TRE-MT e Seplag-MT firmam parceria para ampliar cadastro biométrico de servidores públicos estaduais

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) alinharam ações conjuntas para identificar e atender servidores e servidoras estaduais que ainda não realizaram o cadastro biométrico. O assunto foi tratado em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (11.08).

O encontro contou com a presença do vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-MT, desembargador Marcos Machado e do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra Guimarães dos Santos. Também participaram a secretária adjunta de Patrimônio e Serviços da Seplag, Karol Matiminiano; a assessora da Seplag, Priscilla Tomazz; e a assessora da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal, Adriana Rezende.

Durante a reunião, o desembargador Marcos Machado apresentou a proposta do TRE-MT para ampliar a cobertura biométrica no estado, com foco nos servidores(as) públicos estaduais. Ele solicitou o envio, pela Seplag-MT, de uma listagem nominal de todos os servidores(as) ativos(as), acompanhada da respectiva lotação municipal. “Dessa forma, poderemos cruzar os dados com o Cadastro Eleitoral e identificar quem ainda não fez a biometria. Assim, poderemos fazer a comunicação direta com estas pessoas para sensibilizá-las da importância de realizar o cadastramento biométrico”.

O corregedor destacou, ainda, que a cooperação institucional é fundamental para o cumprimento das metas de recadastramento biométrico e para garantir que todos os eleitores e eleitoras tenham seus dados atualizados.

Como encaminhamento, o secretário de Estado de Planejamento se comprometeu a enviar as informações solicitadas por e-mail. “Nos colocamos à disposição e iremos encaminhar a lista solicitada, possibilitando que o TRE-MT realize o filtro e programe ações específicas de atendimento em parceria com a Secretaria”, assegurou Basílio Bezerra Guimarães dos Santos.

100% Biometria

Esta é mais uma iniciativa que visa à ampliação do cadastramento biométrico do eleitorado em Mato Grosso e integra a campanha 100% Biometria, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral. A meta é atingir, pelo menos 98% dos eleitores e eleitoras aptos ao voto com a biometria cadastrada no estado. Atualmente, 88,89%, ou seja, 2.238.516 do total de 2.518.048 pessoas já fizeram a biometria junto à Justiça Eleitoral.

Para fazer o cadastro biométrico, basta comparecer ao Cartório Eleitoral ou Posto de Atendimento mais próximo portando documento oficial com foto. A biometria é um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo para o exercício do voto, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem é composta por duas fotografias sobre um fundo azul com ondas claras. Na foto à esquerda, cinco pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa de reunião, sorrindo para a câmera, com xícaras de café e materiais de anotação sobre a mesa. Na foto à direita, dois homens, o corregedor regional eleitoral e o secretário de Estado de Planejamento, também sentados à mesa, posam mostrando um documento assinado, em gesto de parceria ou acordo.

Fonte: TRE – MT