TRE-MT realiza mutirão em escola de Novo Santo Antônio nos dias 06 e 07/10

Os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral em Mato Grosso serão levados ao eleitorado durante a realização da 7ª edição da Expedição Araguaia-Xingu, cuja primeira fase começa nesta sexta-feira (3) e prosseguirá até o dia 10 de outubro. Cartórios de três Zonas Eleitorais estarão envolvidos nesta e na próxima fase, marcada para novembro. São eles: 15ª (São Félix do Araguaia), 28ª (Porto Alegre do Norte) e 53ª (Querência). Apenas a 26ª (Nova Xavantina) não participará, pois já realizou atendimentos nas localidades de sua competência no mês de agosto.

Idealizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e executada pela Coordenadoria da Justiça Comunitária, a Expedição Araguaia-Xingu é um dos projetos mais expressivos do Poder Judiciário estadual. A iniciativa leva serviços essenciais às comunidades mais distantes do estado, promovendo inclusão social, saúde, cidadania, cultura, conscientização ambiental e acesso à Justiça. Nesta primeira fase da 7ª edição, o projeto contemplará o distrito de São José do Couto, em Campinápolis (a 500 km de Cuiabá), e Bom Jesus do Araguaia (a 800 km da Capital).

“É uma oportunidade de atendimento conjunto aos eleitores das mencionadas regiões, com indiscutível proveito pela Justiça Eleitoral, um relevante mutirão da cidadania. É louvável a iniciativa do TJMT em oferecer serviços variados que elevam as condições de cidadania a todas as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, em particular aquelas pertencentes a comunidades situadas em regiões distantes ou que tenham dificuldade de acesso a centros urbanos mais estruturados”, enalteceu a desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).

A ação é desenvolvida em parceria com diversas instituições, como Justiça Federal, Ministério Público Estadual e Federal, Secretarias do Governo do Estado e gestões municipais, entre outros órgãos. Essa articulação transforma a expedição em um modelo de atuação que pode ser replicado em outras regiões. Nas seis edições anteriores, o projeto já realizou mais de 210 mil atendimentos, consolidando-se como um importante instrumento de aproximação do Judiciário com a sociedade.

Após a primeira fase, em outubro, a segunda etapa da expedição ocorrerá de 3 a 14 de novembro, contemplando as localidades de Jacaré Valente e Veranópolis, em Confresa, e o distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia.

A participação da Justiça Eleitoral na 7ª edição da Expedição Araguaia-Xingu é uma forma de levar serviços ao eleitor e à eleitora, especialmente nesta fase em que o Tribunal Regional Eleitoral atua na ampliação do cadastramento biométrico no Estado, por meio da campanha Biometria 100%. A iniciativa, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), busca estimular o cadastramento biométrico de eleitores ainda este ano, alcançando, no mínimo, 98%.

Além de poder fazer a coleta biométrica, o eleitor ou eleitora terá acesso a serviços como alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio, emissão de segunda via do título de eleitor e guia de recolhimento para pagamento de multas. Os cartórios eleitorais levarão toda a estrutura necessária ao cadastramento biométrico. Para ser atendido, basta levar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado, que podem ser apresentados em versão física ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.

