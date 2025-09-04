TRE-MT e Prefeitura de Nova Monte Verde reforçam parceria para ampliar cadastro biométrico

Mais de 40 estudantes do curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) – campus Barra do Bugres participaram de uma visita guiada ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na manhã desta quarta-feira (03.09). O objetivo da iniciativa, desenvolvida pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MT), foi promover a aproximação entre a Justiça Eleitoral e a comunidade acadêmica, por meio do compartilhamento de conhecimentos sobre a atuação prática do Direito especializado.

Acomodados no Plenário do Tribunal, onde ocorrem as sessões de julgamento, os estudantes conheceram melhor a estrutura administrativa do órgão, que foi apresentada pelo diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MT), juiz-membro Welder Queiroz. “Nós temos um Colegiado formado por desembargadores, juízes de Direito das esferas estadual e federal, procurador regional eleitoral e por juízes da categoria jurista, que são advogados. Então, é uma composição bastante diversa, que contribui muito para a pluralidade de ideias e a fundamentação jurídica dos votos”, pontuou.

O diretor também frisou a importância da visita guiada para a formação acadêmica. “É importante os estudantes verificarem como é a estrutura da Justiça Eleitoral e verem de perto o funcionamento, a organização e planejamento das eleições. A visita é uma oportunidade para que eles possam ver de perto e se aproximar da urna eletrônica. Acho que isso ganha uma grande relevância, pois ao estudarem as matérias de Direito Eleitoral, vão conseguir visualizar o funcionamento e as regras eleitorais de forma mais próxima”, acrescentou Welder Queiroz.

Sobre o processo de votação eletrônico, o coordenador de Soluções Corporativas do TRE-MT e colaborador voluntário da EJE-MT, Carlos Henrique Cândido, detalhou o funcionamento e ressaltou que o processo atual é totalmente auditável. “Nós temos um sistema seguro hoje, que foi pensado para atender às necessidades do nosso país, cada país tem uma questão cultural diferente, por isso cada um possui seu próprio sistema eleitoral. A cultura de um determinado país determina a organização da sociedade e o processo de votação acompanha as mudanças culturais e tecnológicas”, explicou, detalhando o sistema brasileiro e comparando com os de outros países, como Estados Unidos da América e Alemanha.

Após o Plenário, eles conheceram também outras estruturas do TRE-MT, como a Galeria de Presidentes e Corregedores, o Depósito de Urnas e o Memorial Eleitoral. Participaram acadêmicos do 6º, 7º, 9º e 10º semestres do curso. De acordo com o professor da Unemat, André Luiz Conrado Mendes, a intenção da visita guiada foi aproximar os estudantes da Justiça Eleitoral, que é um possível campo de atuação profissional para eles. “Para além da disciplina de campo, voltada para que o aluno se aproxime da realidade, organizamos a visita pensando na ideia do acesso à Justiça, para que o estudante possa aplicar os conhecimentos já na prática, conhecendo os sistemas de Justiça. A ideia é que ele possa concatenar os conhecimentos teóricos e ver como ele se materializa na prática, e se aproximar cada vez mais, porque eles já começam a procurar agora os estágios. Então, é uma oportunidade ímpar de conhecer, poder estar mais próximo de algo que futuramente possa vir a ser o dia a dia deles”, afirmou.

Conhecimento prático

Para Larissa Costa da Silva, que está no 6º período do curso de Direito, a visita foi muito importante por se tratar de uma justiça especializada. “É fundamental para a gente conhecer, entender a importância da Justiça Eleitoral para a segurança da nossa democracia. Então, o estudante de Direito tem que estar atento a todas as atualizações, a como funciona esse sistema, porque é o sistema que protege a nossa sociedade, a nossa democracia”, avaliou.

Já o estudante do 7º semestre, Barony Lucas Barbosa de Arruda, disse que achou a visita muito interessante. “Foi um imenso prazer estar no Tribunal Regional Eleitoral, acredito que a atividade vai agregar, não somente na questão teórica, mas na prática do nosso dia a dia. Penso em seguir na área criminal, mas eu acho importante conhecer um pouco do Direito Eleitoral e saber como funciona”.

Também do 7º período, Maria Eduarda dos Santos, destacou a importância de a Justiça Eleitoral difundir as informações sobre as eleições e a democracia. “Nós vivenciamos uma crise política, em questão de fake news, então, trazer esse tipo de informação, mostrar que realmente o nosso sistema de votação é um dos mais seguros do mundo é muito importante. Essa visita, além de nos trazer um conhecimento jurídico muito bom, também contribui para que as pessoas saiam daqui conscientes de que o nosso sistema é extremamente seguro e que podemos confiar nele”.

O colega, Luiz Henrique dos Santos Lima, concordou. “Essa visita está sendo de extrema importância para nós, acadêmicos do Direito, pois proporciona para a gente aprender, ver na prática como é aquilo que a gente aprende na sala de aula. Para nós, traz uma sensação de que estamos no caminho certo. Achei interessante e bem explicativo o conteúdo sobre como funciona o processo eleitoral e é importante para nós, principalmente dessa área, termos a noção de como é que funciona para evitar espalhar notícia falsa que pode causar grande repercussão”.

Além dos representantes do TRE-MT, a visita guiada contou com a participação do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Estácio Chaves.

