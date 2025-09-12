TRE-MT fará parte do Projeto “Cidadão do Futuro”

Com o olhar voltado para fortalecer a participação cidadã, a Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) desembarcou em Barra do Garças (cerca de 500 km de Cuiabá), para alinhar estratégias que acelerem o cadastramento biométrico na região. O juiz auxiliar da Corregedoria, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, esteve com o juiz da 9ª Zona Eleitoral, Michell Lotfi Rocha da Silva, e com o chefe de Cartório, Wilian Bezerra Andrade, nesta quinta-feira (11.09), acompanhando de perto as ações realizadas na região.

O juiz auxiliar da Corregedoria destacou a importância de intensificar a atuação, aproximando ainda mais a Justiça Eleitoral da população local. “É fundamental ampliar a mobilização regional para que os municípios alcancem a totalidade do cadastramento biométrico do eleitorado. Apesar de estarmos sediados em Cuiabá, a Corregedoria Regional Eleitoral está acompanhando todas as Zonas Eleitorais, temos um mapa com todo o percentual da biometria e fazemos o contato direto com os juízes eleitorais e os chefes de cartório, sempre visando o melhor trabalho e a melhor entrega à sociedade. Aqui na 9ª Zona Eleitoral, o Dr. Michell tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, com a realização de mutirões e nós estamos à disposição, na Corregedoria, para apoiar no que for preciso”, frisou o magistrado Marcelo Moraes.

A 9ª Zona Eleitoral abrange 64.699 pessoas aptas ao voto, distribuídas pelos municípios de Barra do Garças, Araguaiana, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho e Torixoréu. Deste total, 59.011, ou seja, 91,21% já fizeram o cadastramento biométrico. Atualmente, do total de 45.488 pessoas aptas ao voto em Barra do Garças (município sede do Cartório Eleitoral), 41.555, o equivalente a 91,35%, já cadastraram a biometria.

A maior preocupação, segundo o juiz da 9ª Zona Eleitoral, é o município de General Carneiro que, atualmente, possui 75,84% do eleitorado com a biometria coletada. Do total de 4.776 pessoas aptas ao voto, 3.622 já fizeram o cadastro, mas ainda faltam 1.154. Araguaiana está com o índice de 98,46% atingido, sendo que do total de 3.242 pessoas aptas ao voto, 3.192 já cadastraram a biometria, restando apenas 14 para atingir a meta de 98% e 50 no total. Ribeirãozinho também está com um bom índice, 97,42%, já que do total de 2.445 do eleitorado, 2.382 já estão com a biometria em dia, faltando a regularização de 63 pessoas. Torixoréu vem logo em seguida, com 96,10% do eleitorado biometrizado, ou seja, 3.498 do total 3.640 pessoas aptas ao voto, sendo que faltam 142. Pontal do Araguaia está com 93,23% de cobertura biométrica, pois dos 5.108 aptos, 4.762 já fizeram o cadastro da digital, enquanto 346 ainda precisam procurar a Justiça Eleitoral.

“Estamos realizando mutirões de atendimento externo, em General Carneiro, por exemplo, onde fizemos recentemente, cerca de 300 pessoas puderam cadastrar a biometria. Pedimos que os eleitores e eleitoras compareçam ao posto de atendimento que temos em General Carneiro, em Barra do Garças temos o Cartório Eleitoral e, também, a unidade no Ganha Tempo, em Pontal do Araguaia temos o posto da Justiça Eleitoral. Em Torixoréu e Ribeirãozinho, onde não há posto de atendimento, estamos em conversa com os prefeitos para marcarmos uma data e irmos até lá realizar o cadastro biométrico e bater essas metas todas”, explicou o juiz eleitoral Michell Lotfi Rocha da Silva.

Além disso, é importante destacar que o cartório da 9ª Zona Eleitoral tem feito a busca ativa do eleitorado, por meio de mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas. A Justiça Eleitoral reforça, porém, que o contato é apenas para informar que a pessoa ainda não possui a biometria cadastrada e a forma que pode regularizar. Portanto, não são enviados links nem solicitados pagamentos de qualquer natureza.

Mais segurança

O cadastramento biométrico é essencial para garantir a segurança, a autenticidade e a agilidade nas eleições, prevenindo fraudes e aumentando a confiabilidade dos resultados. Para fazer a biometria, basta comparecer a qualquer posto de atendimento da Justiça Eleitoral portando documento oficial com foto. Caso precise mudar de endereço ou regularizar título cancelado, também é necessário apresentar um comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que forem tirar o primeiro título também devem levar o comprovante de quitação militar.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra um atendimento do TRE-MT. Um servidor, usando camiseta com o tema “Biometria 100%”, está sentado à mesa diante de uma mulher, realizando procedimentos eleitorais. Sobre a mesa há cabos, papéis, álcool em gel e outros materiais de apoio. Ao lado, aparece uma impressora multifuncional e, ao fundo, um painel verde do TRE-MT com logomarcas institucionais. No corpo do texto, aparecem duas fotos, com os dois juízes (Corregedoria e o eleitoral) concedendo entrevista para a imprensa local.

Fonte: TRE – MT