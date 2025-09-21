Três ônibus de Cuiabá são apedrejados na praça Bispo Dom José e ficam fora de circulação

Três ônibus do transporte coletivo de Cuiabá foram apedrejados na tarde desta sexta-feira (19), na Praça Bispo Dom José, região central da capital. O autor do crime, um homem usuário de drogas, foi detido em flagrante logo após a ação.

Apesar da prisão, o ato de vandalismo já trouxe prejuízos diretos à população, pois os veículos, que são equipados com ar-condicionado, estão fora de circulação, aguardando a reposição de novos para-brisas.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública alerta que cada coletivo danificado representa menos opções de transporte para os passageiros que dependem do sistema diariamente. “Esses ônibus são bens públicos e precisam ser cuidados. Quando são depredados, quem sofre é o próprio cidadão que fica sem o atendimento adequado”, destacou a pasta.

Além do episódio no centro, há registros de vandalismo praticado por adolescentes em outras regiões da cidade, como no Coxipó, onde já foram quebrados bancos, amassada a lataria e estilhaçados vidros de veículos. A Prefeitura reforça o pedido para que a população ajude a preservar os ônibus, lembrando que atitudes desse tipo comprometem a frota e prejudicam diretamente a mobilidade urbana.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra um ônibus com o para-brisa quebrado.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT