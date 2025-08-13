ELEIÇÕES
TRE-MT e Seplag-MT firmam parceria para ampliar cadastro biométrico de servidores públicos estaduais
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) alinharam ações conjuntas para identificar e atender servidores e servidoras estaduais que ainda não realizaram o cadastro biométrico. O assunto foi tratado em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (11.08).
O encontro contou com a presença do vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-MT, desembargador Marcos Machado e do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra Guimarães dos Santos. Também participaram a secretária adjunta de Patrimônio e Serviços da Seplag, Karol Matiminiano; a assessora da Seplag, Priscilla Tomazz; e a assessora da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal, Adriana Rezende.
Durante a reunião, o desembargador Marcos Machado apresentou a proposta do TRE-MT para ampliar a cobertura biométrica no estado, com foco nos servidores(as) públicos estaduais. Ele solicitou o envio, pela Seplag-MT, de uma listagem nominal de todos os servidores(as) ativos(as), acompanhada da respectiva lotação municipal. “Dessa forma, poderemos cruzar os dados com o Cadastro Eleitoral e identificar quem ainda não fez a biometria. Assim, poderemos fazer a comunicação direta com estas pessoas para sensibilizá-las da importância de realizar o cadastramento biométrico”.
O corregedor destacou, ainda, que a cooperação institucional é fundamental para o cumprimento das metas de recadastramento biométrico e para garantir que todos os eleitores e eleitoras tenham seus dados atualizados.
Como encaminhamento, o secretário de Estado de Planejamento se comprometeu a enviar as informações solicitadas por e-mail. “Nos colocamos à disposição e iremos encaminhar a lista solicitada, possibilitando que o TRE-MT realize o filtro e programe ações específicas de atendimento em parceria com a Secretaria”, assegurou Basílio Bezerra Guimarães dos Santos.
100% Biometria
Esta é mais uma iniciativa que visa à ampliação do cadastramento biométrico do eleitorado em Mato Grosso e integra a campanha 100% Biometria, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral. A meta é atingir, pelo menos 98% dos eleitores e eleitoras aptos ao voto com a biometria cadastrada no estado. Atualmente, 88,89%, ou seja, 2.238.516 do total de 2.518.048 pessoas já fizeram a biometria junto à Justiça Eleitoral.
Para fazer o cadastro biométrico, basta comparecer ao Cartório Eleitoral ou Posto de Atendimento mais próximo portando documento oficial com foto. A biometria é um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo para o exercício do voto, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem é composta por duas fotografias sobre um fundo azul com ondas claras. Na foto à esquerda, cinco pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa de reunião, sorrindo para a câmera, com xícaras de café e materiais de anotação sobre a mesa. Na foto à direita, dois homens, o corregedor regional eleitoral e o secretário de Estado de Planejamento, também sentados à mesa, posam mostrando um documento assinado, em gesto de parceria ou acordo.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral Móvel atenderá moradores de Salto do Céu e de Rio Branco
A unidade móvel da Justiça Eleitoral de Mato Grosso estará nos municípios de Salto do Céu e de Rio Branco, nesta semana, para ampliar o cadastro biométrico na região e oferecer outros serviços eleitorais. O mutirão começará nesta quarta-feira (13.08), em Salto do Céu, das 8h30 às 14h30, na sede da Secretaria de Assistência Social do município, na Avenida Pedro Pedrossian, s/n, esquina com a rua Columbia.
Depois, o ônibus do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) seguirá para Rio Branco, onde os atendimentos ocorrerão nos dias 14 e 15 de agosto, também das 8h30 às 14h30. O local será o Centro de Eventos da cidade.
Os mutirões são uma oportunidade a mais para o eleitorado realizar o cadastro biométrico, que é um mecanismo de reforço da segurança do voto. Em Salto do Céu, do total de 2.993 pessoas aptas ao voto, 2.481, ou seja, 82,89% já cadastraram a biometria. Já em Rio Branco, do total de 3.864 eleitores e eleitoras aptos ao voto, 3.054, isto é, 79,04% fizeram o cadastro biométrico. Ao todo, os dois municípios somam 6.857 pessoas aptas ao voto.
Além da biometria, a Justiça Eleitoral irá disponibilizar outros serviços, como alistamento (confecção do 1º título), transferência de domicílio eleitoral, revisão, emissão de guias para pagamento de multas, entre outros. Para fazer a biometria, basta apresentar um documento oficial com foto. Já para transferir domicílio eleitoral, é preciso, além do documento pessoal, apresentar comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que forem tirar o primeiro título também devem levar o comprovante de quitação militar.
O ônibus é equipado com ar-condicionado, estações de atendimento com mesas e cadeiras, para assegurar conforto à população, e kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para aqueles e aquelas com mobilidade reduzida, é possível que o atendimento seja realizado do lado de fora do ônibus, em uma estrutura montada, visando garantir a acessibilidade.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um ônibus azul da Justiça Eleitoral de Mato Grosso estacionado em uma via pavimentada. O veículo, identificado como “Justiça Eleitoral Móvel”, exibe informações sobre serviços como biometria e atendimento itinerante, além de canais de contato e redes sociais do TRE-MT. A lateral do ônibus também traz elementos gráficos da bandeira do Brasil e do logotipo institucional.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT apresenta panorama para cumprimento do Plano de Contratação Anual
Visando alinhar o cronograma para cumprimento do Plano de Contratação Anual (PCA) 2025, a Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso se reuniu com representantes de diversas áreas, nesta terça-feira (12.08). Na ocasião, foi apresentado um panorama atual do PCA e ressaltada a importância de avanço na execução de alguns processos que foram iniciados.
O diretor-geral, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, frisou que os setores devem dedicar atenção às contratações, para que o PCA seja cumprido. “Nós precisamos nos atentar ao andamento dos processos, de maneira que a gente consiga executar o Plano de Contratação até dezembro deste ano. Parece que está longe, mas alguns processos estão na fase inicial ainda e algumas etapas levam um prazo considerável. Então, solicitamos especial atenção nisso”, convocou.
Conforme apresentação feita pelo assessor do Núcleo de Gestão de Licitações, Maksen Augusto do Nascimento, atualmente há 68 processos registrados no PCA do TRE-MT, distribuídos em diferentes fases: 11 homologados, 7 em fase externa, 20 em tramitação, 10 não iniciados, 14 em prorrogação e 6 de contratação direta. “Nossa preocupação maior é com relação aos 10 ainda não iniciados, pois temos 130 dias restantes para conclusão da execução do PCA 2025. Estamos correndo contra o relógio, pois se pegarmos a média de tramitação referente a 2024, iremos ver que foi de 288 dias”, explicou.
A secretária de Administração e Orçamento, Tânia Yoshida Oliveira, destacou os riscos que a instituição corre quando o PCA não é executado. “Como impactos diretos da não execução do orçamento, temos o fato de que recursos não utilizados não podem ser reaproveitados no próximo ano; perda de poder de investimento institucional; além do fato de que a inscrição em “restos a pagar” impacta diretamente o limite de pagamento do exercício subsequente, conforme regra legal”, frisou.
Uma ação concreta para auxiliar os servidores e servidoras que atuam diretamente com a execução orçamentária foi confirmada para os dias 26, 27 e 28 de agosto. Será uma capacitação com 25 vagas focada em contratações de serviços terceirizados, exclusivamente no tocante à mão de obra. “Essa é uma área que envolve uma constante mudança legislativa no aspecto trabalhista que devemos acompanhar”, reforçou Mauro Diogo.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma reunião em uma sala equipada com projetor, onde várias pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa retangular acompanhando uma apresentação. No telão, o slide exibe o título “Fontes dos dados utilizados na análise do PCA” e um gráfico circular com ícones representando diferentes categorias de informação. O assessor do Núcleo de Gestão de Licitações, Maksen Augusto do Nascimento, aparece de costas e está de pé, de camisa azul, observando e apresentado a tela enquanto o grupo presta atenção à explanação.
Fonte: TRE – MT
Escola de Governo está com inscrições abertas para o curso em gestão processos com ferramenta Bizagi Modeler
Polícia Civil prende homem investigado por roubo cometido em Acorizal
Mais de mil prêmios do Nota MT serão sorteados nesta quinta-feira (14)
Sefaz disponibiliza consulta ao histórico de credenciamentos de benefícios fiscais
Busca por novos mercados e produção sustentável são ferramentas de MT para driblar tarifaço, aponta secretário
Segurança
Polícia Civil prende homem investigado por roubo cometido em Acorizal
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, prendeu um homem de 31 anos,...
Polícia Civil MT prende foragido do Estado de GO pelo crime de estupro
Um homem procurado pela Justiça do Estado de Goiás pelo crime de estupro, foi preso pela Polícia Civil de Mato...
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e recupera câmeras furtadas do Vigia Mais MT
Policiais militares prenderam um jovem de 24 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta quarta-feira (13.8), em...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
JUSTIÇA2 dias atrás
Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Pedra 90 será palco de mutirão eleitoral para identificação biométrica na próxima semana
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação