Três faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar em Dom Aquino

Três integrantes de uma facção criminosa, e com extensa ficha criminal, foram presos em flagrante, na noite deste domingo (10.8), suspeitos por tráfico de drogas e direção perigosa, no bairro Ferreira Mendes, em Dom Aquino (157 km de Cuiabá).

Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, os militares do 1º Pelotão, receberam denúncia de que a quadrilha planejava o sequestro de um homem no município. Na ocasião, a vítima seria um faccionado rival, de 26 anos.

As equipes intensificaram o policiamento e localizaram o veículo modelo Gol, usado pelos suspeitos, em alta velocidade. O condutor do carro ao perceber aproximação dos militares, seguiu avançando semáforos fechados, subindo em canteiros e entrando na contra mão de diversas vias, dando início a uma perseguição policial.

Durante a fuga, o passageiro arremessou objetos não identificados para fora do veículo. Após percorrer algumas quadras, o motorista parou com carro na Avenida João Miller, esquina com a Perimetral, onde foi realizada a abordagem. Os três suspeitos foram detidos em seguida.

O motorista não possuía habilitação. Um dos integrantes da quadrilha era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Além disso, os policiais militares identificaram que todos possuíam diversas passagens criminais como tráfico de drogas, roubo, furto e direção perigosa e confessaram integrar uma facção criminosa.

Com os suspeitos, foram apreendidos o veículo, um canivete, uma corda de dois metros, uma câmera de segurança, duas porções de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 170 em espécie. Os homens foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT