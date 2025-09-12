ELEIÇÕES
TRE-MT fará parte do Projeto “Cidadão do Futuro”
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso vai somar esforços a uma rede de órgãos públicos para levar cidadania, ética e protagonismo juvenil às salas de aula. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) aprovou, nesta sexta-feira (12.09), sua adesão ao Projeto Estudante – Cidadão do Futuro, iniciativa que conecta estudantes da rede pública estadual às instituições, por meio de oficinas, visitas técnicas e produção criativa de conteúdos educativos.
Voltado para alunos do ensino médio, o programa prevê atividades como palestras, oficinas criativas, visitas a órgãos públicos e elaboração de vídeos, gibis e jogos educativos. Em Mato Grosso, mais de 2 mil estudantes devem ser impactados já na primeira edição, prevista ainda para 2025.
No âmbito do TRE-MT, os jovens terão contato direto com espaços que preservam a memória democrática e a missão da instituição. Estão previstas visitas ao Memorial da Justiça Eleitoral, ao Parque de Urnas Eletrônicas, ao Plenário do Tribunal, além de atividades educativas que vão apresentar a história da democracia no Brasil e informações essenciais sobre o funcionamento do processo político-eleitoral.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, destacou que a iniciativa é uma oportunidade de mostrar à juventude como a democracia se constrói no dia a dia. “A Justiça Eleitoral sempre esteve próxima da sociedade e tem um compromisso histórico com a educação cidadã. Participar desse projeto é uma forma de conversar diretamente com os jovens, mostrando como funcionam as instituições e despertando o interesse em participar ativamente da vida democrática”, afirmou.
Protagonismo estudantil
O juiz auxiliar da Presidência, Luís Aparecido Bortolussi Júnior, lembrou que o projeto dialoga com ações já promovidas pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT, como o Programa Voto Consciente. “Esse trabalho soma-se a programas já consolidados da Justiça Eleitoral. O diferencial está na linguagem acessível e na forma de engajamento, que coloca o jovem como protagonista, incentivando-o a transformar conhecimento em ação social”, ressaltou o magistrado.
Representando o TRE-MT na Rede de Controle da Gestão Pública e auditor do tribunal, Daniel Taurines destacou que a adesão reforça o compromisso da instituição com a transparência.
“Nosso papel será contribuir com a formação cidadã e mostrar aos estudantes como a Justiça Eleitoral atua de maneira técnica, independente e transparente. A proximidade com os jovens é fundamental para que eles compreendam que as instituições existem para servir à sociedade”, destacou o auditor.
Parceria e integração
O Cidadão do Futuro é desenvolvido em parceria com a Controladoria-Geral do Estado (CGE), Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), Secretaria de Comunicação (Secom), Ministério Público, Assembleia Legislativa e demais órgãos parceiros. A cada ciclo, as escolas selecionadas participam de oficinas temáticas, visitas institucionais, produção criativa de conteúdos e votação pública, com encerramento em uma cerimônia oficial de premiação.
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
#descriçãodaimagem: Reunião no gabinete da Presidência
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT reforça cadastro biométrico em visita à Barra do Garças
Com o olhar voltado para fortalecer a participação cidadã, a Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) desembarcou em Barra do Garças (cerca de 500 km de Cuiabá), para alinhar estratégias que acelerem o cadastramento biométrico na região. O juiz auxiliar da Corregedoria, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, esteve com o juiz da 9ª Zona Eleitoral, Michell Lotfi Rocha da Silva, e com o chefe de Cartório, Wilian Bezerra Andrade, nesta quinta-feira (11.09), acompanhando de perto as ações realizadas na região.
O juiz auxiliar da Corregedoria destacou a importância de intensificar a atuação, aproximando ainda mais a Justiça Eleitoral da população local. “É fundamental ampliar a mobilização regional para que os municípios alcancem a totalidade do cadastramento biométrico do eleitorado. Apesar de estarmos sediados em Cuiabá, a Corregedoria Regional Eleitoral está acompanhando todas as Zonas Eleitorais, temos um mapa com todo o percentual da biometria e fazemos o contato direto com os juízes eleitorais e os chefes de cartório, sempre visando o melhor trabalho e a melhor entrega à sociedade. Aqui na 9ª Zona Eleitoral, o Dr. Michell tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, com a realização de mutirões e nós estamos à disposição, na Corregedoria, para apoiar no que for preciso”, frisou o magistrado Marcelo Moraes.
A 9ª Zona Eleitoral abrange 64.699 pessoas aptas ao voto, distribuídas pelos municípios de Barra do Garças, Araguaiana, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho e Torixoréu. Deste total, 59.011, ou seja, 91,21% já fizeram o cadastramento biométrico. Atualmente, do total de 45.488 pessoas aptas ao voto em Barra do Garças (município sede do Cartório Eleitoral), 41.555, o equivalente a 91,35%, já cadastraram a biometria.
A maior preocupação, segundo o juiz da 9ª Zona Eleitoral, é o município de General Carneiro que, atualmente, possui 75,84% do eleitorado com a biometria coletada. Do total de 4.776 pessoas aptas ao voto, 3.622 já fizeram o cadastro, mas ainda faltam 1.154. Araguaiana está com o índice de 98,46% atingido, sendo que do total de 3.242 pessoas aptas ao voto, 3.192 já cadastraram a biometria, restando apenas 14 para atingir a meta de 98% e 50 no total. Ribeirãozinho também está com um bom índice, 97,42%, já que do total de 2.445 do eleitorado, 2.382 já estão com a biometria em dia, faltando a regularização de 63 pessoas. Torixoréu vem logo em seguida, com 96,10% do eleitorado biometrizado, ou seja, 3.498 do total 3.640 pessoas aptas ao voto, sendo que faltam 142. Pontal do Araguaia está com 93,23% de cobertura biométrica, pois dos 5.108 aptos, 4.762 já fizeram o cadastro da digital, enquanto 346 ainda precisam procurar a Justiça Eleitoral.
“Estamos realizando mutirões de atendimento externo, em General Carneiro, por exemplo, onde fizemos recentemente, cerca de 300 pessoas puderam cadastrar a biometria. Pedimos que os eleitores e eleitoras compareçam ao posto de atendimento que temos em General Carneiro, em Barra do Garças temos o Cartório Eleitoral e, também, a unidade no Ganha Tempo, em Pontal do Araguaia temos o posto da Justiça Eleitoral. Em Torixoréu e Ribeirãozinho, onde não há posto de atendimento, estamos em conversa com os prefeitos para marcarmos uma data e irmos até lá realizar o cadastro biométrico e bater essas metas todas”, explicou o juiz eleitoral Michell Lotfi Rocha da Silva.
Além disso, é importante destacar que o cartório da 9ª Zona Eleitoral tem feito a busca ativa do eleitorado, por meio de mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas. A Justiça Eleitoral reforça, porém, que o contato é apenas para informar que a pessoa ainda não possui a biometria cadastrada e a forma que pode regularizar. Portanto, não são enviados links nem solicitados pagamentos de qualquer natureza.
Mais segurança
O cadastramento biométrico é essencial para garantir a segurança, a autenticidade e a agilidade nas eleições, prevenindo fraudes e aumentando a confiabilidade dos resultados. Para fazer a biometria, basta comparecer a qualquer posto de atendimento da Justiça Eleitoral portando documento oficial com foto. Caso precise mudar de endereço ou regularizar título cancelado, também é necessário apresentar um comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que forem tirar o primeiro título também devem levar o comprovante de quitação militar.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um atendimento do TRE-MT. Um servidor, usando camiseta com o tema “Biometria 100%”, está sentado à mesa diante de uma mulher, realizando procedimentos eleitorais. Sobre a mesa há cabos, papéis, álcool em gel e outros materiais de apoio. Ao lado, aparece uma impressora multifuncional e, ao fundo, um painel verde do TRE-MT com logomarcas institucionais. No corpo do texto, aparecem duas fotos, com os dois juízes (Corregedoria e o eleitoral) concedendo entrevista para a imprensa local.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral avalia planejamento estratégico e plano de contratações para 2026
A gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) reuniu-se nesta quinta-feira (11.09) para tratar do planejamento estratégico institucional e do plano de contratações de 2026. O foco central foi garantir a melhor utilização dos recursos públicos, por meio de um alinhamento entre as áreas administrativa, orçamentária e de governança do tribunal.
“O orçamento para contratações ao longo do ano é reduzido, envolve o Estado inteiro, e por isso precisa ser muito bem planejado e executado para que a Justiça Eleitoral mantenha-se célere e eficiente”, destacou a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves.
A previsão de gastos para 2026 é de R$ 34,6 milhões, englobando todos os contratos da Justiça Eleitoral em Mato Grosso, desde terceirizações, segurança da informação e ferramentas de comunicação até serviços de limpeza, aquisição de bens, locação de imóveis, reformas, climatização, saúde dos servidores, telecomunicações, material de expediente e capacitações.
O juiz auxiliar da Presidência, Luís Aparecido Bortolussi Júnior, reforçou a necessidade de alinhar o planejamento estratégico com a execução orçamentária. “Cada recurso precisa ser pensado de forma responsável, pois dele depende não apenas o funcionamento diário do tribunal, mas também a realização das eleições, que exigem uma logística complexa e de grande alcance”, observou o magistrado.
Para o diretor-geral, Mauro Diogo, o encontro teve caráter colaborativo, envolvendo todas as áreas administrativas da instituição. “Foi uma oportunidade de reunir diferentes visões e experiências para construir um plano realista, capaz de responder aos desafios da gestão pública e garantir qualidade na entrega dos serviços à sociedade”, avaliou.
Estratégia
Além do plano de contratações, o encontro também abordou o planejamento das ações estratégicas do tribunal para os próximos anos, contemplando um plano específico para as Eleições 2026. Foram discutidas iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica, fortalecimento da liderança colaborativa, simplificação da linguagem institucional, gestão de riscos e aprimoramento dos processos internos.
A participação de representantes de todas as secretarias e assessorias reforçou o caráter integrado da reunião. A ideia é que cada unidade contribua de forma ativa para a construção de uma gestão mais moderna, transparente e próxima da sociedade.
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
#descriçãodaimagem: Reunião na Presidência do TRE-MT. Mesa com a presidente ao centro, desembargadora Serly Marcondes, secrtários e assessores nas demais posições.
Fonte: TRE – MT
