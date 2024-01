Para garantir a segurança no trânsito dos participantes que irão tomar as ruas de Cuiabá durante a 39ª Corrida de Reis, a ser realizada na manhã deste domingo, dia 14, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informa quanto à interdição de vias e reforça que o monitoramento pelas equipes é realizando no intento de garantir a fluidez no trânsito. A Praça das Bandeiras e seus arredores começaram a ser preparados para o evento desde ontem, quarta-feira (10), e permanecerão com o trânsito interrompido até o dia da prova. O painel móvel da Semob está no local e orienta aos condutores quanto ao desvio disponível.

Nesta sexta-feira (12), a Avenida do CPA, no sentido centro, também passará por essas interdições até às 22h deste domingo.

A Avenida Dr. Paraná e a Ponte Sérgio Motta, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, serão interditadas a partir desta sexta-feira (12), às 22h. O trânsito voltará ao normal ao término da corrida no domingo, às 12h.

O diretor de trânsito da Semob, Michel Diniz, explica que toda e qualquer interdição traz reflexos e alterações no fluxo, mas para manter a segurança e a ordem, 150 agentes de trânsito estão realizando uma força-tarefa para monitorar e operar o tráfego, principalmente nos horários de pico, ao longo destes dias que antecedem a prova e, especialmente, no dia da realização de uma das corridas de rua mais famosas do Brasil.

Período de interdições em Cuiabá

Av. do CPA, Praça das bandeiras sentido Centro: das 22h do dia 10/01/2024 (quarta-feira) até às 22h do dia 14/01/2024 (domingo).

Av. do CPA, Praça das bandeiras descida lateral: das 22h do dia 12/01/2024 (sexta-feira) até às 22h do dia 14/01/2024 (domingo).

Av. do CPA, Praça das bandeiras, sentido bairro: das 22h do dia 12/01/2024 (sexta-feira) até às 22h do dia 14/01/2024 (domingo).

Av. do CPA, desde Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), até Junta Comercial: das 22h do dia 12/01/2024 (sexta-feira) até às 22h do dia 14/01/2024 (domingo).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT