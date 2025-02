Três faccionados são presos em flagrante pela PM por tráfico de drogas

O programa Fila Zero na Cirurgia, lançado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) em abril de 2023, já realizou 95.525 procedimentos, incluindo cirurgias, exames e consultas. O programa também reduziu de 59 para 26 dias a média do tempo de espera dos pacientes por cirurgias eletivas no Estado.

Em 2023, o programa realizou 33.241 procedimentos, sendo 8.086 cirurgias, 18.129 exames e 7.026 consultas. Já em 2024, foram 53.553 procedimentos, um aumento de 62% em comparação ao ano anterior: foram realizadas 15.968 cirurgias, 21.286 exames e 16.299 consultas.

“O programa Fila Zero é um dos maiores investimentos do Governo do Estado na saúde de Mato Grosso. Esses milhares de procedimentos realizados proporcionam mais qualidade de vida para a população, com atendimento eficiente e de forma mais célere”, declarou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Em 2024, houve o incremento de 62 novos procedimentos ao programa, totalizando 465 cirurgias em portfólio. Dentre os procedimentos incluídos ao escopo, estão a cirurgia bariátrica, a reparação para pacientes que já passaram pela bariátrica e a reparação para pessoas que sofreram queimaduras no corpo.

Além da inclusão de novos procedimentos, também foram alterados valores de 64 procedimentos que já eram contemplados pelo programa. A biópsia de punção, exame utilizado para o diagnóstico de câncer, foi um dos que sofreram aumento de valor.

“O programa Fila Zero na Cirurgia possibilitou uma redução de mais de 50% na espera por cirurgias eletivas em Mato Grosso e essas atualizações foram necessárias para que o programa tenha ainda mais eficácia e obtenha resultados ainda melhores”, avaliou o secretário adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde da SES, Juliano Melo.

Desde o início do programa Fila Zero na Cirurgia, R$ 80 milhões já foram repassados aos municípios. O programa conta, atualmente, com a participação ativa de 83 municípios e consórcios, que totalizam 147 propostas.

Mais sobre o programa

O programa Fila Zero na Cirurgia, do Governo de Mato Grosso, busca reduzir a espera por procedimentos eletivos em Mato Grosso por meio de parcerias. O Estado repassa os recursos previstos para os procedimentos contemplados pelo programa e, desta forma, os entes parceiros se beneficiam do incentivo para aprimorar outros serviços prestados à população.

São elegíveis para o programa as unidades públicas de saúde municipais e estaduais, unidades privadas e filantrópicas, associações denominadas como consórcios e parceiros (como o MT Saúde).

Fonte: Governo MT – MT