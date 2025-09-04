TRE-MT e Prefeitura de Nova Monte Verde reforçam parceria para ampliar cadastro biométrico

ELEIÇÕES
O corregedor eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargador Marcos Machado, recebeu nesta quarta-feira (3 de setembro), o prefeito de Nova Monte Verde, Edemilson Marino. O encontro teve como pauta o avanço do cadastro biométrico no município, que já alcançou 94% do eleitorado regularizado, e as estratégias para ampliar ainda mais a cobertura em toda a região do Teles Pires.
Nova Monte Verde integra a 50ª Zona Eleitoral, cuja sede está no próprio município. Além dela, fazem parte da circunscrição as cidades de Nova Bandeirantes, que possui 72% do eleitorado biometrizado (restando 2.764 eleitores a serem cadastrados), e Apiacás, com 70% de cobertura (1.845 eleitores ainda não cadastrados).
Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Teles Pires, que tem entre seus integrantes os três municípios, o prefeito Edemilson Marino se comprometeu a mobilizar os gestores da região para elevar os índices de cadastro.
“Foi uma satisfação receber o resultado de Nova Monte Verde como forma de reconhecimento do TRE-MT. Nosso compromisso agora é avançar ainda mais, buscando atingir 98% em 2025, e também apoiar Nova Bandeirantes e Apiacás. Como presidente do consórcio, vou trabalhar junto aos prefeitos vizinhos para sensibilizar a população e mostrar a importância da biometria para fortalecer a democracia”, afirmou.
O desembargador Marcos Machado destacou que a biometria é fundamental para garantir a segurança e a transparência do processo eleitoral e ressaltou a relevância das parcerias institucionais.“Atingir índices expressivos como os de Nova Monte Verde é motivo de orgulho e demonstra o comprometimento do município com a cidadania. Agora, nosso desafio é ampliar essa rede de parceiros, somando esforços com prefeitos, consórcios e lideranças regionais para que toda a população esteja devidamente cadastrada até as Eleições de 2026. Esse é um trabalho coletivo, que fortalece a Justiça Eleitoral e a democracia brasileira”, destacou o corregedor e vice-presidente do TRE-MT.
A biometria é um dos principais mecanismos de segurança utilizados pela Justiça Eleitoral, pois garante a identificação precisa do eleitor e previne fraudes no momento do voto. O TRE-MT segue atuando em conjunto com os municípios para ampliar o alcance desse cadastro em todo o estado.
A população de Nossa Senhora do Livramento (40 km de Cuiabá) passa a contar, a partir de agora, com um Posto Eleitoral de atendimento. O novo local foi instalado nesta terça-feira (02.09), na Travessa Wagner Queluz, s/n (antiga Rodoviária – junto ao Detran), bairro Centro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
A instalação do posto é fruto do Acordo de Cooperação Técnica nº 31/2025, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por meio da 20ª Zona Eleitoral, e a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, com o objetivo de unir esforços para garantir maior comodidade aos eleitores e eleitoras da região.
Kaick Brendo Santos Campos foi um dos eleitores atendidos neste primeiro dia de funcionamento do Posto Eleitoral. “O pessoal do Cartório entrou em contato com a minha mãe e ela me informou. Eu precisava fazer a biometria, então, aproveitei para regularizar. Com certeza, ter um local de atendimento aqui facilitou, foi tudo muito fácil. Antes, eu teria que ir em Várzea Grande para fazer”, ressaltou.
A criação do Posto Eleitoral no município de Nossa Senhora do Livramento foi oficializada por meio da Portaria nº 3/2025, assinada pelo juiz da 20ª Zona Eleitoral, com sede em Várzea Grande, José Mauro Nagib Jorge.
Segundo o magistrado, a medida visa facilitar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral, especialmente para a coleta de dados biométricos. “O novo Posto Eleitoral entra em funcionamento imediatamente, representando um avanço na descentralização dos serviços e no fortalecimento da cidadania em Nossa Senhora do Livramento. A ação faz parte do plano de trabalho elaborado pela 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, por solicitação da Corregedoria Regional Eleitoral, para a ampliação do cadastramento biométrico do eleitorado no município”, frisou o juiz da 20ª Zona Eleitoral.
Serviços
No local, os cidadãos poderão realizar serviços como revisão eleitoral com coleta biométrica, emissão de guias de recolhimento de multas eleitorais, solicitação de certidões eleitorais e anotações para quitação de multas, caso seja necessário. A Portaria ressalta que, nos 150 dias que antecedem as eleições, o atendimento ficará restrito à emissão de certidões e aos serviços logísticos necessários para o pleito, em cumprimento à legislação eleitoral.
#PraTodosVerem: A imagem é composta por três registros que destacam o funcionamento do Posto Eleitoral de Nossa Senhora do Livramento. No primeiro, um grupo de pessoas, incluindo servidores e autoridades, posa para foto dentro do espaço de atendimento. No segundo, um eleitor é atendido por um servidor que opera um computador. Já no terceiro, em detalhe, o mesmo eleitor aparece segurando um documento, simbolizando a conclusão do atendimento. O conjunto transmite a ideia de acessibilidade e eficiência nos serviços eleitorais oferecidos à população local.
Mais de 40 estudantes do curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) – campus Barra do Bugres participaram de uma visita guiada ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na manhã desta quarta-feira (03.09). O objetivo da iniciativa, desenvolvida pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MT), foi promover a aproximação entre a Justiça Eleitoral e a comunidade acadêmica, por meio do compartilhamento de conhecimentos sobre a atuação prática do Direito especializado.
Acomodados no Plenário do Tribunal, onde ocorrem as sessões de julgamento, os estudantes conheceram melhor a estrutura administrativa do órgão, que foi apresentada pelo diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MT), juiz-membro Welder Queiroz. “Nós temos um Colegiado formado por desembargadores, juízes de Direito das esferas estadual e federal, procurador regional eleitoral e por juízes da categoria jurista, que são advogados. Então, é uma composição bastante diversa, que contribui muito para a pluralidade de ideias e a fundamentação jurídica dos votos”, pontuou.
O diretor também frisou a importância da visita guiada para a formação acadêmica. “É importante os estudantes verificarem como é a estrutura da Justiça Eleitoral e verem de perto o funcionamento, a organização e planejamento das eleições. A visita é uma oportunidade para que eles possam ver de perto e se aproximar da urna eletrônica. Acho que isso ganha uma grande relevância, pois ao estudarem as matérias de Direito Eleitoral, vão conseguir visualizar o funcionamento e as regras eleitorais de forma mais próxima”, acrescentou Welder Queiroz.
Sobre o processo de votação eletrônico, o coordenador de Soluções Corporativas do TRE-MT e colaborador voluntário da EJE-MT, Carlos Henrique Cândido, detalhou o funcionamento e ressaltou que o processo atual é totalmente auditável. “Nós temos um sistema seguro hoje, que foi pensado para atender às necessidades do nosso país, cada país tem uma questão cultural diferente, por isso cada um possui seu próprio sistema eleitoral. A cultura de um determinado país determina a organização da sociedade e o processo de votação acompanha as mudanças culturais e tecnológicas”, explicou, detalhando o sistema brasileiro e comparando com os de outros países, como Estados Unidos da América e Alemanha.
Após o Plenário, eles conheceram também outras estruturas do TRE-MT, como a Galeria de Presidentes e Corregedores, o Depósito de Urnas e o Memorial Eleitoral. Participaram acadêmicos do 6º, 7º, 9º e 10º semestres do curso. De acordo com o professor da Unemat, André Luiz Conrado Mendes, a intenção da visita guiada foi aproximar os estudantes da Justiça Eleitoral, que é um possível campo de atuação profissional para eles. “Para além da disciplina de campo, voltada para que o aluno se aproxime da realidade, organizamos a visita pensando na ideia do acesso à Justiça, para que o estudante possa aplicar os conhecimentos já na prática, conhecendo os sistemas de Justiça. A ideia é que ele possa concatenar os conhecimentos teóricos e ver como ele se materializa na prática, e se aproximar cada vez mais, porque eles já começam a procurar agora os estágios. Então, é uma oportunidade ímpar de conhecer, poder estar mais próximo de algo que futuramente possa vir a ser o dia a dia deles”, afirmou.
Conhecimento prático
Para Larissa Costa da Silva, que está no 6º período do curso de Direito, a visita foi muito importante por se tratar de uma justiça especializada. “É fundamental para a gente conhecer, entender a importância da Justiça Eleitoral para a segurança da nossa democracia. Então, o estudante de Direito tem que estar atento a todas as atualizações, a como funciona esse sistema, porque é o sistema que protege a nossa sociedade, a nossa democracia”, avaliou.
Já o estudante do 7º semestre, Barony Lucas Barbosa de Arruda, disse que achou a visita muito interessante. “Foi um imenso prazer estar no Tribunal Regional Eleitoral, acredito que a atividade vai agregar, não somente na questão teórica, mas na prática do nosso dia a dia. Penso em seguir na área criminal, mas eu acho importante conhecer um pouco do Direito Eleitoral e saber como funciona”.
Também do 7º período, Maria Eduarda dos Santos, destacou a importância de a Justiça Eleitoral difundir as informações sobre as eleições e a democracia. “Nós vivenciamos uma crise política, em questão de fake news, então, trazer esse tipo de informação, mostrar que realmente o nosso sistema de votação é um dos mais seguros do mundo é muito importante. Essa visita, além de nos trazer um conhecimento jurídico muito bom, também contribui para que as pessoas saiam daqui conscientes de que o nosso sistema é extremamente seguro e que podemos confiar nele”.
O colega, Luiz Henrique dos Santos Lima, concordou. “Essa visita está sendo de extrema importância para nós, acadêmicos do Direito, pois proporciona para a gente aprender, ver na prática como é aquilo que a gente aprende na sala de aula. Para nós, traz uma sensação de que estamos no caminho certo. Achei interessante e bem explicativo o conteúdo sobre como funciona o processo eleitoral e é importante para nós, principalmente dessa área, termos a noção de como é que funciona para evitar espalhar notícia falsa que pode causar grande repercussão”.
Além dos representantes do TRE-MT, a visita guiada contou com a participação do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Estácio Chaves.
#PraTodosVerem: A imagem principal mostra um grupo de estudantes sentados em um auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), atentos à fala do diretor da EJE-MT, um homem em pé, de terno azul e gravata vermelha, que se dirige ao público. Ao fundo, aparece a mesa do plenário, com cadeiras, o brasão do TRE-MT e bandeiras oficiais. A cena transmite um momento de visita guiada ou palestra institucional. Ao final da matéria, tem mais fotos da visita.
