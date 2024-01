Trecho da MT-251 no Portão do Inferno permanecerá fechado até as 14h desta quinta-feira (04)

Acaba nesta quinta-feira (04.01), às 16h, o período de inscrição para o concurso público da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) que oferece 140 vagas para técnicos administrativos de nível médio, médio técnico e superior. As inscrições estão acontecendo exclusivamente pela internet.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/especialidade, unidade de lotação e cidade de realização das provas. A taxa é de R$ 80 para os cargos Médio e Médio Técnico e de R$ 100 para os cargos de Nível Superior, e o pagamento pode ser efetuado até o dia 8 de janeiro.

Todos os horários que constam no edital são no fuso de Mato Grosso.

O Edital nº 01/2023, de 30 de novembro de 2023, prevê vagas em cadastro de reserva com possibilidade de lotação, em atendimento à demanda de todos os 13 câmpus e Sede Administrativa da Universidade. Há reserva de vagas para Pessoas com Deficiências (PCD) e pessoas negras (as especificidades podem ser conferidas no item 3 do edital).

O salário inicial para os cargos de Nível Superior é de R$ 7.241,49, para Nível Médio/Técnico é de R$ 4.470,43 e para Nível Médio, R$ 3.887,33, com carga horária

Provas

As provas serão aplicadas no dia 03 de março de 2024, nas cidades de Cáceres, Cuiabá, Nova Xavantina, Sinop e Tangará da Serra. O local deve ser selecionado no momento da inscrição.

O concurso terá provas objetivas, para todos os cargos/especialidades, de caráter eliminatório e classificatório, bem como Avaliação de Títulos para os cargos de Nível Superior e Nível Médio Técnico.

Os conteúdos programáticos, pré-requisitos para cada cargo, devem ser conferidos no edital. Todas as etapas do concurso serão executadas pela Fundação Cesgranrio.

Vagas por nível de escolaridade

Nível Superior: são 10 vagas para Administrador, Advogado, Analista de Sistemas, Assistente Social, Contador, Museólogo, Psicólogo, Publicitário e Químico. Estas vagas são exclusivas para atuação na Sede Administrativa da Unemat, localizada em Cáceres (MT).

Nível Médio Técnico: Editor de Imagens, Técnico em Agropecuária, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Laboratório e Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível Médio: cargo de Agente Universitário, que tem como pré-requisito possuir Nível Médio, e serão distribuídas conforme demanda dos câmpus.