Três são presos em flagrante com tabletes de maconha em casa

PJC – A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis, identificou os três autores do homicídio que vitimou Lucas Vinnícius Ribeiro da Silva, ocorrido no mês de julho, no município. Um dos autores foi preso nesta semana pela Polícia Civil, em Nova Xavantina, e os demais seguem sendo procurados.

Lucas Vinnícius, de 30 anos, foi morto no dia 25 de julho deste ano, quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, no Loteamento Alta Vista Parque, nas proximidades do Anel Viário, em Rondonópolis.

A vítima decidiu vender seu veículo, modelo Gol, e anunciou pela internet. No dia 25 de julho, três homens foram à casa de Lucas demonstrando interesse em adquirir o veículo. A vítima e os suspeitos saíram para testar o veículo, no entanto, Lucas não retornou para casa e foi localizado morto na tarde do mesmo dia. O corpo apresentava várias lesões nas costas, causadas por disparos de arma de fogo, e o veículo foi localizado no dia seguinte, no mesmo bairro, porém, sem as rodas.

Investigações

A equipe da DHPP de início imediatamente às investigações e após várias diligências conseguiu apurar a identidade das três pessoas que estiveram na residência da vítima demonstrando interesse em comprar o veículo. Os policiais da DHPP levantaram ainda informações de que os três suspeitos abandonaram a casa onde residiam, em Rondonópolis, deixando para trás móveis e objetos pessoais.

Com base nas informações reunidas na investigação, foi encaminhada a representação pela prisão temporária dos três suspeitos, que foi deferida pela justiça.

A DHPP obteve informações que um dos suspeitos, identificado como Deuzeni da Silva Soares, estava em Nova Xavantina, e foi feito contato com a equipe da delegacia local. Na terça-feira (11), a equipe de Nova Xavantina prendeu o suspeito e com ele foram localizadas duas armas de fogo, sendo um revólver e uma pistola calibre 380.

Ao se identificar aos policiais civis em Nova Xavantina, o suspeito apresentou outro nome, Joel Ferreira da Silva. No entanto, a equipe da DHPP já havia apurado que ele utilizava dois nomes falsos – Joel e Delzenir Soares da Silva. Ou seja, o criminoso possui documentos de identificação com os três nomes, inclusive com números de CPFs diferentes, e dependendo da situação, apresentava-se com o nome mais favorável. Ao ser questionado sobre a morte de Lucas Vinnícius, o suspeito, que estava acompanhado de advogado, permaneceu em silêncio.

Os outros dois envolvidos no crime em Rondonópolis estão identificados e com mandados de prisão em aberto.

Latrocínio

De acordo com o delegado João Paulo Praisner, no início da investigação, a morte de Lucas Vinnícius aparentava se tratar de um homicídio mediante emboscada. No entanto, conforme a apuração foi evoluindo, não se descartou o crime de roubo seguido de morte. A tipificação será apurada em definitivo na conclusão do inquérito policial.

A prisão do suspeito contou com apoio das equipes do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis e da Delegacia de Nova Xavantina.