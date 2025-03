Três estudantes da rede estadual são eleitos para o Parlamento Juvenil do Mercosul

Três estudantes da Rede Estadual de Ensino foram eleitos no pleito do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) e foram classificados para representar Mato Grosso na etapa nacional, em Brasília (DF), de 26 a 30 de maio. A votação ocorreu pela internet com os próprios candidatos fazendo campanha aos amigos e familiares.

Os mais votados ganharam de acordo com o seu projeto e vídeo de campanha 2025: “A integração regional e as mudanças climáticas”. A votação ocorreu pela internet.

Em 1º lugar, com o projeto “Juventude e Sustentabilidade: Iniciativas locais para mudanças globais”, João Manoel Bolognani, da Escola Estadual Cora Coralina, em Pontes e Lacerda, contabilizando 643 votos.

Em seguida, foram classificados Wellita Caroline de Almeida, da Escola Estadual Mario Spinelli, em Barra do Bugres com o projeto “Plantando para o Futuro: A integração regional e as mudanças climáticas”, com 456 votos; e Giovane Prisco Rodrigues, da Escola Estadual Júlio Muller, com 300 votos, pelo projeto “Matas ciliares, ação educacional a fim de mitigar os problemas ambientais em Comodoro-MT”.

Agora, eles concorrem a etapa nacional e, se classificados, vão para a etapa internacional, em Foz do Iguaçu, de 11 a 13 de agosto. Essa etapa contará com a participação de estudantes representantes das províncias, departamentos ou estados dos países membros do Mercosul.

Os candidatos eleitos receberão, a partir desta quarta-feira (12.3), um e-mail com as instruções sobre o envio de documentação suplementar para a compra de passagens e reserva de hospedagem para a estadia em Brasília. Todo custo será responsável pelo Ministério da Educação (MEC).

O programa é uma iniciativa do Setor Educacional do Mercosul, que proporciona aos jovens estudantes de redes públicas dos países-membros e associados um espaço de encontro e diálogo, incentivando o protagonismo juvenil para a geração de propostas sobre temáticas de interesse comum.

O objetivo é ajudar os estudantes a compreender o mundo, resolver problemas e atuar de forma cidadã, ética e responsável em sua comunidade e na sociedade. Além disso, os participantes desenvolvem competências e habilidades como domínio da linguagem, enfrentamento de situações-problema, construção de argumentação e elaboração de propostas.

Fonte: Governo MT – MT