Cuiabá
Trecho é liberado após conclusão de obra do governo do Estado
A Prefeitura de Cuiabá informa que o trânsito na Avenida Miguel Sutil, em frente à loja Todimo Home Center, foi liberado na tarde deste sábado (23).
No local, foi feita uma obra – lançamento de vigas para a construção de uma nova passagem de nível – relacionada ao projeto de engenharia do Complexo Viário Jardim Leblon, patrocinada pelo governo do Estado.
Com a liberação, os veículos poderão trafegar nos dois sentidos da via pública. “Houve uma atenção redobrada pela Secretaria de Mobilidade Urbana para liberação da Avenida Miguel Sutil e permitir que o tráfego de veículos seja facilitado”, explica o diretor de trânsito da Prefeitura de Cuiabá, Pedro César Gonçalves.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra o texto é uma foto aérea da Avenida Miguel Sutil, destacando obras na via pública.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Primeira-dama se une à luta contra o câncer infantil no McDia Feliz
A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, participou neste sábado (23) do lançamento oficial da campanha McDia Feliz 2025, realizado no McDonald’s do Pantanal Shopping, com programação simultânea também na unidade da Avenida do CPA.
O convite para a mobilização foi feito nesta semana pelo vice-presidente fundador da AACC-MT, Benildes Aureliano Firmo, que entregou lembranças confeccionadas pelas próprias crianças atendidas e reforçou o chamado à solidariedade. Neste ano, o McDia Feliz vai beneficiar 75 projetos em 48 instituições, entre elas a AACC-MT.
“É uma honra poder participar desse momento. A gente sabe que a parceria é o que move o mundo. O trabalho da AACC é algo que vamos conhecendo e admirando cada vez mais. É tão importante quando existem pessoas com uma causa no coração que fazem aquilo que o poder público, muitas vezes, não consegue alcançar. Quero agradecer a todos os voluntários que se doam para uma causa tão bonita”, afirmou a primeira-dama.
Samantha também reforçou o caráter solidário da campanha e fez um convite especial ao público: “Hoje estão todos liberados da dieta! Vamos comer Big Mac! Porque o mais importante é a união, o carinho e a presença de cada um. Isso, com certeza, faz a diferença na vida de muitas crianças”, completou.
A diretora de voluntariado da AACC-MT, Flávia Nascimento, destacou o apoio recebido da administração municipal por meio do Núcleo de Apoio à Primeira-dama: “Ficamos muito felizes com a presença da primeira-dama Samantha representando a Prefeitura neste momento. Tive a oportunidade de conhecê-la, trocar informações, e somos muito gratos pela disposição da Prefeitura em participar desta campanha e fazer parte da história da instituição”, disse.
Em Cuiabá, a AACC-MT oferece acolhimento e assistência a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, além de suas famílias. Ao longo de sua trajetória, já atendeu mais de 800 pacientes. Atualmente, cerca de 425 estão em acompanhamento, em um processo que inclui exames, quimioterapia e avaliações de cura.
“A AACC é uma casa de apoio. A criança vem para Cuiabá, faz o tratamento e fica hospedada na instituição durante esse período. Nosso trabalho só é possível com a colaboração da sociedade. Hoje, além do Big Mac, também é possível ajudar adquirindo camisetas e garrafinhas vendidas nos pontos da campanha”, explicou Flávia Nascimento.
Como ajudar
As pessoas podem contribuir comprando um Big Mac, camisetas ou garrafinhas, disponíveis no Shopping Pantanal e na loja da Avenida do CPA. Cada voucher custa R$ 20,00 e pode ser trocado por um Big Mac em qualquer restaurante participante. A campanha acontece hoje até as 22h, acompanhando o horário de funcionamento das lojas.
Os recursos arrecadados são destinados a ações como aquisição de equipamentos hospitalares, melhorias em ambientes de tratamento, capacitação profissional, diagnóstico precoce e acolhimento integral.
#PraCegoVer
Imagem mostra a primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, ao lado de representantes da ACCMT, durante o evento de lançamento da campanha solidária.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cães são adotados em feira da Prefeitura de Cuiabá
A Diretoria de Bem Estar Animal, da Prefeitura de Cuiabá, realizou na manhã de sábado (23) uma feira de doação de animais. O evento foi realizado no estacionamento da loja “G”, localizada na Avenida Miguel Sutil em Cuiabá.
No total, foram 15 cachorros disponibilizados para adoção. A diretora Morgana Erns explica que o animal adotado já é devidamente vacinado e vermifugado, ou seja, livre de carrapatos.
“É um processo que incentiva o amor e a voluntariedade. Durante a semana, a diretoria de Bem Estar Animal está aberta para qualquer interessado na adoção de um cachorro”, disse.
A Diretoria de Bem Estar Animal está localizada na Avenida Mario Palma, bairro Ribeirão do Lipa. Informações também poderão ser solicitadas pelo WhatsApp (65) 9 9207-4318
A próxima feira de adoção será realizada no dia 5 de setembro, no estacionamento do Supermercado Comper, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a popular Avenida do CPA.
Adoção
O técnico em fibróptica Weliton José Marcante adotou um cachorro vira lata durante a feira de adoção. Ele explica que, junto com a esposa Vitória Regina Ribeiro, tiveram conhecimento da adoção pelas redes sociais.
“Já temos um cachorrinho em casa e agora queremos um companheiro. Gosto muito de cachorros. É uma alegria tê-los em casa”, revelou.
A vendedora Rosenilde Pereira dos Santos adotou uma cachorra descente da raça chow chow, ressaltando seu amor pelos animais.
“Gosto muito de cachorro e estou me programando para morar em um sítio em Tangará da Serra com meu marido. Vou levá-la como uma nova integrante da família que vai alegrar o ambiente”, disse.
#PraCegoVer
A foto exibe um casal posando para um registro fotográfico. A mulher está segurando uma cadela recém adotada. Ao lado, está um homem que exibe um urso de pelúcia na mão de cores marrons claro e verde.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Polícia Civil cumpre mandado e prende advogado em Juína
Um advogado investigado por violência doméstica contra a ex-mulher foi preso pela Polícia Civil, neste sábado (23.8), no município de...
Polícia Civil desarticula ponto de venda de drogas em Nobres
Um homem envolvido com o comércio de entorpecentes no município de Nobres foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (22.8),...
Polícia Civil deflagra 4ª fase da Operação Eclipse em Água Boa
A Polícia Civil deflagrou nesta semana no município de Água Boa, a 4ª fase da Operação Eclipse, visando desarticular organizações...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
