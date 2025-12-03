ELEIÇÕES
TRE-MT conquista Selo Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2025
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) recebeu o Selo Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade – edição 2025, com 91,1% dos itens avaliativos atendidos. A premiação ocorreu na tarde desta terça-feira (02.12), durante o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), realizado em Florianópolis (SC), e foi concedida pelo Conselho Nacional de Justiça.
Com o índice, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso está em segundo lugar entre os Tribunais Eleitorais de médio porte que conquistaram o Selo Ouro, ficando atrás apenas do TRE de Goiás, que atingiu 93,2%. Para a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, este reconhecimento não é apenas uma honraria institucional, mas representa o compromisso diário de cada servidora e servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso com a excelência, a transparência e a inovação.
“Receber o Selo Ouro reforça que estamos no caminho certo, aprimorando processos, fortalecendo a governança, garantindo segurança da informação e assegurando à sociedade um serviço público moderno e eficiente. É fruto de um trabalho coletivo, de equipes que se dedicam com responsabilidade e profissionalismo ao cumprimento da missão da Justiça Eleitoral. Quero agradecer a todos e todas que contribuíram para esta conquista. Seguimos avançando, com seriedade e entusiasmo, para entregar um Tribunal cada vez mais preparado, confiável e comprometido com o fortalecimento da democracia”, destacou a presidente.
O TRE-MT obteve pontuação máxima em alguns requisitos avaliados pelo Prêmio CNJ no âmbito da tramitação de processos, como por exemplo, a redução da taxa de congestionamento líquida (50 pontos), o tempo médio de duração dos processos pendentes líquidos (50 pontos), o cumprimento das Metas Nacionais (60 pontos) e julgar ou baixar os processos mais antigos (50 pontos).
Novidades
Este ano, o Prêmio CNJ de Qualidade trouxe algumas novidades. Pela primeira vez, a portaria passa a ter validade bienal, e estabeleceu critérios únicos para os anos de 2026 e 2027. Entre as atualizações, foram criados critérios específicos relacionados ao plano Pena Justa — criado para enfrentar a situação de calamidade nas prisões brasileiras —, bem como novos parâmetros voltados ao atendimento de pessoas idosas e à capacitação de equipes multiprofissionais.
Outra alteração apresentada é a retirada de critérios cujo cumprimento já eram considerados elevados ou que estavam duplicados em relação a outros itens com cálculos semelhantes. O Índice de Implementação da Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua no Poder Judiciário (IPopRuaJud) passa a integrar a avaliação. Além disso, na área da saúde, a proposta de regulamento prevê incentivo à conciliação, movimento alinhado a dados recentes apresentados durante o IV Congresso Nacional do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), que apontam baixos índices de conciliação nesse campo.
O Prêmio
O CNJ utiliza o Prêmio CNJ de Qualidade, criado em 2019, como ferramenta para incentivar e celebrar o alto desempenho na administração, no planejamento, na criatividade e na clareza de processos dentro do Judiciário. A honraria, ao distinguir as cortes que demonstram resultados superiores em suas atividades, impulsiona a melhoria constante dos serviços essenciais entregues à população.
#PraTodosVerem: A imagem mostra, à esquerda, uma composição simbólica da Justiça, com uma balança dourada, um martelo judicial e elementos decorativos em tom claro. Ao lado, à direita, aparece uma mulher sorrindo, que é a presidente do TRE-MT, segurando certificados diante de um painel do "19º Encontro Nacional do Poder Judiciário", em Florianópolis/SC. No topo direito, há o logotipo do TRE-MT. Também aparece um destaque visual do Selo Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade 2025.
ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral promove mutirão de atendimento no Supermercado Kinfuku, em Nova Bandeirantes
Para estreitar a relação com a população, a Justiça Eleitoral busca estar presente no cotidiano do eleitor e da eleitora. Dessa forma, a 50ª Zona Eleitoral promove um mutirão de atendimento no município de Nova Bandeirantes (distante a 1.011 km de Cuiabá), nesta sexta-feira (05.12), das 8h às 17h, e no sábado (06.12), das 8h às 13h. A ação ocorre no Supermercado Kinfuku, localizado na Rua São Paulo, nº 1100, Centro.
Serão ofertados os serviços de alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), transferência, revisão de dados cadastrais, emissão de segunda via e de guias para pagamento de multas eleitorais, regularização do título e coleta da biometria. Para ser atendido, basta apresentar o documento oficial com foto, na versão física ou digital, e o comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que desejam tirar o primeiro título também devem levar o comprovante de quitação militar.
“A importância desse mutirão é a ação pela comunidade. Nós pensamos na primeira sexta-feira e sábado do mês, porque é o período em que muitos recebem o salário e vão fazer compras em mercados na cidade. É como a gente tem alcançado o eleitorado, levando cartazes e caixas de som”, declarou o servidor do Cartório da 50ª Zona Eleitoral, Osmar Fernandes Ribas.
A ação tem como objetivo promover a aproximação entre a população e a Justiça Eleitoral, oferecendo acesso aos serviços essenciais com mais conforto e praticidade a eleitores e eleitoras. Além disso, o mutirão integra a campanha “Biometria 100%”, uma mobilização estadual para ampliar o índice de cobertura biométrica para, pelo menos, 98% até o fim de 2025.
Panorama biométrico
A 50ª Zona Eleitoral, que também atende os municípios de Apiacás (a 978 km de Cuiabá) e Nova Monte Verde (a 959 km da Capital), conta com 22.063 pessoas aptas a votar. Deste total, o índice de cobertura biométrica é de 82,25%, que corresponde a 18.147 eleitores(as), enquanto 17,75% ainda não cadastraram a biometria, o equivalente a 3.916 pessoas.
No município, o eleitorado é composto por 9.949 pessoas, em que 7.806 (78,46%) já fizeram a coleta biométrica. Por outro lado, o equivalente a 21,54% (2.143 pessoas) não têm a biometria cadastrada.
Balanço geral
Em novembro, também na sexta-feira e no sábado, o cartório mobilizou um mutirão eleitoral no local. Foram atendidos(as) 87 eleitores(as), com serviços entre revisão, transferência e alistamento eleitoral.
“Conseguimos alcançar um grande número de pessoas, superando nossas expectativas. Por isso, agendamos outro [nos dias 5 e 6 de dezembro] com o apoio da Prefeitura Municipal e do gerente do supermercado. Agora esperamos alcançar ainda mais eleitores”, relatou o servidor.
Vale ressaltar que o prazo para regularizar a situação eleitoral vai até dia 6 de maio de 2026. A data marca 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que ocorrerá em 4 de outubro.
ELEIÇÕES
Alexandre Meinberg Ceroy é o novo juiz da 9ª Zona Eleitoral, em Barra do Garças
O juiz Alexandre Meinberg Ceroy assumiu a titularidade da 9ª Zona Eleitoral, com sede em Barra do Garças (511 km de Cuiabá), a partir desta terça-feira (02.12). O novo magistrado assumiu a vaga deixada por Michell Lotfi Rocha da Silva, que terminou o biênio no último dia 27 de novembro.
A designação do juiz Alexandre Ceroy consta na Resolução n° 2.941/2025, assinada pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, aprovada pelo Pleno e publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) n° 4.539, de 02 de dezembro deste ano.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, o novo titular da 9ª Zona Eleitoral ressalta que o desafio atual é atingir a meta de 98% do eleitorado com cadastramento biométrico. “Hoje nós estamos em uma situação relativamente confortável nessa região. Dos seis municípios integrantes da Zona Eleitoral, quatro já atingiram a meta e nós estamos com dois que ainda não atingiram. Mas, mesmo assim, esses dois estão num patamar de percentual de cumprimento superior à média do estado. Nós pretendemos terminar esse cadastramento, atingirmos a meta de 98% ainda esse ano e, para isso, estão sendo feitos mutirões de atendimento. Eu, tendo assumido agora, já vou começar uma ampla divulgação nos meios de comunicação, falando sobre a necessidade da biometria”, ressaltou.
Em relação às questões processais, o magistrado avalia que a Zona Eleitoral também está em uma situação confortável. “Nós temos pouca movimentação processual, então, hoje nós intencionamos somente manter esses baixos níveis de demanda processual”. Já quanto ao próximo ano de 2026, o juiz projeta vários desafios. “Temos todos os preparativos para as Eleições Gerais e isso envolve, evidentemente, muita demanda, até porque hoje a 9ª Zona Eleitoral é uma das maiores do estado, abrange seis municípios. Inclusive, num passado recente nós tínhamos duas Zonas Eleitorais aqui, isso também é uma demanda que será levada ao conhecimento do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, a necessidade de ampliação dessa Zona, ou a criação de mais uma ZE, tendo em vista que hoje nós temos mais de 60 mil eleitores e eleitoras no nosso âmbito”, finalizou.
Antes de assumir esta vaga, o magistrado já atuou como juiz eleitoral na 30ª ZE e na 31ª ZE, sediadas em Água Boa e Canarana, respectivamente, além de ter ocupado o cargo em substituição na 13ª Zona Eleitoral, com sede em Barra do Bugres.
O processo de escolha do juiz da 9ª Zona Eleitoral foi regido pelo Edital n° 14 – SRMJE/CP/SGP/2025, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral nº 4503, de 07/10/2025. As inscrições foram recebidas no período de 08 a 14 de outubro deste ano.
A 9ª Zona Eleitoral é responsável, além de Barra do Garças, pelos municípios de Araguaiana, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho e Torixoréu, totalizando 64.872 pessoas aptas ao voto.
