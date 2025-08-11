SEGURANÇA
Três faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar em Dom Aquino
Três integrantes de uma facção criminosa, e com extensa ficha criminal, foram presos em flagrante, na noite deste domingo (10.8), suspeitos por tráfico de drogas e direção perigosa, no bairro Ferreira Mendes, em Dom Aquino (157 km de Cuiabá).
Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, os militares do 1º Pelotão, receberam denúncia de que a quadrilha planejava o sequestro de um homem no município. Na ocasião, a vítima seria um faccionado rival, de 26 anos.
As equipes intensificaram o policiamento e localizaram o veículo modelo Gol, usado pelos suspeitos, em alta velocidade. O condutor do carro ao perceber aproximação dos militares, seguiu avançando semáforos fechados, subindo em canteiros e entrando na contra mão de diversas vias, dando início a uma perseguição policial.
Durante a fuga, o passageiro arremessou objetos não identificados para fora do veículo. Após percorrer algumas quadras, o motorista parou com carro na Avenida João Miller, esquina com a Perimetral, onde foi realizada a abordagem. Os três suspeitos foram detidos em seguida.
O motorista não possuía habilitação. Um dos integrantes da quadrilha era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Além disso, os policiais militares identificaram que todos possuíam diversas passagens criminais como tráfico de drogas, roubo, furto e direção perigosa e confessaram integrar uma facção criminosa.
Com os suspeitos, foram apreendidos o veículo, um canivete, uma corda de dois metros, uma câmera de segurança, duas porções de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 170 em espécie. Os homens foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira
A Polícia Civil desarticulou dois pontos de venda de entorpecentes e prendeu duas pessoas, na tarde de sábado (9.8), no município de Ribeirão Cascalheira (900 km a leste de Cuiabá), durante diligências para averiguar uma denúncia anônima.
Na ação foram apreendidas várias porções de drogas e dinheiro. Um homem, de 29 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já o menor, de 14 anos, responderá ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
As diligências iniciaram após informação de que havia certa quantidade de droga enterrada em uma área de mata situada nas proximidades do bairro Setor Tangará., razão pela qual o local passou a ser monitorado.
No decorrer da vigilância foi avistado quando um indivíduo em uma motocicleta, estacionou no local e entrou numa região de mata. Ao ser reconhecido por integrar uma facção criminosa, foi dada ordem de parada, mas o homem quebrou o celular, arremessou o aparelho no mato e tentou empreender fuga.
No entanto, o suspeito foi contido no cerco policial. Na ocasião também foi verificado que a motocicleta apresentava sinais de adulteração, pois a placa não correspondia às características físicas do veículo, constatando se tratar de veículo clonado.
Na sequência a equipe foi até a residência do suspeito onde apreenderam diversas porções de maconha. Os investigadores passaram a observar outra casa nas proximidades com movimentação suspeita de prática ilícita.
Ao se aproximar do imóvel, o adolescente, de 14 anos foi surpreendido na posse de mais porções de pasta base de cocaína, crack, maconha, além de R$ 1,3 mil em dinheiro. No momento da abordagem, um rapaz que também estava no endereço conseguiu fugir pelo fundo da casa.
Diante dos fatos, o maior e o menor de idade, foram encaminhados para a Delegacia de Ribeirão Cascalheira, e ouvidos pelo delegado Diogo Jobane. Os conduzidos foram autuados em flagrante e ato infracional, respectivamente, sendo colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá
Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada desta segunda-feira (11.8), em Cuiabá. O suspeito foi detido em flagrante após agredir sua companheira, de 28 anos, com uma barra de ferro.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 10º BPM foi acionada em decorrência da entrada de uma mulher vítima de violência doméstica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Verdão.
No local, os policiais entraram em contato com a vítima que relatou ter sido agredida pelo seu companheiro após ele invadir sua residência, durante uma crise de ciúmes. A mulher relatou que, primeiramente, o suspeito exigiu que ela desbloqueasse o celular e a jogou no chão após ela se negar.
Após isso, e temendo novas agressões, ela permitiu que o homem fizesse uso do celular. Em seguida, o suspeito questionou uma pesquisa feita pela mulher e começou a agredir novamente a vítima, se apossando de uma barra de ferro e desferindo golpes nas pernas dela, causando cortes e outros ferimentos.
Uma outra equipe da Polícia Militar se deslocou até a residência e localizou o suspeito. O homem estava bastante exaltado e precisou ser algemado durante sua abordagem.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
