TRE-MT destaca sua prioridade com a inclusão

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) reforça que a acessibilidade é prioridade permanente em suas ações. Nesta terça-feira (30), o Tribunal aderiu à campanha nacional de acessibilidade lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem como objetivo ampliar a participação de eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e garantir locais de votação mais acessíveis já nas eleições de 2026.

Em Mato Grosso, os números demonstram o avanço dessa conscientização. O estado conta com aproximadamente 280 mil pessoas com deficiência, segundo o Censo de 2022, e em 2024, 16.931 eleitores declararam alguma deficiência, dos quais 68,2% compareceram às urnas. Hoje, menos de um ano depois, esse número chegou a 20.116, representando um crescimento de 18,8%.

A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, reforça que a acessibilidade é uma prioridade de sua gestão e que o Tribunal tem buscado avanços contínuos nessa área.

“A inclusão é uma prioridade que levamos a sério em Mato Grosso. O crescimento do número de eleitores que informaram sua condição ao TRE-MT mostra que estamos avançando, mas também reforça a importância dessa campanha nacional para aumentar a conscientização. Queremos que cada pessoa com deficiência se sinta acolhida e segura para exercer seu direito de votar”, afirmou a presidente.

A Justiça Eleitoral mato-grossense tem procurado inovar em diferentes frentes, dentro e fora do processo eleitoral. “Esse esforço é constante. Um exemplo é a parceria com o Senac-MT, que resultou em um curso de informática exclusivo para pessoas com deficiência, preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho. A Justiça Eleitoral não se limita à organização das eleições: também olha para o futuro, promovendo cidadania e inclusão social”, completou a desembargadora.

Ações da campanha

Com o slogan “Votar é meu direito. Garantir meu acesso ao voto é dever da Justiça Eleitoral”, a campanha nacional do TSE convida pessoas com deficiência a informarem sua condição nos cartórios eleitorais ou no site da Justiça Eleitoral. Com esses dados, será possível planejar a distribuição de eleitores em seções adaptadas e garantir uma experiência mais acessível nas eleições de 2026.

A Justiça Eleitoral já disponibiliza recursos como urnas eletrônicas com teclas em braille, marca em relevo, recursos de voz e vídeos em Libras; capacitação de mesários para atendimento adequado; possibilidade de transferência para seções adaptadas; e coordenadores de acessibilidade nos locais de votação.

Daniel Dino

Assessoria TRE-MT

Fonte: TRE – MT