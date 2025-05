Trecho da Av. Miguel Sutil será alargado para melhorar fluidez no trânsito

Um trecho de aproximadamente 350 metros da Avenida Miguel Sutil, nas imediações do viaduto da rodoviária de Cuiabá sentido Avenida Fernando Corrêa, será interditado para o tráfego de veículos, nesta quinta-feira (1º).

A interdição compreende o perímetro próximo à entrada do bairro Araés até o início do viaduto da Avenida do CPA, no sentido citado, onde será realizado o alargamento da pista, usando o canteiro central. Ele será arrancado e receberá a malha viária para dar lugar a uma terceira pista visando melhorar a fluidez do trânsito. Na sexta-feira, (2), o trânsito deverá estar totalmente liberado.

“Vamos aproveitar o feriado que o trânsito é mais escasso para executar esse serviço. Foi um entendimento entre a Semob e o pessoal do Complexo Leblon, uma vez que possibilitará a fluidez do trânsito neste local”, pontuou o diretor de trânsito da Semob, Pedro César Gonçalves.

A orientação é para que os motoristas sejam pacientes, e por conta do feriado, busquem rotas alternativas. “As rotas alternativas são sempre a melhor opção, mesmo quando as pistas estiverem liberadas. Ajudam a diminuir os impactos no trânsito”, alertou o diretor.

O canteiro deve ser reimplantado após a conclusão das obras da trincheira, que estão em andamento pelo Governo do Estado.

#PraCegoVer

A foto mostra parte do trajeto que será interditado na Avenida Miguel Sutil, em horário movimentado com caminhão e carros na extensão da via.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT