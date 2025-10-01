Connect with us

ELEIÇÕES

TRE-MT realiza mutirão de atendimento na Câmara Municipal de Torixoréu

Publicado em

01/10/2025

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) promoverá nesta quarta (1º/10) e quinta (2/10) mutirão de atendimento no município de Torixoréu (563 km de Cuiabá). Eleitores e eleitoras podem contar com os serviços das 9h às 16h (horário de Brasília), na Câmara Municipal, localizada na Rua Lázaro Teodoro de Freitas, nº 52, Centro., Entre os serviços oferecidos estão: alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão, transferência, segunda via, regularização de títulos, emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multa eleitoral e, como foco, a coleta biométrica. 

A iniciativa ocorre por meio do cartório da 9ª Zona Eleitoral e faz parte da campanha Biometria 100%, que visa ampliar o cadastramento biométrico em, no mínimo, 98% do eleitorado mato-grossense no ano de 20254. O mutirão procura facilitar o acesso da população aos serviços essenciais da Justiça Eleitoral, além de proporcionar maior praticidade no atendimento. Pessoas de outras Zonas Eleitorais do estado também podem procurar atendimento. 

“A ação visa aumentar o acesso dos eleitores ao cadastramento biométrico, medida indispensável para garantir maior segurança, confiabilidade e transparência ao processo eleitoral. Além disso, contribui para aproximar a Justiça Eleitoral da população, facilitando o atendimento daqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento até a sede do cartório”, declarou o chefe de Cartório da 9ª Zona Eleitoral, Wilian Bezerra Andrade. 

Atualmente, a cobertura biométrica de Mato Grosso alcança 89,9% do eleitorado, que corresponde a 2.274.933 eleitores e eleitoras. O município de Torixoréu possui 3.637 pessoas aptas a votar. Do total, 3.502 (96,3%) já realizaram a coleta biométrica, enquanto 135 (3,7%) pessoas não cadastraram a biometria. 

Documentação necessária 

A maior parte dos serviços requer que o eleitor apresente documento oficial com foto. Para transferência, alistamento eleitoral e regularização do título, também é necessário levar um comprovante de residência atualizado. Na realização do primeiro título, homens maiores de 18 anos também devem mostrar o comprovante de quitação militar. Os documentos apresentados podem ser na versão física ou digital.

Estrutura 

Para atender à população, cinco servidores da Justiça Eleitoral estarão presentes no local. Cada um terá à disposição um kit biométrico, que contém um computador portátil, scanner para coleta biométrica, câmera digital, pad para assinatura e case para ambientação e transporte dos equipamentos. 

Estagiária: Laís Guilherme (sob supervisão do jornalista Anderson Pinho) 

#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada da Câmara Municipal de Torixoréu. A parede foi pintada em cor azul, com telhado, porta e janelas em vermelho. Há uma placa grande, em vermelho e preto, com a frase “Câmara Municipal de Torixoréu-MT”. Também há o símbolo da Justiça Eleitoral na placa.

Fonte: TRE – MT

