TRE-MT realiza debate sobre obra antirracista de Djamila Ribeiro

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grossorealizará um encontro no dia 25 de junho para debater a obra “Pequeno Manual Antirracista”, da filósofa Djamila Ribeiro. Com participação da presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, e de cinco servidoras do órgão, o encontro ocorrerá no plenário do Tribunal, às 9h30. O objetivo é compartilhar experiências pessoais e reflexões sobre raça no âmbito institucional.

O evento contará com transmissão online no canal do Tribunal no Youtube.

“A escolha do livro foi porque se trata de uma obra concisa que propõe reflexões fundamentais sobre o racismo estrutural no Brasil. A autora oferece um guia prático para que pessoas não negras compreendam seu papel na luta antirracista e assumam a responsabilidade de enfrentar o preconceito e a desigualdade racial. Afinal a luta antirracista não é só uma luta de pretos e pardos, mas de todos”, explicou o segundo Secretário do Comitê Gestor de Promoção de Políticas para a Equidade Racial, Carlos Henrique Câdido.

Entre as convidadas para debater durante o encontro estão cinco servidoras do TRE-MT: Andréia Noronha, Helena Cadidé, Anavir Corrêa, Janete Clementino e Ozeny Vicente. Como mediadora da conversa está a presidente do Comitê, magistrada Kátia Rodrigues Oliveira.

“Esse evento é um ponto de partida para todos no TRE-MT aprenderem um pouco sobre o racismo. Estar em um palco para debater a obra da Djamila é ter a oportunidade de aprender como uma sociedade igualitária precisa se portar, é unir teoria, vivência e compromisso ético com a justiça social”, destacou Anavir Corrêa.

Fã do ensaio, Oseny Vicente afirma estar com grandes expectativas. Para ela, essa é uma forma de “contribuir nas discussões sobre esse tema tão importante para a promoção de uma sociedade mais justa, através da sensibilização de nossa percepção, como componentes do TRE, sobre nossos preconceitos.

A escolha do livro foi idealizada pela juíza Suzana Guimarães Ribeiro, ex-presidente do Comitê. Lançada em 2019, a obra se tornou uma das leituras obrigatórias para a discussão sobre raça e racismo no Brasil. Já foram distribuídos 92 exemplares para todos os setores do Tribunal e para os Cartórios Eleitorais.

Como público-alvo estão servidores, servidoras, magistradas, estagiários, estagiárias e funcionárias e funcionários do TRE-MT.

Texto por: Maryelle de Campos (Supervisão Daniel Dino)

#DescriçãodaImagem: A imagem com fundo amarelo traz uma foto da escritora Djamila Ribeiro ao lado direito, ela é uma mulher negra de pele retinta, que usa um blazer e está de braços cruzados com uma expressão serena. Ao lado está o texto: “Roda de conversa, Mulheres Negras do TRE-MT comentam Djamila Ribeiro”. Abaixo está a data, o horário e o local.

Fonte: TRE – MT