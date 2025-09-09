Três menores são apreendidos suspeitos por furto de veículos em Sinop

Três adolescentes foram apreendidos, na madrugada desta terça-feira (9.9), por policiais militares do 11º Batalhão, suspeitos por furtar veículos, no bairro Belo Horizonte, no município de Sinop (480 km de Cuiabá). As equipes localizaram três mochilas das vítimas jogadas próximo a um terreno baldio.

Por volta das 3 horas, os policiais militares realizavam o patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, momento em que receberam informações de que quatro homens, em atitude suspeita, estariam próximo ao Hospital Santo Antônio, arrombando diversos veículos estacionados.

Em rondas pela região, as equipes flagraram três suspeitos em uma rua escura. O trio já estava sendo acompanhado por um segurança. Ao serem abordados, as equipes identificaram que eles possuíam carteiras e outros documentos em nome de terceiros.

Os suspeitos relataram que teriam subtraído os pertences de um veículo modelo T-Cross, azul. O carro foi encontrado todo revirado. Um integrante da quadrilha conseguiu sair, antes da chegada dos militares.

Em contato com o proprietário do carro, o homem alegou que os suspeitos teriam pegado outras três mochilas que estavam no interior do carro. Os objetos da vítima foram encontrados espalhadas em um terreno baldio.

O trio ressaltou, ainda, que arrombaram outros quatro carros, mas que não levaram nada. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.



Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT