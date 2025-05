TRE-MT convoca juízes eleitorais e servidores para palestra sobre assédio moral

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) prestou homenagem pelo Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo (11.05). Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira (08.05), o presidente do Tribunal, desembargador Marcos Henrique Machado, ressaltou a importância da data e do papel desempenhado pelas mães.

“Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma saudação a todas as mães e desejar muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria na maternidade, a todas as servidoras, à dra. Juliana Paixão, as advogadas aqui presentes, ou seja, a todas as mães. À minha mãe, querida mãe, Vera, à minha esposa, não tenho neto ainda, mas, quem sabe, às minhas filhas, qualquer dia desses. Que Deus abençoe todas as mães”, proferiu o presidente do TRE-MT.

Em seguida, a juíza-membro na categoria juíza federal, Juliana Paixão, parabenizou as mães. “Gostaria, também, de deixar minha homenagem singela a todas as mães, que são a representação mais sublime e maior do amor em nossas vidas. Parabéns a todas as servidoras mães, magistradas, advogadas, fica aqui meu carinho, meu abraço e que Deus nos conduza nessa missão”.

O desembargador Marcos Machado retomou a palavra e aproveitou o momento para saudar a ex-presidente do TRE-MT, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pelo aniversário, comemorado nesta data (08.05). “E nessa oportunidade, à distância, quero cumprimentar uma figura materna muito importante na minha vida, que é a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Hoje é aniversário dela, e já são 75 anos bem vividos e um exemplo na magistratura”.

Ao obter a fala, o juiz-membro do TRE-MT na categoria juiz de Direito, Edson Dias Reis, também homenageou as mães antecipadamente. “Ratifico as palavras do presidente quanto ao direcionamento a todas as mães, às servidores, magistradas, estagiárias, terceirizadas, às eleitoras também desse nosso estado. Então, feliz dia das mães a todas, e, principalmente, a minha mãe e a mãe dos meus filhos”, frisou.

Também antes de proferir voto em julgamento, o juiz-membro substituto na categoria jurista, Welder Queiroz dos Santos, endossou. “Também gostaria de saudar todas as mães, em especial a minha mãe e as mães dos meus filhos, pelo dia das mães que se avizinha, desejando muita saúde e sabedoria, enfim, desejando bons momentos para todas as mães, que são extremamente importantes, essenciais para os filhos. Com isso, fica aqui minha singela homenagem”.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: Foto que mostra os membros do Pleno do TRE-MT, no Plenário do Tribunal, sentados, todos vestindo toga preta, participando da sessão de julgamento. De pé e de frente para eles, tem um advogado, também com toga preta, que faz sustentação oral em um processo.

Fonte: TRE – MT