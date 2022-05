Três homens são presos após roubo de veículo em Cuiabá

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) desarticularam uma quadrilha, recuperaram dois veículos roubados e apreenderam um terceiro, na noite desta segunda-feira (16.05), em Cuiabá. Três homens, com idade entre 24 e 35 anos, foram presos e suas armas de fogo apreendidas.

Por volta de 23h30, a equipe da Rotam recebeu informações, via rádio, sobre quatro suspeitos de um roubo no bairro Santa Terezinha, circulando em um veículo Nissan Kicks. A denúncia afirmava que os criminosos estavam armados e que haviam subtraído um veículo Montana de cor branca.

Foram iniciadas as diligências e, por volta de 01h da madrugada, os policiais militares encontraram o veículo no bairro Praeirinho. O condutor do automóvel foi abordado e confessou participação no roubo. Questionado sobre os outros suspeitos, disse que o veículo Montana teria sido abandonado no bairro Parque Cuiabá, enquanto o restante da quadrilha estava em um carro Etios.

Seguindo as indicações do suspeito detido, o automóvel roubado foi localizado no endereço citado, próximo a um cemitério. Em seguida, os policiais fizeram novas diligências até o bairro Praieiro onde, segundo o primeiro suspeito preso, o restante da quadrilha estaria escondido.

No local indicado, os policiais encontraram o veículo Etios transitando em uma rua, momento em que os suspeitos pararam bruscamente o carro e começaram a atirar contra a viatura policial. Na sequência, os suspeitos fugiram em alta velocidade, mas bateram com carro em um poste.

Os três suspeitos desceram do carro e atiraram novamente contra a viatura, sendo revidado pelos policiais. Os criminosos foram detidos e um deles encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde recebeu atendimento médico, mas faleceu.

Diante dos fatos, os suspeitos detidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro da ocorrência e as providências cabíveis. As armas de fogo utilizadas pela quadrilha foram apreendidas, assim como munições e uma quantia em dinheiro.

Em checagem ao sistema, foi verificado que tanto o veículo Nissan Kicks quanto o Montana eram produto de roubo, sendo ambos devolvidos aos seus referidos donos. O veículo Etios foi apreendido.

