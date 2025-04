Trecho na MT-473 ficará interditado a partir desta terça-feira (8)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) divulgou, nesta segunda-feira (07.4), a lista de candidatos convocados para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) do processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para os cargos de Soldado BM de Saúde Temporário (perfil enfermeiro) e Soldado BM de Saúde de Segunda Classe Temporário (perfil técnico de enfermagem). Confira a lista dos convocados.

Ao todo, foram convocados 244 candidatos classificados na fase de Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. Desses, 180 foram chamados para Cuiabá (90 enfermeiros e 90 técnicos de enfermagem), 32 para Chapada dos Guimarães (16 enfermeiros e 16 técnicos de enfermagem) e 32 para Poconé (16 enfermeiros e 16 técnicos de enfermagem).

O TAF será realizado nos dias 12 e 13 de abril, em Cuiabá, para todos os candidatos. Os exercícios exigidos na avaliação física serão: corrida de 12 minutos, flexão de braço, abdominal remador e teste de agilidade. A avaliação física será aplicada para ambos os cargos, com índices exigidos para aprovação conforme o sexo do candidato. Essa fase do processo seletivo tem caráter eliminatório.

No dia 12 de abril, o teste será aplicado na pista de atletismo do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro. Já no dia 13 de abril, a aplicação ocorrerá na Associação Recreativa do bairro Coophamil. A abertura dos portões será às 6h e o fechamento às 6h30, impreterivelmente.

Os candidatos aprovados no TAF seguirão para as próximas etapas, que incluem Exames Médico-Odontológicos e a Investigação Social e Documental. A segunda etapa do processo seletivo consistirá na realização do Curso Básico de Soldado Temporário.

A remuneração para o cargo de Soldado BM de Saúde de Segunda Classe Temporário (perfil técnico de enfermagem) será de R$ 3.602,23, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 486,14. Para o cargo de Soldado BM de Saúde Temporário (perfil enfermeiro), a remuneração será de R$ 6.003,71, também com direito ao mesmo auxílio-alimentação.

A jornada de trabalho seguirá o regime dos militares estaduais, podendo ser cumprida por escala em serviço operacional ou por expediente administrativo diário.

Fonte: Governo MT – MT