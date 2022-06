Trecho da Rua Estevão de Mendonça será interditado para obras

Um trecho da Rua Estevão de Mendonça, no bairro Duque de Caxias, será interditado a partir de quinta-feira (16). A Concessionária Águas Cuiabá realizará melhoria na rede de abastecimento de água. A Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, no mesmo período irá realizar a renovação no sistema de drenagem pluvial da região. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) já sinalizou o local com faixas e também disponibilizará um painel móvel alertando os motoristas. A avenida Senador Filinto Muller, excepcionalmente, no período de obras, será utilizada com trecho em dois sentidos para atendimento ao trágefo.

A ação conjunta estará concentrada no trecho situado entre a Avenida Dom Bosco e a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no prazo de duas semanas. Os trabalhos serão realizados das 7h às 18h e no período noturno, a via estará parcialmente liberada para o tráfego de veículos.

O trecho que receberá nova etapa de obras necessitará ser interditado, ficando liberada apenas a passagem de veículos de moradores da localidade, sob a orientação dos agentes de trânsito.

“São 178 residências e 28 estabelecimentos comerciais. Sabemos que os trabalhos influenciarão a rotina da comunidade, mas pedimos a compreensão de todos, lembrando que os impactos são momentâneos e os ganhos, perenes.Vamos trabalhar junto e fiscalizar de perto”, declara o vice-prefeito e secretário de Obras do Município, José Roberto Stopa. (Com informações da assessoria da Águas Cuiabá).