SEGURANÇA
Três adolescentes são conduzidas à delegacia por falsa comunicação de crime
Em Primavera do Leste, a Polícia Civil apreendeu três adolescentes por cometerem ato infracional análogo à falsa comunicação de crime. A ação ocorreu nesta sexta-feira (15.8), no bairro Primavera III.
Informações levantadas pela equipe policial são de que as três menores são amigas e estariam utilizando um código de socorro para reportar falsa comunicação de crime aos agentes policiais de segurança. A ação é popularmente conhecida como “trote” e gera inúmeros prejuízos ao serviço público de segurança pública.
A dinâmica das menores era ligar para o serviço de emergência 197, informando que estavam sendo vítimas de violência doméstica. Elas ligavam “pedindo pizza”, como um código para pedido de socorro, utilizado por vítimas de agressão no contexto de violência doméstica.
Em razão disso, acreditando na gravidade da ocorrência, os investigadores plantonistas deixaram a central de flagrantes, retardando procedimentos de réus presos para atender a ocorrência falsa, gerando prejuízo ao trabalho policial interno.
De acordo com os policiais, as linhas 197 ficaram ocupadas durante trotes, impedindo recebimento de denúncias legítimas. Além disso, equipes policiais foram mobilizadas desnecessariamente, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, causando prejuízos para o serviço público.
Conforme os profissionais, uma tarde inteira foi consumida em diligências para capturar as menores, que foram conduzidas à delegacia para os devidos procedimentos legais cabíveis.
Trote é crime
O trote, no contexto de serviços de emergência, refere-se a ligações falsas ou informações enganosas que são comunicadas aos serviços de segurança pública (como polícia, bombeiros e ambulâncias).
No Brasil, passar trotes para serviços de emergência é considerado crime, com pena de detenção de um a seis meses ou multa.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Após agressão e perseguição, homem procura Polícia Civil e consegue ordem judicial para que ex-namorada não se aproxime
A Polícia Civil conseguiu, nesta semana, uma medida cautelar contra uma mulher de 30 anos, acusada de dano, lesão corporal, perseguição e ameaças contra o ex-namorado, de 39 anos. A pedido da 1ª Delegacia de Polícia do Centro de Várzea Grande, diante da ameaça à integridade física da vítima, a mulher foi proibida de manter contato com ele por qualquer meio.
O caso passou a ser acompanhado pela Polícia Civil no dia 15 de julho, quando o homem procurou a delegacia para denunciar que estava sendo perseguido pela namorada, que também o estava ameaçando, o havia agredido e danificado seu carro. Ele foi ouvido e relatou que os problemas começaram no início do relacionamento.
Segundo relato da vítima, no dia 26 de abril, quando o casal tinha dois meses de relacionamento, durante uma crise de ciúmes, a suspeita apontou uma faca para o namorado, danificou o carro dele e quebrou a chave.
Em 19 de junho, os dois foram a uma festa de aniversário e, durante a madrugada, em uma nova crise de ciúmes, a suspeita tentou quebrar o carro do namorado mais uma vez, quando iam embora. A namorada também mordeu a mão da vítima ao ponto de ser necessário buscar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Já no dia 15 de julho, quando a vítima procurou a polícia pela primeira vez, o casal estava na casa da mulher quando, em uma nova discussão por ciúmes, a suspeita pegou uma faca para agredir o então namorado, que teve que sair correndo da casa.
Ele conseguiu se esconder em seu carro, mas antes derrubou um espelho que estava encostado e quebrou, e a mulher, que corria atrás dele, acabou se machucando com os cacos.
Perseguição
Já no dia 18 de julho, ele retornou à Central de Flagrantes de Várzea Grande dizendo que a namorada havia mordido sua mão direita e estava lhe enviando mensagens no WhatsApp insistentemente. Ele foi submetido a exame de corpo de delito para comprovar a lesão na mão.
Os dois trabalhavam no mesmo local, mas a suspeita estava de férias. Ainda assim, ela estava indo à empresa para tentar contato com o namorado. A vítima também afirmou que a suspeita o ameaçou por mensagens dizendo que iria “acabar com a vida dele” e que “sabia onde encontrá-lo”.
Diante da gravidade das ameaças, lesão corporal, perseguição e dano, o homem manifestou o desejo de representar criminalmente contra a namorada e pediu ao delegado Gerson Vinicius Pereira que encontrasse, judicialmente, uma forma para que ela não pudesse mais entrar em contato com ele.
Medidas cautelares
O delegado Gerson Vinicius Pereira entrou com pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, alegando que a ameaça à integridade física da vítima era explícita, visto que a agora ex-namorada vinha o perseguindo, havia lhe causado uma lesão grave na mão e o ameaçado com uma faca por mais de uma vez.
“Embora a Lei Maria da Penha tenha sido criada para proteger a mulher, o princípio constitucional da isonomia (art. 5o, I, CF) e a necessidade de proteção à vítima em contexto de relacionamento íntimo de afeto, independentemente do gênero, autorizam a aplicação analógica de seus mecanismos protetivos ao homem. A violência e a perseguição praticadas pela requerida ocorreram em razão de um relacionamento íntimo, caracterizando a violência doméstica em seu sentido amplo”, destacou o delegado em seu pedido.
Pereira requereu que o caso fosse analisado sob a ótica de uma proteção especial e que a análise deveria ser focada na existência da violência e risco, não do gênero do agressor ou da vítima.
Decisão
O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de medidas cautelares representadas pelo delegado Gerson Vinicius Pereira, para que a suspeita não possa mais entrar em contato com o ex-namorado por qualquer meio, para assim evitar mais conflitos, e que seja obrigada a permanecer distante. Apesar de frisar que o caso não poderia ser julgado com base na Lei Maria da Penha.
Diante disso, o juiz Hugo José Freitas da Silva, do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, determinou a imposição da medida cautelar em que a suspeita ficou proibida de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, aplicativos de mensagens, telefonemas, redes sociais, correspondência ou interpessoalmente, direta ou indiretamente.
Vítima e suspeita foram notificados nessa quinta-feira (14.8). Se ela descumprir a ordem judicial, pode ser presa.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe de morte com uma faca
Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 30 anos, suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe, de 51 anos, de morte com uma faca, nesta sexta-feira (15.8), em Rondonópolis (220 km de Cuiabá. A vítima contou já ter sofrido situações semelhantes dias anteriores.
Os policiais militares localizaram a vítima, que reside no bairro Vila Operária. À PM, ela ressaltou que seu filho estava armado com um faca e, sem motivo aparente, passou a proferir diversas ameaças de morte contra ela.
Durante o atendimento à vítima, o denunciado retornou à casa da vítima. Ao ser abordado pelos policiais militares, o suspeito passou a desacatar as equipes e apresentar resistência. Na ação, foi necessário utilização de arma não letal teaser para conter o suspeito.
Ao ser detido, ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e posteriormente à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
O suspeito é monitorado por meio de tornozeleira eletrônica e já possui passagens criminais por direção perigosa de veículo em via pública e receptação.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
