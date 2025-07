Treze motoristas são presos em duas edições da Operação Lei Seca em Cuiabá

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada deste sábado (5.7), um incêndio em uma residência localizada no bairro Recanto dos Pássaros, em Sinop (a 500 km de Cuiabá). Ninguém ficou ferido.

A equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) foi acionada por volta das 4h30, e uma viatura foi deslocada imediatamente para o atendimento. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a residência tomada pelas chamas, que já haviam consumido completamente um quarto, a sala e o banheiro. A construção, feita com estrutura mista de alvenaria e madeira, facilitou a propagação rápida do fogo.

A equipe iniciou rapidamente o combate direto às chamas e conseguiu evitar que o incêndio destruísse por completo a cozinha, um segundo quarto e a área externa da residência. Após a extinção do incêndio, os militares realizaram o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar a reignição do fogo.

No momento do incêndio, os moradores não estavam no imóvel. Informações preliminares repassadas por vizinhos indicam que o incêndio pode ter sido provocado intencionalmente pelo proprietário do imóvel, após uma briga conjugal. A Polícia Militar também esteve no local prestando apoio.

Fonte: Governo MT – MT