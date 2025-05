Três são presos suspeitos por roubo de joias e Polícia Militar recupera R$ 2,7 mil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá), com apoio das Polícias Civis do Distrito Federal, de Goiás e Militar de Goiás, prendeu, nessa terça-feira (6.5), um homem, de 26 anos, que furtou R$ 96,4 mil de uma vítima, um homem de 37 anos, por meio virtual.

Segundo relato da vítima, por volta das 09h45, ele recebeu uma notificação através do aplicativo do banco informando sobre a realização de um pix no valor de R$ 96.484,51 de sua conta. Ele, no entanto, não havia feito essa transação e não conhecia o beneficiário.

Por ser um valor alto e não usual, a central do banco suspeitou da transação e ligou para a vítima perguntando sobre a realização do pix, e o homem disse que não reconhecia a transferência. Em seguida, a vítima também ligou na central do banco, informou o ocorrido e contestou a movimentação.

Embora tenha agido rápido, todo dinheiro da vítima foi transferido para a conta do suspeito. Mas, diante da contestação, o banco conseguiu estorno imediato de R$ 47 mil.

Prisão

Logo depois, ele registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil deu início às investigações do caso. Após trocas de informações entre as Polícias Civis de Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás e a Polícia Militar de Goiás, o suspeito foi localizado em Planaltina (GO).

O suspeito, de 26 anos, foi preso em sua casa, onde também estavam sua mãe e seu padrasto. Foram localizadas e apreendidas na casa várias porções de drogas (cocaína, maconha e crack). O celular do suspeito também foi apreendido.

Os trabalhos seguem em andamento para recuperar o restante do valor furtado da vítima.

Fonte: Policia Civil MT – MT