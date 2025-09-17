TRE-MT e CRC-MT buscam agilizar análise de prestação de contas eleitorais e partidárias

Diálogo e cooperação marcaram a primeira reunião de alinhamento deste ano realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), entre profissionais de Contabilidade, advocacia e integrantes da Assessoria de Exames de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) do Tribunal. O encontro, realizado nesta terça-feira (16.09), teve o objetivo de abrir caminho para procedimentos mais ágeis, uniformes e transparentes na análise das prestações de contas.

Segundo o assessor de Exames de Contas Eleitorais e Partidárias do TRE-MT, Jorge Yoshiro Kimura, as prestações de contas são etapas essenciais da Justiça Eleitoral, exigindo análise detalhada de documentos, movimentações financeiras e utilização de sistemas específicos, como o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) e o Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA).

“Trata-se de um processo complexo e minucioso, que tem como objetivo assegurar a correta aplicação de recursos públicos, como o Fundo Partidário e o FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), além de verificar a regularidade da arrecadação e dos gastos de candidatos e partidos”, explica o assessor.

Durante a reunião, os participantes discutiram formas de dar mais agilidade à tramitação dos processos, hoje totalmente digitais, evitando entendimentos divergentes e reduzindo o retrabalho entre contadores(as), advogados(as) e examinadores(as) do TRE-MT.

A uniformização de procedimentos foi apontada como medida central para aumentar a eficiência das análises. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC-MT), Aloísio Rodrigues da Silva, ressaltou a importância do trabalho integrado. “A valorização da classe é nosso principal objetivo, então, estamos abertos a esse diálogo com o TRE-MT para intensificar a capacitação dos profissionais da Contabilidade nessa área de prestação de contas e alinharmos os procedimentos”.

Outro ponto acordado foi a realização de reuniões periódicas, com a próxima já marcada para outubro de 2025. Além disso, estabeleceu-se a manutenção de um canal permanente de comunicação entre a Asepa e os membros da comissão do CRC-MT, a fim de tratar de questões específicas, sempre que necessário.

O coordenador da Comissão de Estudos Técnicos de Contabilidade Eleitoral do CRC-MT, Walter Klaus Rieger, destacou que a parceria com o TRE-MT visa evitar retrabalho e possíveis problemas. “A Contabilidade Eleitoral e Partidária já é uma realidade, passando a ser matéria de grade curricular nas universidades, e isso vem a dirimir uma série de discussões desnecessárias que, muitas vezes, surgem em um processo de análise de prestação de contas. Essa sinergia com o Tribunal é fundamental para evitarmos situações como essas”.

Para o TRE-MT, a iniciativa reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência, eficiência e segurança jurídica, pilares fundamentais para a credibilidade do processo democrático.

Também participaram do encontro, os assistentes da Asepa, Francione Souza Paes de Barros e José Mário Guedes Miguez Filho; o vice-coordenador da Comissão de Estudos Técnicos de Contabilidade Eleitoral do CRC-MT, Renan de Almeida Garcia; o contador e advogado Marcos Andrade; a contadora Raquel Heloisa da Silva; e o contador e advogado Diogo Azevedo Moura.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem principal mostra um grupo de pessoas reunidas em torno de uma mesa de reuniões. Elas estão em discussão, em ambiente formal, sugerindo um encontro institucional ou de trabalho colaborativo. Ao final do texto, tem mais imagens da reunião, em diferentes ângulos.

