Três dias após início do ano letivo em Cuiabá, estudantes reiniciam práticas terapêuticas

Três dias após o início do ano letivo na rede pública municipal de Educação de Cuiabá, 100 dos 203 estudantes com deficiência atendidos pelo projeto de Equoterapia já retomaram as sessões de terapia. As demais crianças, devem retomar as sessões nos próximos dias, após conclusão da avaliação dos atendimentos. O chamamento dos alunos teve inicio a partir do dia 1º de fevereiro.

A coordenadora técnica de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, Elijane Gonçalves Lopes, explicou que no início do ano, a Coordenadoria de Educação Especial, analisou os relatórios encaminhados pelos haras responsáveis pelos atendimentos. “À medida que as equipes multidisciplinares, formadas por psicólogas, fonoaudiólogas e psicopedagogas da Secretaria de Educação forem concluindo as análises dos relatórios encaminhados pelo haras, eles entram em contato com os pais ou responsáveis, para que encaminhem seus filhos para as sessões”, explicou.

De acordo com Elijane Gonçalves, as análises estão previstas em contrato e são necessárias. “A Secretaria Municipal de Educação analisa os relatórios para adequar o atendimento às necessidades das crianças e melhorar o serviço prestado aos estudantes que possuem recomendação médica para a terapia”, ressaltou.

A coordenadora disse que a Secretaria Municipal de Educação nunca cancelou o atendimento de Equoterapia. “No período de recesso escolar, a equipe da Coordenadoria de Educação Especial analisou os relatórios a fim de avaliar as habilidades desenvolvidas por cada estudante e fazer as intervenções necessárias”, destacou.

O Projeto de Equoterapia atende estudantes da rede, com diferentes patologias, entre elas Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, Deficiências Múltiplas e outras.

CAD

Sobre a atuação de cuidadores junto às crianças com deficiência nas unidades educacionais, a coordenadora técnica disse que atualmente, a rede pública municipal de educação possui aproximadamente 1.500 estudantes matriculados.

“Os estudantes matriculados na rede até o dia 15 de janeiro, que necessitam dos cuidados desse profissional, já estão sendo atendidos”, disse Elijane Gonçalves. Ao todo, 1.100 crianças que já eram acompanhadas por CAD nas unidades educacionais do Município e as matriculadas até essa data, já estão sendo atendidas por esse profissional.

Os estudantes matriculados após o dia 15 de janeiro, estão passando pela triagem avaliativa que compreende a entrega por parte dos pais ou responsáveis dos laudos e avaliação das equipes multidisciplinares. “À medida que a triagem avaliativa é concluída, e verificada a necessidade de acompanhamento de cuidadora, a profissional é encaminhada à unidade onde a criança está matriculada”, ressaltou Elijane Gonçalves.

Na rede pública municipal de ensino atuam 711 Cuidadores de Alunos com Deficiência (CAD) e, dependendo da patologia da criança, esse profissional acompanha até dois estudantes nas atividades escolares.

As Cuidadoras de Alunos com Deficiência recebem formação para que exerçam suas atividades. Este ano, participaram de um ciclo de formação durante a realização da Semana Pedagógica 2023, visando a preparação para o atendimento aos estudantes. Ao longo do ano, participam de outras formações. Nas unidades sua atuação é supervisionada.