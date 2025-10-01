ELEIÇÕES
TRE-MT destaca sua prioridade com a inclusão
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) reforça que a acessibilidade é prioridade permanente em suas ações. Nesta terça-feira (30), o Tribunal aderiu à campanha nacional de acessibilidade lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem como objetivo ampliar a participação de eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e garantir locais de votação mais acessíveis já nas eleições de 2026.
Em Mato Grosso, os números demonstram o avanço dessa conscientização. O estado conta com aproximadamente 280 mil pessoas com deficiência, segundo o Censo de 2022, e em 2024, 16.931 eleitores declararam alguma deficiência, dos quais 68,2% compareceram às urnas. Hoje, menos de um ano depois, esse número chegou a 20.116, representando um crescimento de 18,8%.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, reforça que a acessibilidade é uma prioridade de sua gestão e que o Tribunal tem buscado avanços contínuos nessa área.
“A inclusão é uma prioridade que levamos a sério em Mato Grosso. O crescimento do número de eleitores que informaram sua condição ao TRE-MT mostra que estamos avançando, mas também reforça a importância dessa campanha nacional para aumentar a conscientização. Queremos que cada pessoa com deficiência se sinta acolhida e segura para exercer seu direito de votar”, afirmou a presidente.
A Justiça Eleitoral mato-grossense tem procurado inovar em diferentes frentes, dentro e fora do processo eleitoral. “Esse esforço é constante. Um exemplo é a parceria com o Senac-MT, que resultou em um curso de informática exclusivo para pessoas com deficiência, preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho. A Justiça Eleitoral não se limita à organização das eleições: também olha para o futuro, promovendo cidadania e inclusão social”, completou a desembargadora.
Ações da campanha
Com o slogan “Votar é meu direito. Garantir meu acesso ao voto é dever da Justiça Eleitoral”, a campanha nacional do TSE convida pessoas com deficiência a informarem sua condição nos cartórios eleitorais ou no site da Justiça Eleitoral. Com esses dados, será possível planejar a distribuição de eleitores em seções adaptadas e garantir uma experiência mais acessível nas eleições de 2026.
A Justiça Eleitoral já disponibiliza recursos como urnas eletrônicas com teclas em braille, marca em relevo, recursos de voz e vídeos em Libras; capacitação de mesários para atendimento adequado; possibilidade de transferência para seções adaptadas; e coordenadores de acessibilidade nos locais de votação.
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Projeto do TRE-MT é indicado a prêmio nacional de inovação tecnológica
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) foi indicado ao EU Esri Brasil 2025, premiação nacional que reconhece iniciativas inovadoras no uso da inteligência geográfica. O projeto selecionado, intitulado “Ocorrências das Eleições”, foi desenvolvido para garantir maior eficiência, agilidade e segurança no processo eleitoral em Mato Grosso. A votação segue até o dia 06 de outubro (link no final do texto).
Realizar eleições em um estado de dimensões continentais como Mato Grosso exige planejamento rigoroso. São cerca de 8 mil seções eleitorais, distribuídas em 1.500 locais de votação nos 142 municípios do estado. O processo envolve ainda aproximadamente 40 mil colaboradores, mobilizados para assegurar o direito de voto a 2,5 milhões de eleitores.
A dimensão territorial, aliada a dificuldades como estradas de difícil acesso, falhas de energia e falta de comunicação em determinadas regiões, sempre representou um grande desafio para a Justiça Eleitoral.
Solução inovadora
Com o objetivo de superar essas barreiras, o TRE-MT desenvolveu a solução “Ocorrências das Eleições”, que permite o acompanhamento em tempo real de todo o processo de votação.
A ferramenta utiliza formulários eletrônicos para que os colaboradores em campo registrem eventuais ocorrências. As informações são transmitidas de forma instantânea e exibidas em painéis de monitoramento (dashboards), o que possibilita à administração eleitoral agir de maneira rápida e eficaz para resolver problemas técnicos ou operacionais, evitando impactos sobre os eleitores.
“A tecnologia nos permite acompanhar cada ocorrência à medida que ela acontece. Isso facilita a tomada de decisão imediata, seja para resolver uma falha em urna, apoiar a logística de entrega de equipamentos ou recuperar dados com segurança. O sistema transforma informações em soluções rápidas, dando muito mais agilidade ao processo eleitoral”, explicou Salomão de Souza Fortaleza, coordenador do projeto no TRE-MT.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, destacou a relevância da indicação e reafirmou o compromisso da instituição em estar à frente das transformações tecnológicas.
“A Justiça Eleitoral de Mato Grosso tem buscado constantemente inovar, utilizando a tecnologia como aliada para oferecer mais segurança, eficiência e transparência. Ser reconhecido nacionalmente reforça nosso papel de vanguarda nesse processo”, afirmou a presidente.
Para conhecer todos os projetos e votar, acesse o link:
https://experience.arcgis.com/experience/9986de91937340fb902fa6bd64891e0f/page/P%C3%A1gina-inicial
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral realiza série de atendimentos itinerantes em Rondonópolis
Com o objetivo de ampliar o número de eleitores e eleitoras com cadastro biométrico atualizado, a Justiça Eleitoral realizará atendimento itinerante em diferentes pontos de Rondonópolis (215 km de Cuiabá) ao longo do mês de outubro. A ação é promovida pela 10ª Zona Eleitoral, sob a coordenação do juiz eleitoral Francisco Rogério Barros, em conjunto com a 46ª Zona.
A programação contempla escolas, universidade e até mesmo uma unidade do setor produtivo, permitindo que mais cidadãos e cidadãs tenham acesso facilitado aos serviços eleitorais.
Confira os locais e datas de atendimento:
- Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho (Vila Olinda):
02/10 – das 8h às 11h30
03/10 – das 8h às 11h30
04/10 – das 13h30 às 16h30
- Frigorífico Agra (Zona Rural, BR-163, km 101):
07/10 – das 7h30 às 17h
08/10 – das 7h30 às 17h
- Escola Municipal 1º de Maio (Parque Universitário):
11/10 – das 13h30 às 16h30
- Universidade Federal de Rondonópolis (Cidade Universitária):
14/10 – das 8h às 11h30 e das 18h às 21h30
15/10 – das 8h às 11h30 e das 18h às 21h30
Serviços oferecidos
Durante o atendimento itinerante, a população poderá realizar a coleta biométrica (fotografia, digitais e assinatura digital), alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), transferência de domicílio, revisão cadastral, emissão de multas e regularização da situação eleitoral. É necessário apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, carteira de trabalho, entre outros) e comprovante de residência atualizado.
A Justiça Eleitoral reforça a importância de os eleitores e eleitoras comparecerem munidos da documentação exigida para garantir a atualização do cadastro e evitar pendências no futuro.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma eleitora realizando atendimento biométrico. Ela está sentada de frente para um servidor da Justiça Eleitoral, que coleta suas digitais em um equipamento próprio. Ao fundo, é possível ver uma servidora digitando em um computador e prateleiras com materiais e garrafas de água.
Fonte: TRE – MT
Prefeitura de Sinop realiza Dia D da Busca Ativa Escolar para combater evasão na rede municipal
TRE-MT destaca sua prioridade com a inclusão
Projeto do TRE-MT é indicado a prêmio nacional de inovação tecnológica
Réu é condenado a 17 anos por matar suposto integrante de facção rival
No TCE-MT, especialistas defendem cooperação e industrialização para enfrentar impactos da Reforma Tributária
Segurança
Polícia Militar e PRF apreendem 127 quilos de maconha e causam prejuízo de R$ 1,2 milhão ao crime
Equipes do 12º Comando Regional da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 127 quilos de substância análoga...
Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra grupo criminoso especializado em golpes contra aposentados e pensionistas
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé, deflagrou na manhã desta quarta-feira (1º.10), a Operação Falsarius, para cumprimento...
Polícias Civil e Militar desarticulam galpão usado para adulterar bebida alcóolica em Nova Mutum
As Polícias Civil e Militar desarticularam, nesta terça-feira (30.9), um galpão usado para adulterar bebida alcoólica, no município de Nova...
MT
Brasil
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES5 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Prévia da inflação sobe em setembro
-
Política6 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Cuiabá7 dias atrás
CPI conclui investigação e exige responsabilização por fios irregulares em Cuiabá
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Haddad diz que Receita alcançará os “verdadeiros ladrões da nação”
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 10 incêndios florestais
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde