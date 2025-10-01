ELEIÇÕES
TRE-MT realiza mutirão de atendimento na Câmara Municipal de Torixoréu
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) promoverá nesta quarta (1º/10) e quinta (2/10) mutirão de atendimento no município de Torixoréu (563 km de Cuiabá). Eleitores e eleitoras podem contar com os serviços das 9h às 16h (horário de Brasília), na Câmara Municipal, localizada na Rua Lázaro Teodoro de Freitas, nº 52, Centro., Entre os serviços oferecidos estão: alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão, transferência, segunda via, regularização de títulos, emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multa eleitoral e, como foco, a coleta biométrica.
A iniciativa ocorre por meio do cartório da 9ª Zona Eleitoral e faz parte da campanha Biometria 100%, que visa ampliar o cadastramento biométrico em, no mínimo, 98% do eleitorado mato-grossense no ano de 20254. O mutirão procura facilitar o acesso da população aos serviços essenciais da Justiça Eleitoral, além de proporcionar maior praticidade no atendimento. Pessoas de outras Zonas Eleitorais do estado também podem procurar atendimento.
“A ação visa aumentar o acesso dos eleitores ao cadastramento biométrico, medida indispensável para garantir maior segurança, confiabilidade e transparência ao processo eleitoral. Além disso, contribui para aproximar a Justiça Eleitoral da população, facilitando o atendimento daqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento até a sede do cartório”, declarou o chefe de Cartório da 9ª Zona Eleitoral, Wilian Bezerra Andrade.
Atualmente, a cobertura biométrica de Mato Grosso alcança 89,9% do eleitorado, que corresponde a 2.274.933 eleitores e eleitoras. O município de Torixoréu possui 3.637 pessoas aptas a votar. Do total, 3.502 (96,3%) já realizaram a coleta biométrica, enquanto 135 (3,7%) pessoas não cadastraram a biometria.
Documentação necessária
A maior parte dos serviços requer que o eleitor apresente documento oficial com foto. Para transferência, alistamento eleitoral e regularização do título, também é necessário levar um comprovante de residência atualizado. Na realização do primeiro título, homens maiores de 18 anos também devem mostrar o comprovante de quitação militar. Os documentos apresentados podem ser na versão física ou digital.
Estrutura
Para atender à população, cinco servidores da Justiça Eleitoral estarão presentes no local. Cada um terá à disposição um kit biométrico, que contém um computador portátil, scanner para coleta biométrica, câmera digital, pad para assinatura e case para ambientação e transporte dos equipamentos.
Estagiária: Laís Guilherme (sob supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada da Câmara Municipal de Torixoréu. A parede foi pintada em cor azul, com telhado, porta e janelas em vermelho. Há uma placa grande, em vermelho e preto, com a frase “Câmara Municipal de Torixoréu-MT”. Também há o símbolo da Justiça Eleitoral na placa.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT participa de reunião com nova Presidência do STF no primeiro dia de gestão
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, participou nesta terça-feira (30.09) de uma reunião com o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. O encontro fez parte da primeira agenda de trabalho do ministro, que convocou presidentes de tribunais de todo o país para um diálogo sobre os rumos e desafios do Poder Judiciário.
“Este diálogo no início da gestão é fundamental. Em Mato Grosso, enfrentamos realidades únicas, desde as grandes distâncias continentais até a necessidade de levar a cidadania a povos originários e comunidades isoladas”, destacou a desembargadora Serly Marcondes Alves. “A cooperação e o alinhamento institucional, a partir de encontros como este, nos dão o suporte necessário para garantir que a democracia chegue com a mesma força a cada canto do nosso estado”.
As reuniões foram solicitadas pelo próprio ministro Fachin, em uma sinalização de que a nova gestão pretende dar atenção à magistratura e aos dilemas estruturais do Judiciário. A iniciativa busca construir uma administração participativa e atenta às particularidades de cada ramo da Justiça e de cada região do Brasil.
A participação da Justiça Eleitoral de Mato Grosso neste primeiro momento da nova gestão do STF reforça o papel ativo do Tribunal no cenário nacional e o compromisso com a construção de um Judiciário forte, coeso e alinhado aos princípios constitucionais.
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Presidente do TRE-MT prestigia posse no STF e destaca alinhamento institucional
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, esteve presente na solenidade de posse do ministro Edson Fachin na Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (29), em Brasília. A participação representa a sintonia da Justiça Eleitoral mato-grossense com as diretrizes da mais alta Corte do país.
“A mensagem de previsibilidade e estabilidade do ministro Fachin ecoa diretamente no trabalho da Justiça Eleitoral. Conduzimos o processo democrático com a missão de garantir a segurança e a legitimidade do voto, e a sintonia com as diretrizes da Corte Superior fortalece nossa atuação no combate à desinformação e na defesa intransigente da Constituição”, afirmou a desembargadora. O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, também esteve presente na solenidade.
Em seu discurso, o ministro Edson Fachin estabeleceu que sua gestão será guiada pela racionalidade, pelo diálogo e pelo discernimento. O objetivo é garantir a previsibilidade nas relações jurídicas e a confiança entre os Poderes, pilares essenciais para o ambiente democrático em que atua a Justiça Eleitoral.
O novo presidente do STF também deu ênfase à aplicação da Constituição com olhar prioritário a grupos historicamente esquecidos, como a população negra, os povos indígenas e as mulheres. A fala ressalta o papel da Justiça na promoção da cidadania plena, fundamento do processo eleitoral.
Desafios comuns e modernização
Fachin listou desafios contemporâneos que também orbitam a atuação da Justiça Eleitoral, como os impactos da transformação digital, a desinformação e o crime organizado. Tais temas são enfrentados de forma contínua pelo TRE-MT, em especial nos períodos de eleição.
A estruturação da transformação digital do Judiciário, com foco na transparência e no acesso do cidadão aos serviços, foi apontada como uma das metas pelo ministro. A proposta converge com as ações de modernização e acessibilidade desenvolvidas pela Justiça Eleitoral para aproximar o eleitorado e ampliar a confiança no sistema.
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
Fonte: TRE – MT
