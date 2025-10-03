ELEIÇÕES
TRE-MT realiza mutirão em escola de Novo Santo Antônio nos dias 06 e 07/10
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) realizará, nos dias 06 e 07 de outubro, um mutirão de atendimento destinado a estudantes e profissionais que atuam na Escola Estadual 29 de Setembro, localizada no município de Novo Santo Antônio (937 km de Cuiabá). A ação ocorrerá na própria unidade escolar, situada na Avenida Santo Antônio, nº 68, Centro, no período noturno, das 19h às 22h.
O objetivo é facilitar o acesso da comunidade escolar aos serviços da Justiça Eleitoral. Atualmente, estudam na unidade 64 jovens, que cursam o Ensino Médio regular. São estudantes que têm entre 15 e 17 anos de idade. Pessoas que completarem 16 anos até maio do próximo ano podem realizar o alistamento eleitoral e exercer o direito ao voto.
Durante o mutirão, serão oferecidos os seguintes atendimentos: alistamento eleitoral (primeira via do título de eleitor); revisão de dados cadastrais; transferência de domicílio eleitoral; expedição de segunda via do título; emissão de certidões e guias para pagamento de multas eleitorais; consulta da situação eleitoral e coleta biométrica.
De acordo com o edital assinado pelo juiz eleitoral em substituição da 15ª Zona Eleitoral, Caio Almeida Neves Martins, a medida segue as determinações do Provimento nº 5/2021/CRE-MT e busca garantir que alunos e servidores da instituição tenham acesso aos serviços da Justiça Eleitoral de forma prática e organizada.
A partir dos 16 anos, o jovem já pode votar. Embora o voto seja facultativo até os 18 anos, o exercício estimula a participação ativa na democracia. Para usufruir da maioria dos serviços eleitorais, é preciso levar o documento oficial com foto. Para realizar o primeiro título, transferência e regularização, também é necessário apresentar o comprovante de residência atualizado. Em caso de alistamento eleitoral, homens maiores de 18 anos também devem mostrar o comprovante de quitação militar.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um grupo de jovens em uma sala. Em destaque, duas garotas interagem com uma urna eletrônica: uma delas está apertando os botões enquanto a outra observa atenta. Ao fundo, outros jovens acompanham a atividade, que é uma demonstração sobre o processo de votação.
Fonte: TRE – MT
Justiça Eleitoral participa da 7ª Expedição Araguaia-Xingu do Judiciário mato-grossense
Os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral em Mato Grosso serão levados ao eleitorado durante a realização da 7ª edição da Expedição Araguaia-Xingu, cuja primeira fase começa nesta sexta-feira (3) e prosseguirá até o dia 10 de outubro. Cartórios de três Zonas Eleitorais estarão envolvidos nesta e na próxima fase, marcada para novembro. São eles: 15ª (São Félix do Araguaia), 28ª (Porto Alegre do Norte) e 53ª (Querência). Apenas a 26ª (Nova Xavantina) não participará, pois já realizou atendimentos nas localidades de sua competência no mês de agosto.
Idealizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e executada pela Coordenadoria da Justiça Comunitária, a Expedição Araguaia-Xingu é um dos projetos mais expressivos do Poder Judiciário estadual. A iniciativa leva serviços essenciais às comunidades mais distantes do estado, promovendo inclusão social, saúde, cidadania, cultura, conscientização ambiental e acesso à Justiça. Nesta primeira fase da 7ª edição, o projeto contemplará o distrito de São José do Couto, em Campinápolis (a 500 km de Cuiabá), e Bom Jesus do Araguaia (a 800 km da Capital).
“É uma oportunidade de atendimento conjunto aos eleitores das mencionadas regiões, com indiscutível proveito pela Justiça Eleitoral, um relevante mutirão da cidadania. É louvável a iniciativa do TJMT em oferecer serviços variados que elevam as condições de cidadania a todas as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, em particular aquelas pertencentes a comunidades situadas em regiões distantes ou que tenham dificuldade de acesso a centros urbanos mais estruturados”, enalteceu a desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).
A ação é desenvolvida em parceria com diversas instituições, como Justiça Federal, Ministério Público Estadual e Federal, Secretarias do Governo do Estado e gestões municipais, entre outros órgãos. Essa articulação transforma a expedição em um modelo de atuação que pode ser replicado em outras regiões. Nas seis edições anteriores, o projeto já realizou mais de 210 mil atendimentos, consolidando-se como um importante instrumento de aproximação do Judiciário com a sociedade.
Após a primeira fase, em outubro, a segunda etapa da expedição ocorrerá de 3 a 14 de novembro, contemplando as localidades de Jacaré Valente e Veranópolis, em Confresa, e o distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia.
A participação da Justiça Eleitoral na 7ª edição da Expedição Araguaia-Xingu é uma forma de levar serviços ao eleitor e à eleitora, especialmente nesta fase em que o Tribunal Regional Eleitoral atua na ampliação do cadastramento biométrico no Estado, por meio da campanha Biometria 100%. A iniciativa, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), busca estimular o cadastramento biométrico de eleitores ainda este ano, alcançando, no mínimo, 98%.
Além de poder fazer a coleta biométrica, o eleitor ou eleitora terá acesso a serviços como alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio, emissão de segunda via do título de eleitor e guia de recolhimento para pagamento de multas. Os cartórios eleitorais levarão toda a estrutura necessária ao cadastramento biométrico. Para ser atendido, basta levar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado, que podem ser apresentados em versão física ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra um pôr do sol sobre um rio cercado por vegetação, com o logotipo colorido da “Expedição Araguaia-Xingu” em destaque ao centro. Abaixo do símbolo, aparece a inscrição “2025 – VII Edição”, indicando a realização da sétima edição do evento neste ano.
Fonte: TRE – MT
Justiça Eleitoral de Mato Grosso empossa dois novos juízes-membros substitutos
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, deu posse nesta quinta-feira (2) a dois novos magistrados da instituição: os juízes-membros substitutos Francisco Ney Gaíva, na categoria juiz de Direito, e Flávio Fraga e Silva, na categoria juiz federal. A assinatura do termo de posse ocorreu no gabinete da desembargadora e contou com as presenças do juiz auxiliar da Presidência, Luís Aparecido Bortolussi Júnior; do diretor-geral do TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo; e da assessora da Presidência, Sueli Sanae Shimada.
A desembargadora deu boas-vindas aos novos integrantes, apresentou dirigentes e a estrutura da instituição. Também destacou a importância da Justiça Eleitoral para a democracia brasileira e os desafios dos magistrados na atuação judiciária. “É uma satisfação tê-los conosco. Os senhores são nossos colegas. A presença de Vossas Excelências enriquece esta Corte, fortalecendo o compromisso da Justiça Eleitoral com a democracia, a cidadania e a prestação jurisdicional célere e eficiente”, ressaltou.
Flávio Fraga e Silva agradeceu a acolhida e reforçou a relevância do papel da Justiça Eleitoral como braço do Judiciário brasileiro. Lembrou que a instituição exerce uma função primordial na sociedade e que, em muitos países, o voto — o direito de votar e de ser votado — não é organizado por uma justiça independente, como ocorre no Brasil.
“O juiz ter essa independência, essa imparcialidade, poder tratar todo esse processo de forma justa e dar a vitória realmente àquele que a população escolheu é uma dádiva, um grande presente. Meu intuito é colaborar com análises jurídicas e julgamentos que sempre busquem preservar o direito do cidadão de escolher seus representantes. É o papel do povo e do seu voto que deve prevalecer, mesmo naqueles casos em que a Justiça Eleitoral precise intervir, mas sempre para garantir que, no final, a vontade popular prevaleça”, afirmou.
Francisco Ney Gaíva manifestou satisfação diante do novo desafio na carreira e disse que os próximos dois anos serão de grande aprendizado e dedicação ao Sistema Judiciário Eleitoral. Ele explicou que sua motivação para atuar no TRE-MT decorre da experiência no segmento como juiz em Brasnorte, Campo Verde, Jaciara e São José do Rio Claro, tendo passado por mais de nove comarcas.
“Na verdade, em praticamente 20 anos, trabalhei em eleições por saber, por conhecer e por entender como funciona o TRE-MT. É uma função muito importante que um dia almejava exercer. Agora, iniciamos como juiz substituto, mais um passo dentro do sistema da Justiça Eleitoral, que sempre foi transparente, ágil e aberto. A Justiça Eleitoral já demonstra há décadas seu compromisso com a transparência e o fortalecimento da democracia”, avaliou.
Flávio Fraga e Silva é natural de Rio Branco (AC) e atualmente atua na Seção Judiciária de Mato Grosso. Foi promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso, exercendo a função de promotor eleitoral titular da 50ª Zona Eleitoral de Nova Monte Verde e também de promotor eleitoral substituto nas Zonas Eleitorais da 24ª (Alta Floresta) e da 50ª (Nova Monte Verde).
Francisco Ney Gaíva é natural de Cuiabá e ingressou na magistratura em 2004. Sua primeira atuação na Justiça Eleitoral mato-grossense foi como juiz eleitoral substituto na 60ª Zona Eleitoral, em Campo Novo do Parecis, em 2006. Atuou ainda como juiz eleitoral titular na 56ª ZE (Brasnorte), 48ª ZE (Cotriguaçú), 12ª ZE (Campo Verde) e 14ª ZE (Jaciara).
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra cinco pessoas em pé, alinhadas lado a lado em um ambiente interno com piso de mármore preto e branco e paredes claras. Quatro homens, vestidos com ternos escuros, gravata e sapatos sociais, ladeiam uma mulher ao centro, que usa blusa azul e saia longa verde. Ao fundo, há uma janela com persianas amarelas e uma porta de madeira aberta à direita. O cenário transmite formalidade, sugerindo um encontro institucional ou solenidade.
Fonte: TRE – MT
Prefeita é homenageada durante aniversário de 39 anos do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros
Rede de saúde do Pará receberá R$ 240 milhões em novos investimentos
Hospitais privados e filantrópicos de sete estados vão ampliar atendimento aos pacientes do SUS pelo Agora Tem Especialistas
Ministério da Saúde incorpora teste para diagnóstico de histoplasmose no SUS
Força Tática prende faccionado e recupera mais de R$ 11 mil furtados de agência bancária
Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional prenderam um homem faccionado, de 41 anos, por furto, receptação e...
Polícia Civil prende homem pelo crime de furto em Peixoto de Azevedo
A Polícia Civil, por meio da delegacia de Peixoto de Azevedo, cumpriu, na manhã desta quinta-feira (2.10), mandado de prisão...
Polícia Civil prende grupo que estava cometendo furtos em comércios em Várzea Grande
A Polícia Civil, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu, nessa quinta-feira (2.10),...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
