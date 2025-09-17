ELEIÇÕES
TRE-MT e CRC-MT buscam agilizar análise de prestação de contas eleitorais e partidárias
Diálogo e cooperação marcaram a primeira reunião de alinhamento deste ano realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), entre profissionais de Contabilidade, advocacia e integrantes da Assessoria de Exames de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) do Tribunal. O encontro, realizado nesta terça-feira (16.09), teve o objetivo de abrir caminho para procedimentos mais ágeis, uniformes e transparentes na análise das prestações de contas.
Segundo o assessor de Exames de Contas Eleitorais e Partidárias do TRE-MT, Jorge Yoshiro Kimura, as prestações de contas são etapas essenciais da Justiça Eleitoral, exigindo análise detalhada de documentos, movimentações financeiras e utilização de sistemas específicos, como o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) e o Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA).
“Trata-se de um processo complexo e minucioso, que tem como objetivo assegurar a correta aplicação de recursos públicos, como o Fundo Partidário e o FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), além de verificar a regularidade da arrecadação e dos gastos de candidatos e partidos”, explica o assessor.
Durante a reunião, os participantes discutiram formas de dar mais agilidade à tramitação dos processos, hoje totalmente digitais, evitando entendimentos divergentes e reduzindo o retrabalho entre contadores(as), advogados(as) e examinadores(as) do TRE-MT.
A uniformização de procedimentos foi apontada como medida central para aumentar a eficiência das análises. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC-MT), Aloísio Rodrigues da Silva, ressaltou a importância do trabalho integrado. “A valorização da classe é nosso principal objetivo, então, estamos abertos a esse diálogo com o TRE-MT para intensificar a capacitação dos profissionais da Contabilidade nessa área de prestação de contas e alinharmos os procedimentos”.
Outro ponto acordado foi a realização de reuniões periódicas, com a próxima já marcada para outubro de 2025. Além disso, estabeleceu-se a manutenção de um canal permanente de comunicação entre a Asepa e os membros da comissão do CRC-MT, a fim de tratar de questões específicas, sempre que necessário.
O coordenador da Comissão de Estudos Técnicos de Contabilidade Eleitoral do CRC-MT, Walter Klaus Rieger, destacou que a parceria com o TRE-MT visa evitar retrabalho e possíveis problemas. “A Contabilidade Eleitoral e Partidária já é uma realidade, passando a ser matéria de grade curricular nas universidades, e isso vem a dirimir uma série de discussões desnecessárias que, muitas vezes, surgem em um processo de análise de prestação de contas. Essa sinergia com o Tribunal é fundamental para evitarmos situações como essas”.
Para o TRE-MT, a iniciativa reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência, eficiência e segurança jurídica, pilares fundamentais para a credibilidade do processo democrático.
Também participaram do encontro, os assistentes da Asepa, Francione Souza Paes de Barros e José Mário Guedes Miguez Filho; o vice-coordenador da Comissão de Estudos Técnicos de Contabilidade Eleitoral do CRC-MT, Renan de Almeida Garcia; o contador e advogado Marcos Andrade; a contadora Raquel Heloisa da Silva; e o contador e advogado Diogo Azevedo Moura.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem principal mostra um grupo de pessoas reunidas em torno de uma mesa de reuniões. Elas estão em discussão, em ambiente formal, sugerindo um encontro institucional ou de trabalho colaborativo. Ao final do texto, tem mais imagens da reunião, em diferentes ângulos.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Núcleo de Justiça Restaurativa é instituído no âmbito do TRE-MT para promover a cultura de paz
A difusão de práticas restaurativas e de comunicação não-violenta no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) possui agora uma estrutura própria, criada especialmente para atuar na criação de uma cultura de paz. O Núcleo de Justiça Restaurativa da Justiça Eleitoral (NJR) foi instituído por meio da Portaria nº 312/2025, assinado pela desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente da instituição.
A Justiça Restaurativa é uma política pública que busca tratar os conflitos de forma mais humana, por meio do diálogo, da reparação de danos e no fortalecimento das relações. A iniciativa está alinhada à Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu diretrizes para a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Poder Judiciário
De acordo com a portaria, o NJR terá atribuições como promover a formação de facilitadores, disseminar metodologias de comunicação não-violenta, atuar na prevenção e tratamento de conflitos internos e estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas e comunitárias. O núcleo também apoiará magistrados, servidores e colaboradores em ações voltadas ao diálogo e à mediação, além de incentivar estudos, eventos e campanhas para consolidar um ambiente mais humanizado e colaborativo.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, ressaltou que o núcleo representa um avanço institucional ao integrar a Justiça Eleitoral às políticas nacionais de Justiça Restaurativa. Segundo ela, a iniciativa contribui para a melhoria das relações interpessoais e institucionais, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. “Queremos que o TRE-MT seja reconhecido não só pela eficiência na realização das eleições, mas também pela forma como cultiva relações de confiança e de paz. O Núcleo de Justiça Restaurativa é um passo firme nessa direção, mostrando que é possível unir Justiça e humanidade”, assegura.
O coordenador do núcleo, o juiz-auxiliar da Presidência Luís Aparecido Bortolussi Júnior, destacou que a medida reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com práticas modernas de gestão e convivência institucional. “A Justiça Restaurativa nos convida a olhar para os conflitos de forma construtiva, valorizando o diálogo e o respeito mútuo. No TRE-MT, queremos consolidar uma cultura em que as diferenças sejam tratadas com empatia, escuta ativa e corresponsabilidade. É um passo importante para tornar a instituição mais humana e fortalecida em seus vínculos”, observou.
O NJR será coordenado pelo juiz-auxiliar da Presidência e terá como vice-líder o coordenador de Pessoal. Também farão parte representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Corregedoria Regional Eleitoral e da Diretoria-Geral, além de facilitadores designados ou voluntários com formação específica.
A Portaria nº 312/2025 estabelece que as práticas restaurativas deverão ser conduzidas exclusivamente por facilitadores(as) capacitados(as), nos termos do plano pedagógico mínimo orientador estabelecido pela Resolução CNJ nº 225/2016, podendo ser admitida cooperação interinstitucional, por meio de convênios ou acordos de cooperação.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra o aperto de mão de duas pessoas. Uma delas veste um terno azul-marinho e a outra, uma blusa branca. Ambas estão com as mangas compridas, e o aperto de mão sugere um acordo ou parceria entre as duas partes, em alusão à Justiça Restaurativa na solução de conflitos.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Em Seminário da Polícia Federal, TRE-MT reforça cooperação com forças de segurança
A integração das forças de segurança foi destacada como ponto essencial para o sucesso das eleições, pelo juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), Luís Aparecido Bortolussi Júnior. A fala foi feita na manhã desta quarta-feira (17.09), durante a abertura do Seminário Longa Manus Mato Grosso, realizado pela Polícia Federal (PF), no Plenário do Tribunal.
O magistrado ressaltou a parceria institucional com a PF e a importância de fortalecer, cada vez mais, a interlocução entre o TRE-MT e os órgãos de segurança. “Esta aproximação é fundamental para garantir a tranquilidade do processo eleitoral, reforçando a prevenção e a atuação conjunta diante de eventuais ocorrências. Quando somamos esforços, unimos expertise e ampliamos a capacidade de resposta do Estado. Nos colocamos à disposição, também, para promovermos um seminário conjunto futuramente, focando na troca de experiências e aprimoramento de ações para a segurança das eleições”, afirmou.
O juiz auxiliar justificou, ainda, a ausência da presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, que está participando do Fórum Nacional VerDemocracia, em Belém (PA). “Transmito seus cumprimentos, reiterando que ela colocou o Tribunal está à disposição para fomentar esta parceria, especialmente na realização das Eleições Gerais de 2026”, acrescentou.
Além de ceder o Plenário, o TRE-MT dá suporte logístico ao evento da Polícia Federal, disponibilizando móveis, sistema de som, gravação, transmissão e estrutura de treliças, garantindo a plena execução da programação.
Segundo o superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso, delegado federal Fabrício Fernando Diogo Braga, o seminário Longa Manus busca promover o diálogo entre as esferas de segurança e justiça, ampliando as possibilidades de cooperação técnica e operacional. Ele também agradeceu a acolhida do TRE-MT. “Agradeço ao TRE-MT, por nos proporcionar o local para realização do evento. Estamos muito satisfeitos em receber os representantes das instituições de segurança e de Justiça. O crime não conhece fronteiras, portanto, a cooperação é fundamental”, frisou.
Mãos estendidas
O nome do seminário, Longa Manus, significa “mãos estendidas” em latim, simbolizando a união de esforços como elemento essencial para a ampliação e o fortalecimento das ações desempenhadas pelas instituições participantes.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra cinco homens de terno em pé, posicionados na frente de uma mesa de plenário, em ambiente formal. No primeiro plano, aparecem as bandeiras de Mato Grosso, do Brasil e da Polícia Federal, além de um arranjo de flores, indicando a realização de um evento institucional. Ao final do texto, tem uma galeria com mais fotos do evento.
Fonte: TRE – MT
