueline Cherulli, presidente da Associação Mato-grossense dos Magistrados (AMAM); o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT), Aguimar Martins Peixoto; dentre outras autoridades presentes.
Jornalista Anderson Pinho
Crédito das Imagens: Josi Dias | TJMT
#PraTodosVerem – Esta imagem captura um momento de uma sessão solene, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), cujo logo e sigla estão visíveis na bancada central. Várias autoridades, incluindo magistrados e membros, estão sentadas à mesa principal de madeira, com destaque para a presidência ao centro. No plano da frente, o público e convidados assistem à cerimônia, enquanto um orador discursa em um púlpito de acrílico à direita. O ambiente é formal, decorado com bandeiras e um crucifixo na parede de fundo.
Fonte: TRE – MT
Autoridades enaltecem papel da Justiça Eleitoral na escolha popular
Várias autoridades deixaram mensagens congratulando o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) pelos 93 anos de sua instalação, ocorrida em 11 de novembro de 1932. Políticos, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e integrantes do Sistema de Justiça mato-grossense marcaram presença em uma cerimônia concorrida, realizada na manhã desta terça-feira (11), no Pleno da instituição.
A procuradora Regional Eleitoral Thereza Luiza Fontenelli Costa Maia, naquele ato representando o procurador Regional Eleitoral Fabrízio Predebon da Silva, integrante do Pleno, parabenizou a Justiça Eleitoral pela data, assim como os servidores, membros, autoridades e todas as pessoas homenageadas. Ao fazer um recorte histórico sobre a atuação do TRE-MT, ela apontou desafios superados ao longo de sua existência.
“Sua trajetória é marcada por grandes desafios e isso fica demonstrado pela solidez da sua atuação. Em mais de nove décadas, superou desafios muito difíceis, a exemplo do que aconteceu na era Vargas, com o próprio fechamento da Justiça Eleitoral, e hoje está aqui, expressando sua gratidão e reconhecimento pelo trabalho conjunto. Nos colocamos inteiramente à disposição dessa Justiça especializada para continuarmos enfrentando os desafios que vêm pela frente e trabalhando juntos pela democracia”, disse ela.
O deputado estadual Júlio Campos (União Brasil), 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, recoheceu a importância da Justiça Eleitoral para a Democracia, citou a contribuição do primeiro presidente do TRE-MT, Palmyro Pimenta (1932-1934), e elogiou a instituição por homenagear os seus servidores.
“Nós que já estamos na política mato-grossense há um bom tempo já fomos submetidos à apreciação do voto popular e à apuração destes votos por este egrégio Tribunal desde 1972, quando fui eleito prefeito de Várzea Grande, ocasião em que recebi o diploma de eleito por este TRE-MT. Quero saudar todo o Judiciário Eleitoral de Mato Grosso e lembrar que no prédio da ALMT há um posto eleitoral de atendimento ao eleitor, fruto de uma parceria que muito nos honra e nos faz sentir valorizados e prestigiados por esta Casa. Parabéns por esta data”, afirmou o parlamentar.
A presidente da seccional em Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, Gisela Cardoso, lembrou que, na condição de juristas, vários colegas da advocacia compõem e já compuseram o Pleno da Corte Eleitoral mato-grossense e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).
“A advocacia mato-grossense sempre presente, atuando e colaborando com a Justiça Eleitoral. Faço aqui um reconhecimento em nome dos juízes-membros que hoje ocupam as cadeiras de juristas, representando a advocacia, a advocacia de Mato Grosso: doutor Marcelo Morgado, doutor Pérsio Landin, doutor Welder Queiroz, doutor Rafael Arantes. Na pessoa de Vossas Excelências, estendo os cumprimentos e o agradecimento a toda advocacia mato-grossense que, ao longo desses 93 anos, também contribui para o sucesso da Justiça Eleitoral mato-grossense”, enfatizou Gisela.
O conselheiro Ulisses Rabaneda, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), enviou um vídeo exibido durante a sessão solene, felicitando a instituição pelos 93 anos de sua instalação.
“É uma alegria imensa participar desta celebração pelos 93 anos da Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Tenho um carinho muito especial por essa Casa que, ao longo dos anos, eu aprendi muito sobre o valor da institucionalidade e sobre a responsabilidade de se defender a democracia com seriedade, equilíbrio e respeito ao cidadão. O período em que passei na Justiça Eleitoral de Mato Grosso foi muito gratificante. A Justiça Eleitoral do nosso Estado cresceu junto com o povo e junto com as nossas instituições”, pontuou.
Jornalista Anderson Pinho
Crédito das Imagens: Josi Dias | TJMT
#PraTodosVerem – A imagem foca no deputado estadual Júlio Campos, 1º vice-presidente da ALMT, de óculos e terno, discursando em um púlpito de acrílico com um microfone à sua frente, durante uma cerimônia formal. Ele está no plano principal, sorrindo e gesticulando levemente, transmitindo a sensação de um momento de fala e homenagem. Ao fundo, desfocadas, veem-se duas pessoas sentadas à mesa de autoridades e, na parede, um crucifixo.
Fonte: TRE – MT
93 anos: TRE-MT terá sessão solene nesta terça-feira (11)
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) completa 93 anos de história nesta terça-feira (11.11). Para marcar a data, será realizada uma sessão solene a partir das 09h30, com a presença de autoridades que ajudaram a construir a história da Justiça Eleitoral no Estado.
“Será uma sessão para relembrarmos um pouco da nossa história, de como essa Justiça foi e é necessária para a manutenção da democracia. Vamos homenagear servidores, autoridades, pessoas que contribuem para o Tribunal atingir seus objetivos. São 93 anos atuando para garantir que a população seja ouvida, para que tenha o seu direito respeitado e preservado”, destacou a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes.
A história da Justiça Eleitoral em Mato Grosso possui alguns pontos emblemáticos. No dia 24 de fevereiro de 1932, foi publicado o Decreto nº 21.076/32, que instituiu os Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país. Porém, foi em 11 de novembro de 1932 que ocorreu a instalação da Justiça Eleitoral no estado.
O desembargador Palmyro Pimenta foi o primeiro presidente do TRE-MT. O desafio inicial foi a primeira eleição totalmente administrada pela Justiça Eleitoral: a escolha dos representantes do povo para a Assembleia Nacional Constituinte, realizada no dia 3 de maio de 1933. Para isso, foi adotado um sistema que aproveitou as estruturas judiciárias já existentes (quadros judicantes e pessoal administrativo).
Foi criada, ainda em 1933, uma magistratura especial e federal, dividida em três instâncias: um Tribunal Superior, um Tribunal Regional em cada estado, e juízes eleitorais singulares (juízes de direito) em cada comarca. Foi instituída ainda a rotatividade dos membros dos tribunais eleitorais, não podendo estes servir por mais de dois biênios consecutivos, regra que se mantém intacta até os dias atuais.
Repressão
Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas instalou uma ditadura no Brasil por meio de uma nova Constituição. Ele dissolveu o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as assembleias legislativas e as câmaras municipais, abolindo os partidos políticos e suspendendo as eleições livres. Foi estabelecida a eleição indireta para presidente da República e, consequentemente, foi extinta a Justiça Eleitoral.
O então presidente do TRE-MT, desembargador Amarílio Novis, recebeu cópia da nova Constituição Federal em 15 de novembro de 1937, tomou conhecimento da extinção da Justiça Eleitoral e convocou para o dia 16 de novembro de 1937 uma sessão solene para formalização do encerramento das atividades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso.
Então, veio a redemocratização do país, em 1945, quando os ministros militares destituíram Getúlio Vargas e passaram o governo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Surgiu então a urgente necessidade de realização de eleições para presidente da República, senadores e deputados federais, representantes do povo na Constituinte. Assim, por meio do Decreto-Lei nº 7.586/1945, foi recriada a Justiça Eleitoral e regulamentada toda a matéria eleitoral. Foram instituídos os seguintes órgãos da Justiça Eleitoral: um Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais em cada estado e no Distrito Federal e os juízes eleitorais nas comarcas.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso foi reinstalado em 6 de junho de 1945, sob a presidência do desembargador Albano Antunes de Oliveira.
Depois de sua reinstalação em 1945, a Justiça Eleitoral concentrou-se em conscientizar os cidadãos sobre a importância e o valor do voto para o aprimoramento da democracia. A nova Constituição, promulgada em 1946, consagrou a Justiça Eleitoral como um órgão do Poder Judiciário. Já em 1950, a Lei nº 1.164 dedicou pela primeira vez um capítulo para regulamentar a propaganda partidária, além de prever ações para evitar fraudes, como a criação de uma cédula única de votação, e ainda manteve o eleitor na mesma seção eleitoral.
Somente em 1955 a Justiça Eleitoral instituiu a cédula única de votação para as eleições de presidente e vice-presidente da República. Até 1950, as cédulas eleitorais eram impressas e distribuídas pelos próprios candidatos.
Ditadura
De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob o regime militar. O período foi marcado por uma sucessão de atos institucionais, por meio dos quais o regime conduziu o processo eleitoral. Durante esse período, houve mudanças constantes, com alteração da duração dos mandatos e instituição de eleições indiretas para presidente da República, governadores e prefeitos de cidades consideradas estratégicas.
Com o início da redemocratização do país, começou uma nova fase na história da Justiça Eleitoral. A Emenda Constitucional nº 25/1985 restabeleceu eleições diretas para presidente e vice-presidente da República.
Segurança do Voto
Ao implantar gradualmente a urna eletrônica a partir das Eleições Municipais de 1996, a Justiça Eleitoral teve como meta eliminar a intervenção humana no processo eleitoral, tanto durante a votação quanto durante a apuração dos resultados, impedindo qualquer interferência na vontade do eleitor. Nas Eleições de 2000, todos os eleitores já votavam por meio da urna eletrônica. Terminava ali a era do voto por cédulas de papel.
A partir de 2008, a Justiça Eleitoral começou a se preparar para dois novos desafios: a implantação do cadastramento biométrico dos eleitores, que identifica o votante pelas impressões digitais, aumentando ainda mais a segurança do voto; e a utilização de satélites em locais distantes para a transmissão cada vez mais rápida dos resultados das eleições.
Atualmente, Mato Grosso possui 2.540.393 eleitores, sendo que 91% deles já possuem o seu cadastramento biométrico.
Assessoria do TRE-MT
Com informações do TSE
Fonte: TRE – MT
